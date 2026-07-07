Esporte

Fase de grupos copa 2026

Veja quem fez os gols da virada histórica da Argentina sobre o Egito na Copa do Mundo

Egípcios abriram 2 a 0, mas Cuti Romero, Messi e Enzo Fernández comandaram a reação em apenas 12 minutos

Argentina: campeões do mundo estão nas quartas de final da Copa do Mundo ( (Foto: Thomas Coex / AFP))

Argentina: campeões do mundo estão nas quartas de final da Copa do Mundo ( (Foto: Thomas Coex / AFP))

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 7 de julho de 2026 às 15h51.

O Egito até tentou fazer história na Copa do Mundo, mas acabou levando a virada para a Argentina nesta terça-feira, 7.

Os egípcios saíram na frente com Yasser Ibrahim e Zico, mas viram Cuti Romero, Lionel Messi e Enzo Fernández marcarem, em 12 minutos, os gols que levaram os hermanos para as quartas de final.

Os egípcios marcaram logo no primeiro tempo, com Yasser Ibrahim. A Argentina foi para cima buscando o empate, mas foi o Egito que ampliou com Zico.

O segundo gol aconteceu em um momento de desatenção argentina, que deixou Salah em posição de contra-ataque. O jogador tocou para Hassan, que encontrou Zico, que bateu de primeira e ampliou em Atlanta.

Egito tem gol anulado

Antes de marcar o segundo gol com Zico, o próprio jogador, que leva esse nome em homenagem ao ídolo do Flamengo, já havia balançado as redes.

Aos 12', Hassan passou por dois marcadores, com direito a caneta em Tagliafico. Ele encontrou Salah, que tocou para Zico finalizar na saída de Dibu Martinez.

No entanto, o gol acabou sendo anulado após análise do VAR, que indicou falta em Lisandro Martínez no início da jogada. Com isso, o placar voltou a ficar em 1 a 0, mas por pouco tempo, visto que depois o próprio Zico ampliaria

Argentina tem virada histórica

O placar estava favorável aos egípcios, mas a Argentina não desistiu. Ainda no primeiro tempo, Messi desperdiçou um pênalti para os sul-americanos. Mesmo assim, seguiu insistindo, mesmo atrás do placar, e, aos 34', Cristian Romero diminuiu o placar, aos 38', Messi empatou e, aos 46', Enzo Fernandez marcou o terceiro da virada dos hermanos, garantindo a vaga nas quartas de final da Copa do Mundo.

Acompanhe tudo sobre:Copa do Mundo

Mais de Esporte

Argentina vai ganhar a Copa do Mundo? Veja o que aponta o ranking da FGV

Quando é o próximo jogo da Argentina na Copa do Mundo?

Argentina tem virada histórica contra o Egito e garante vaga nas quartas de final da Copa do Mundo

Argentina pode alcançar o Brasil? Saiba quantos títulos tem a seleção de Messi

Mais na Exame

Future of Money

Foxbit assumirá clientes da NovaDAX após fechamento da corretora de criptomoedas

Esporte

Argentina vai ganhar a Copa do Mundo? Veja o que aponta o ranking da FGV

ESG

Na Dexco, incêndios florestais são o maior risco climático e financeiro

Brasil

Datafolha: Lula tem 24% de eleitores de direita; Flávio Bolsonaro tem 19% de esquerda