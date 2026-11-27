Antes de chegar aos céus como uma espécie de carro voador, a partir de 2028, a aeronave da Eve Air Mobility, subsidiária da Embraer, passa por uma coleção de tentativas, ajustes e soluções de engenharia. Em uma das áreas da planta Eugênio de Mello, da Embraer, em São José dos Campos, no interior de São Paulo, uma espécie de museu reúne modelos e estruturas que ajudam a contar essa trajetória.

Ali, é possível acompanhar como a fabricante precisou adaptar conhecimentos acumulados em décadas de construção de aviões para desenvolver um eVTOL elétrico, capaz de decolar e pousar verticalmente, como um helicóptero, mas voar na horizontal como um avião, em uma proposta que promete mudar a forma como as pessoas se deslocam nas grandes cidades.

Para isso, contudo, há dificuldades em detalhes que poderiam passar despercebidos para quem olha apenas o desenho final. A estrutura precisa acomodar características de um helicóptero, como as aberturas na parte inferior, e a própria posição e construção das portas exigiram aperfeiçoamentos para evitar fragilidades. Entre os modelos expostos, um protótipo verde e preto já dá uma ideia mais próxima do veículo que a empresa pretende produzir em série — embora ainda lembre mais um helicóptero moderno do que o imaginário popular de um carro voador.

A visita à fábrica, que também incluiu o simulador de voo e as bancadas de testes, conhecidas como test rigs, ajuda a dimensionar o tamanho do desafio. Mas a dificuldade não está apenas na engenharia. A Eve precisa financiar anos de desenvolvimento, atravessar um ambiente de juros elevados, obter a certificação aeronáutica e preparar as cidades para receber uma modalidade de transporte que ainda não existe comercialmente.

É nesse contexto que o CEO da companhia, Johann Bordais, trata com naturalidade a possibilidade de turbulências econômicas ao longo do caminho. Em uma conversa com jornalistas durante a visita, o executivo foi perguntado se uma eventual alta dos juros, por ser um fator que não depende da empresa, poderia atrapalhar os planos.

“É um negócio de longo prazo, sujeito a ciclos de alta e de baixa [dos juros]. A Embraer não passou 57 anos sem enfrentar momentos difíceis, mas também teve períodos muito bons. Isso é natural. Olhamos e focamos no nosso cliente, entregando, está tudo certo”, afirmou aos jornalistas durante a visita à plantão da fabricante de aeronaves brasileira.

A resposta veio depois de uma discussão sobre a queda do valor de mercado da Eve e a impaciência dos investidores com o período pré-operacional. A empresa ainda não tem receita com a venda de aeronaves e precisa manter uma estrutura de desenvolvimento até conseguir iniciar as entregas. A previsão é obter a certificação em 2028.

O argumento de Bordais é que a criação de uma nova categoria de aeronaves não pode ser medida pela velocidade de uma empresa de tecnologia. É um projeto que exige testes, recursos financeiros e, sobretudo, segurança. A Embraer, que controla 72% da Eve, é apresentada como uma espécie de proteção contra os altos e baixos desse percurso.

Mas a preocupação com o custo do dinheiro não é abstrata. A Eve consome caixa enquanto desenvolve o produto, e a própria empresa reconhece que o processo exige um compromisso financeiro de vários anos. Em entrevista anterior à EXAME, Bordais afirmou, contudo, que não pretende fazer uma nova captação para concluir o programa e que a liquidez disponível seria suficiente até o fim de 2028.

No terceiro trimestre, a companhia registrou prejuízo de US$ 58,1 milhões, alta de 24% em relação ao mesmo período do ano anterior. O consumo de caixa foi de US$ 55,1 milhões, queda de 9% na comparação anual. Ao fim de setembro, a liquidez total, incluindo caixa, aplicações e linhas de crédito ainda não sacadas do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) somava US$ 470,4 milhões.

A empresa estima que o desenvolvimento até a certificação terá exigido cerca de US$ 1,2 bilhão em recursos. "O plano de negócio não é de três anos, dois anos. É de dez anos, de quinze anos, para você ser sustentável", disse o CEO na entrevista.

