O atacante David, preso preventivamente nesta quinta-feira, 26, no centro de treinamento do Vasco, custou quase R$ 20 milhões aos cofres do clube desde sua chegada, em 2024. O valor considera o empréstimo inicial, a compra definitiva junto ao Internacional e os encargos da operação, segundo levantamento publicado pelo jornal O Globo e detalhado pelo BPMoney.

A prisão do jogador ocorreu no âmbito da Operação A Tropa, investigação da Polícia Civil do Espírito Santo que apura suspeitas de participação em organização criminosa, tráfico de drogas e armas e lavagem de dinheiro. A Justiça decretou a prisão preventiva após considerar que havia indícios de tentativa de interferência nas investigações e intimidação de testemunhas.

A medida não representa uma condenação. O Vasco informou que colocou seu departamento jurídico à disposição do atleta e que acompanha o caso.

Quanto o Vasco pagou por David?

David chegou ao Vasco em 2024 por empréstimo do Internacional. O contrato previa a obrigação de compra caso o atacante participasse de pelo menos 60% das partidas da equipe na temporada. Em setembro daquele ano, o jogador atingiu a marca: havia disputado 38 dos 46 jogos do time até então, o equivalente a 60,31%, segundo o ge.

Inicialmente, a cláusula previa o pagamento de 2,8 milhões de euros ao Internacional. Depois, porém, os clubes chegaram a um novo acordo e reduziram o valor da aquisição para 2 milhões de euros, cerca de R$ 12,5 milhões.

A quantia corresponde a 60% dos direitos econômicos do atacante. O Internacional permaneceu com os outros 40%, segundo informações publicadas pela Agência RTI Esporte.

O custo total da operação, no entanto, não se limita ao valor da compra definitiva. De acordo com o BPMoney, a soma do empréstimo inicial, da aquisição e dos encargos aproxima o investimento de R$ 20 milhões.

Como está a dívida do Vasco com o Internacional?

O Vasco ainda paga de forma parcelada os valores da contratação. Com o pedido de recuperação judicial do clube, a dívida relacionada à aquisição de David foi incluída na relação de credores e deverá ser quitada conforme o plano de pagamento ao longo dos próximos anos, informou o BPMoney.

O atacante tem contrato com o Vasco até dezembro de 2028. Em 117 partidas pelo clube, soma 15 gols e dez assistências, de acordo com o levantamento publicado pelo veículo.

Por que David foi preso?

David foi detido por policiais da 14ª DP (Leblon), em ação integrada com a Polícia Civil do Espírito Santo, enquanto estava no CT Moacyr Barbosa. O mandado de prisão preventiva foi expedido pela 5ª Vara Criminal de Serra (ES), no contexto da Operação A Tropa.

Segundo informações do ge e do UOL, a decisão judicial considerou novos elementos da investigação, incluindo mensagens extraídas do celular do jogador e relatos de testemunhas. A suspeita é de que David e o lateral Hayner, do Vila Nova, tenham oferecido dinheiro a testemunhas para alterar depoimentos ou deixar de colaborar com a apuração.

O atacante já era alvo de medidas cautelares, como a entrega do passaporte, a proibição de deixar o país sem autorização judicial e a restrição de contato com outros investigados e testemunhas. A Justiça entendeu que as medidas anteriores eram insuficientes diante dos novos elementos apresentados.

Em setembro, David prestou depoimento e negou envolvimento com o tráfico de drogas e armas. A investigação segue em andamento, e a prisão preventiva não significa que o jogador tenha sido considerado culpado.