Abel Ferreira: treinador vai poupar titulares na partida contra a Chapecoense ((Foto de Alexandre Schneider/Getty Images) )
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Publicado em 24 de novembro de 2026 às 15h58.
Chapecoense e Palmeiras se enfrentam nesta terça-feira, 24 de novembro, às 18h (horário de Brasília), pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada na Arena Condá, em Chapecó (SC), com transmissão da Record, na TV aberta, da CazéTV, no YouTube, e do Premiere, no pay-per-view.
O confronto marca o último compromisso do Palmeiras antes da final da Libertadores, contra o Estudiantes, no sábado, 28. Com o vice-campeonato brasileiro já garantido, o técnico Abel Ferreira deve preservar os principais titulares e dar oportunidades a reservas e jogadores das categorias de base.
Do outro lado, a Chapecoense já teve o rebaixamento para a Série B de 2027 confirmado. Na lanterna do Brasileirão, a equipe catarinense tenta encerrar a temporada em casa com um resultado positivo.