A pressão sobre a Eve também aparece no desempenho de seus papéis. Os BDRs da companhia, negociados na B3 sob o código EVEB31, acumulam queda de quase 67% no ano, enquanto as ações da Embraer avançam 16,6% no mesmo intervalo. A diferença ajuda a ilustrar como o mercado atribui pesos distintos ao negócio já estabelecido da fabricante brasileira e à aposta ainda em desenvolvimento da subsidiária.

E como se não fossem poucos os desafios, o cenário macroeconômico também exige atenção. No Brasil, o Boletim Focus divulgado na última segunda-feira, 23, manteve a taxa básica de juros, a Selic, em 13,75% para 2026, enquanto projetou juros de 13% até o final do próximo ano.

A estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro para o próximo ano caiu para 1%, enquanto a projeção de inflação subiu para 5,12%. É um ambiente que mantém elevado o custo do crédito e reforça a cautela de empresas e investidores, embora Bordais não tenha atribuído diretamente à trajetória dos juros uma mudança no cronograma da Eve.

A corrida dos carros voadores vai afunilar

Se o mercado financeiro cobra resultados, o setor de eVTOLs — sigla em inglês para aeronaves elétricas de pouso e decolagem vertical — enfrenta outro tipo de seleção: a capacidade de transformar protótipos em aeronaves certificadas e comercialmente viáveis.

Há cerca de cinco anos, mais de 300 iniciativas no mundo tentavam desenvolver esse tipo de veículo. A lista reunia desde fabricantes estruturados até startups e projetos menores. A avaliação de Bordais é que apenas duas ou três devem conseguir a certificação até o fim desta década.

"Desde o início a gente fala que isso aí é um segmento de longo prazo. Nós estamos criando um segmento novo", afirmou.

O executivo não nega a impaciência do mercado, mas diz que a Eve não pretende acelerar o processo apenas para sair na frente dos concorrentes. "Não queremos ser o primeiro, queremos ser o certo, porque sabemos que não temos atalhos para certificação".

O argumento central é a segurança. Um acidente envolvendo uma das primeiras aeronaves comerciais poderia comprometer a confiança dos passageiros em toda a categoria, e não apenas na fabricante responsável pelo veículo. "Se você não tem um veículo seguro, a primeira aeronave que vai cair, isso vai destruir todo mundo que vai querer voar no eVTOL", disse.

Para o CEO da Eve Air Mobility, voar um protótipo é diferente de certificar uma aeronave. Há concorrentes que realizam testes há anos, mas ainda não conseguiram concluir o processo regulatório. A Eve aposta na experiência da Embraer para atravessar essa etapa. Segundo o executivo, mais de 800 engenheiros da fabricante trabalham no projeto, além do compartilhamento de conhecimento em engenharia, suprimentos, certificação e serviços de pós-venda.

A diferença também aparece na estrutura física visitada pela reportagem. As bancadas de testes permitem avaliar sistemas e componentes antes de sua utilização na aeronave. Na avaliação dos executivos e engenheiros que acompanharam a visita, contar com uma fabricante de aviões por trás do projeto é uma vantagem justamente porque o desenvolvimento não se limita a desenhar e construir um protótipo, mas sim à necessidade dedemonstrar que cada sistema funciona de forma segura e repetível.

A Eve tem 176 funcionários próprios, mas utiliza a estrutura de um grupo com cerca de 23 mil pessoas. A Embraer também fornece acesso a tecnologias e conhecimento acumulados em décadas de desenvolvimento de aeronaves. "É esse mesmo DNA que a gente tem com a Embraer", afirmou Bordais, ao destacar que a segurança é o primeiro valor da companhia.

Do protótipo à certificação: o que falta para o carro voador voar

O protótipo de engenharia da Eve não estava na planta de Eugênio de Mello durante a visita. Ele fica a mais de 370 quilômetros, em Gavião Peixoto, também no interior de São Paulo, onde são realizados os ensaios em voo. Pilotado remotamente, o modelo já acumulou 73 voos e validou 91% dos pontos de teste planejados.

A fase atual é a de transição parcial. Nesse estágio, os rotores verticais sustentam a aeronave enquanto o motor traseiro fornece impulso para o deslocamento à frente. O protótipo já chegou a 45 nós, cerca de 83 quilômetros por hora.

