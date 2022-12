Quem é Julián Álvarez, autor dos gols da Argentina no jogo contra Croácia?

Autor de dois dos três gols da Argentina no jogo contra Croácia, Julián Álvarez, de 22 anos, foi um dos jogadores de destaque na semifinal da Copa do Mundo.

A equipe argentina cravou o placar de 3 a 0 contra o time croata e se classificou para a final da Copa do Mundo, disputada com o vencedor entre França e Marrocos.

Logo nos primeiros minutos, ele participou do primeiro gol em um pênalti batido por Messi. Depois, fez uma puxada de contra-ataque e marcou o segundo para a seleção argentina, dominando no peito. Por fim, o último tento da equipe também foi dele: outro gol de pênalti.

A reação do público foi registrada pelas câmeras e também espalhada pela internet, o que torna Álvarez um bom candidato a destaque da Copa de 2022.

Quem é Julián Álvarez?

Atacante da seleção argentina, ele iniciou a carreira no River Plate, em 2016. Três anos mais tarde, foi ele quem trouxe a confirmação da vitória do time contra o independente, em março de 2019, por 3 a 0. Sua permanência na equipe teve um bom saldo de gols: foram 36 tentos em 96 jogos disputados.

No último dia do ano de 2021, foi anunciado pelo Manchester City e recebeu a camisa de número 19 em julho deste ano. O contrato visa a permanência do atacante em cinco temporadas e meia.

Na época, ele já era considerado um dos melhores atacantes da América do Sul. "Ele é capaz de funcionar em diferentes funções no ataque, e acreditamos que ele é um dos melhores atacantes da América do Sul. Estou muito feliz por conseguir trazê-lo para o Manchester City. Acredito que podemos dar a ele as condições apropriadas para atingir o seu potencial e se tornar um jogador do mais alto nível", afirmou o diretor do clube, Txiki Begiristain, em coletiva de imprensa.

Dentro de campo, Álvarez levou a equipe a vários títulos

Pelo River Plate, a estadia dele no time fez história. Álvarez estava no time quando conquistaram a Copa Libertadores da América (2018), Recopa Sul-Americana (2019), Copa Argentina (2019) e o Trofeo de Campeones (2021).

Já como atacante da Argentina, levou para casa os títulos do Pré-Olímpico (2020), Copa América (2021) e Copa dos Campeões (2022).

Histórico de vitória sobre o Brasil

Reconhecido por ser um bom atacante, Álvarez também se destacou na Copa América de 2021, na qual a seleção argentina venceu a equipe do Brasil na final, disputada no estádio do Maracanã (Rio de Janeiro).

Classificação da Argentina para a final da Copa do Mundo

Os dois gols do craque levaram a seleção argentina a se classificar para a final da Copa do Mundo. Liderados pelo craque Lionel Messi, a equipe comandada pelo técnico Scaloni, retorna a uma final de Copa do Mundo oito ano depois.

Assim, a Argentina enfrenta o vencedor de França ou Marrocos no próximo domingo, 18.

