Chapecoense e Palmeiras se enfrentam nesta terça-feira, 24 de novembro, às 18h (horário de Brasília), pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada na Arena Condá, em Chapecó (SC), com transmissão da Record, na TV aberta, da CazéTV, no YouTube, e do Premiere, no pay-per-view.

O confronto marca o último compromisso do Palmeiras antes da final da Libertadores, contra o Estudiantes, no sábado, 28. Com o vice-campeonato brasileiro já garantido, o técnico Abel Ferreira deve preservar os principais titulares e dar oportunidades a reservas e jogadores das categorias de base.

Do outro lado, a Chapecoense já teve o rebaixamento para a Série B de 2027 confirmado. Na lanterna do Brasileirão, a equipe catarinense tenta encerrar a temporada em casa com um resultado positivo.

Panorama das equipes

Chapecoense: já rebaixada, a equipe ocupa a última colocação do Campeonato Brasileiro e faz seu último jogo como mandante na temporada. Giovanni Augusto retorna após suspensão, enquanto o departamento médico ainda tem jogadores como Dylan Borrero e Yago Felipe.

já rebaixada, a equipe ocupa a última colocação do Campeonato Brasileiro e faz seu último jogo como mandante na temporada. Giovanni Augusto retorna após suspensão, enquanto o departamento médico ainda tem jogadores como Dylan Borrero e Yago Felipe. Palmeiras: vice-campeão brasileiro, o time de Abel Ferreira direciona as atenções à final da Libertadores, contra o Estudiantes. Os titulares foram preservados da viagem a Chapecó, abrindo espaço para reservas e jovens das categorias de base.

Prováveis escalações

Chapecoense: Gabriel Werner; Kauan Faria, Eduardo Doma e Heitor; Bruno Tubarão, Camilo, David Antunes, Max Alves e Fernando; Giovanni Augusto e Túlio Eduardo. Técnico: Vinícius Bergantin

Gabriel Werner; Kauan Faria, Eduardo Doma e Heitor; Bruno Tubarão, Camilo, David Antunes, Max Alves e Fernando; Giovanni Augusto e Túlio Eduardo. Vinícius Bergantin Palmeiras: Marcelo Lomba; Benedetti, Koné e Robson; Emiliano Martínez, Larson e Luis Pacheco; Felipe Anderson, Erick Belé e Heittor. Técnico: Abel Ferreira

Ficha técnica: