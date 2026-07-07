Veja quem fez os gols da virada histórica da Argentina sobre o Egito na Copa do Mundo

O Egito até tentou fazer história na Copa do Mundo, mas acabou levando a virada para a Argentina nesta terça-feira, 7.

Os egípcios saíram na frente com Yasser Ibrahim e Zico, mas viram Cuti Romero, Lionel Messi e Enzo Fernández marcarem, em 12 minutos, os gols que levaram os hermanos para as quartas de final.

Os egípcios marcaram logo no primeiro tempo, com Yasser Ibrahim. A Argentina foi para cima buscando o empate, mas foi o Egito que ampliou com Zico.

O segundo gol aconteceu em um momento de desatenção argentina, que deixou Salah em posição de contra-ataque. O jogador tocou para Hassan, que encontrou Zico, que bateu de primeira e ampliou em Atlanta.

Egito tem gol anulado

Antes de marcar o segundo gol com Zico, o próprio jogador, que leva esse nome em homenagem ao ídolo do Flamengo, já havia balançado as redes.

Aos 12', Hassan passou por dois marcadores, com direito a caneta em Tagliafico. Ele encontrou Salah, que tocou para Zico finalizar na saída de Dibu Martinez.

No entanto, o gol acabou sendo anulado após análise do VAR, que indicou falta em Lisandro Martínez no início da jogada. Com isso, o placar voltou a ficar em 1 a 0, mas por pouco tempo, visto que depois o próprio Zico ampliaria

Argentina tem virada histórica

O placar estava favorável aos egípcios, mas a Argentina não desistiu. Ainda no primeiro tempo, Messi desperdiçou um pênalti para os sul-americanos. Mesmo assim, seguiu insistindo, mesmo atrás do placar, e, aos 34', Cristian Romero diminuiu o placar, aos 38', Messi empatou e, aos 46', Enzo Fernandez marcou o terceiro da virada dos hermanos, garantindo a vaga nas quartas de final da Copa do Mundo.