O próximo passo é completar a transição para o voo horizontal. A cerca de 80 nós, aproximadamente 150 km/h, as asas passam a sustentar a aeronave e os rotores superiores podem ser desligados. A meta da empresa é concluir essa etapa até o fim do ano.

O processo é importante porque reúne justamente os dois conceitos que tornam o eVTOL diferente de um avião ou helicóptero convencional, nesse caso, a capacidade de decolar e pousar verticalmente e a de avançar horizontalmente com sustentação pelas asas.

A Eve prevê construir seis protótipos de conformidade a partir de 2027. Diferentemente do primeiro modelo, usado para aprender sobre controles de voo, cargas e comportamento da aeronave, essas unidades terão os sistemas da versão comercial e serão empregadas nas campanhas de ensaio necessárias à certificação.

A previsão é obter a homologação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e a validação da autoridade americana, a Federal Aviation Administration (FAA) em 2028. A fábrica de produção em série foi anunciada para Taubaté, também no interior paulista.

O modelo inicial terá capacidade para um piloto e quatro passageiros, com autonomia de até 100 quilômetros. Segundo Bordais, mais de 95% das rotas desejadas pelos operadores estão entre 53 e 60 quilômetros. A bateria pesa cerca de 700 quilos.

A empresa também trabalha com a possibilidade de recarga rápida entre os voos. O CEO resumiu a estimativa em uma relação de um minuto de voo para um minuto de carregamento. Um trajeto de 12 minutos, por exemplo, exigiria aproximadamente o mesmo tempo para recuperar a carga, dentro do intervalo necessário para desembarque e embarque dos passageiros.

A carteira comercial da Eve soma cerca de 2,5 mil aeronaves, avaliadas em US$ 12,6 bilhões a preço de tabela. Mas o número exige uma ressalva, segundo a subsidiária da Embraer, a maior parte ainda está em cartas de intenção, que não obrigam a compra. Os contratos vinculantes somam 112 unidades.

Para Bordais, a existência de clientes é um dos três pilares do negócio, ao lado do desenvolvimento do produto e da capacidade financeira para concluir o programa,, mas não basta construir a aeronave, uma vez que ela também precisa atender às necessidades de alcance, custo operacional, capacidade e tempo de recarga dos operadores.

A cidade também precisa estar pronta

Mesmo depois da certificação, a Eve terá outro desafio, o de fazer o eVTOL, ou carro voador, funcionar fora da pista de testes. A operação depende de locais para pouso e decolagem, carregadores, capacidade de distribuição de energia e regras para organizar o tráfego aéreo em baixa altitude.

Luiz Renato Mauad, vice-presidente de Serviços ao Cliente da Eve, apresentou a infraestrutura como uma frente que avança paralelamente ao desenvolvimento da aeronave. Não é a companhia quem deve construir todos os pontos de operação, mas a Eve trabalha com operadores, empresas privadas e autoridades para adaptar estruturas existentes.

Em São Paulo, a subsidiária da Embraer estima que existam 265 helipontos que poderiam ser transformados em vertiportos, os helipontos para o carro voador. A empresa também elaborou um estudo próprio que aponta 35 pontos potenciais para a operação na região metropolitana. Os locais ainda não estão todos definidos e a escolha dependerá da demanda e dos trajetos que os operadores pretendem atender.

A ideia é começar com estruturas mais simples, que permitam pouso, decolagem, embarque, desembarque e recarga. Com o crescimento da demanda, esses espaços poderiam ser ampliados para receber mais aeronaves e passageiros, inclusive em coberturas de edifícios. "Então podemos começar com uma estrutura simples, onde você não tem um portão de passageiros, e escalar depois quando tiver a demanda", explicou Mauad.

O modelo também abre espaço para a iniciativa privada. Um shopping, por exemplo, poderia ceder o próprio teto para uma empresa construir e explorar a infraestrutura, desde que respeitadas as exigências das autoridades e os requisitos técnicos da aeronave.

A escolha dos pontos, porém, não depende apenas de encontrar uma área disponível. É preciso avaliar a circulação de passageiros, a proximidade de outros locais de interesse e a capacidade de cada prédio de receber a estrutura necessária. Mauad citou o exemplo de edifícios próximos em que um pode ser mais adequado do que outro para receber o cabeamento e os equipamentos de energia.

