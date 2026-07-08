Quartas de final: quando vai ser o próximo jogo da Argentina na Copa do Mundo 2026?

Argentina e Suíça se enfrentam neste sábado, 11 de julho, às 22h (horário de Brasília), pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

O duelo será disputado no Arrowhead Stadium, em Kansas City, e vale vaga na semifinal do torneio.

A partida será disputada às 22h (horário de Brasília) deste sábado, 11 de julho.

Onde assistir Argentina x Suíça?

O confronto terá transmissão exclusiva da CazéTV, no YouTube. A partida não será exibida pela TV Globo, SBT, SporTV ou demais detentores dos direitos do Mundial, após a plataforma exercer a prioridade contratual para esta fase da competição.

Como chegam as seleções

A Argentina garantiu vaga nas quartas de final após uma virada por 3 a 2 sobre o Egito. Depois de sair perdendo por dois gols e desperdiçar um pênalti com Lionel Messi, a equipe comandada por Lionel Scaloni reagiu com gols de Cristian Romero, Messi e Enzo Fernández.

A Suíça avançou ao eliminar a Colômbia nos pênaltis, após empate sem gols no tempo normal e na prorrogação. A classificação colocou os suíços nas quartas de final de uma Copa do Mundo pela primeira vez em 72 anos.

Quem vencer enfrentará na semifinal o classificado de Noruega x Inglaterra.