A recarga é um dos pontos centrais dessa adaptação. A Eve mantém conversas com empresas de distribuição de energia para avaliar soluções que já são utilizadas em outros equipamentos e que poderiam ser adaptadas aos eVTOLs, inclusive em coberturas de prédios.

Além da infraestrutura física, há a organização do espaço aéreo. No início, os veículos poderão utilizar corredores já empregados pelos helicópteros. Mas, à medida que a quantidade de aeronaves aumentar, será necessário um sistema capaz de administrar mais voos e evitar conflitos entre trajetórias.

Para isso, a Eve desenvolve o Vector, uma plataforma de gestão da mobilidade aérea com três módulos: administração da capacidade dos vertiportos, acompanhamento das operações e gerenciamento do espaço aéreo. O sistema foi utilizado durante o Grande Prêmio de Fórmula 1 de São Paulo, em uma operação que envolveu cerca de 300 pousos de helicópteros por dia no heliponto de Interlagos.

A companhia também trabalha com a Atech, empresa do grupo Embraer, no desenvolvimento de soluções para o controle de tráfego em baixa altitude. O objetivo é aproveitar a experiência da fabricante em sistemas de gerenciamento do espaço aéreo e adaptar essa tecnologia para uma operação com maior densidade de aeronaves.

A preparação depende ainda de regras e autorizações em diferentes níveis de governo. Mauad afirmou que a Eve mantém interlocução com autoridades federais, estaduais e municipais, além de empresas privadas. Em São Paulo, a prefeitura criou um grupo de trabalho intersecretarial para discutir as decisões necessárias à mobilidade aérea urbana.

"Não vai acontecer se a iniciativa pública e privada não trabalhar em conjunto", afirmou o executivo.

A formação de pilotos também faz parte dessa preparação. A primeira versão comercial terá um profissional a bordo, e as regras para habilitação e treinamento dependem das autoridades aeronáuticas. A Eve trabalha com parceiros e reguladores para estruturar esse caminho e preparar simuladores e programas de formação, mas a longo prazo já vê condições de que o carro voador também opere sem seu piloto in loco.

'Certificação é só o primeiro passo'

A preocupação com a infraestrutura ajuda a explicar por que Bordais insiste que a certificação não é o fim do projeto.De acordo com o CEO, ela é só começo de uma etapa em que a Eve precisará demonstrar que o veículo pode operar de maneira regular e gerar retorno para seus clientes.

A companhia também pretende oferecer serviços de manutenção, peças, treinamento de pilotos e suporte operacional. A ideia é acompanhar os operadores depois da entrega, em vez de simplesmente vender a aeronave e deixar a operação por conta do comprador.

A Revo, que será a primeira cliente da Eve em São Paulo, por exemplo, utiliza helicópteros em deslocamentos urbanos e pretende migrar parte dessas rotas para os eVTOLs. Segundo Bordais, o novo veículo poderá ter custo operacional entre 30% e 35% menor do que o de helicópteros maiores, como afirmou à EXAME em entreavista no início deste mês, com um piloto a menos, energia elétrica no lugar de combustível e manutenção mais simples.

O ruído menor também pode ampliar os horários de operação. O CEO citou passageiros que chegam de voos internacionais de madrugada a Guarulhos e que hoje não conseguem utilizar determinados serviços de helicóptero por causa das restrições de ruído. "Se você quer usar um serviço como a Revo, ela não consegue ir lá e buscar os passageiros às 5 horas da manhã. Tem que esperar 8 horas, 8 horas e meia", disse.

A Revo tem acordo de até US$ 250 milhões por até 50 aeronaves da Eve e prevê iniciar a operação comercial em 2028. Além dela, a FlyBIS anunciou recentemente dois pedidos firmes, além de direitos de compra de outras 10 aeronaves. Assim como AirX, empresa japonesa, que fez pedido firme de duas aeronaves, com opções para mais 48.

O desafio, portanto, não termina quando o eVTOL conseguir voar como um avião. A Eve precisa chegar à certificação com recursos suficientes, transformar cartas de intenção em pedidos efetivos, preparar operadores e construir uma rede de infraestrutura que permita colocar as aeronaves em serviço. O mercado, por sua vez, terá de acompanhar não apenas os próximos voos de teste, mas a capacidade de a Eve transformar uma promessa tecnológica em um negócio sustentável.