O Brasil receberá quatro etapas da fase preliminar da Liga das Nações de Vôlei (VNL) de 2027. A Volleyball World, entidade responsável pela organização do torneio, confirmou que o país será sede de duas semanas de jogos no feminino e outras duas no masculino, entre junho e julho.

As seleções brasileiras disputarão em casa a primeira e a terceira semanas da competição. São Paulo já está confirmada como uma das cidades-sede, mas a segunda localidade que receberá os jogos ainda não foi anunciada oficialmente. A edição de 2027 também marcará o retorno da Rússia à VNL.

Quando serão os jogos do Brasil em casa na VNL 2027?

No feminino, a seleção brasileira terá sua primeira etapa em casa entre 2 e 6 de junho. O grupo contará com Itália, Polônia, Holanda, Sérvia, Rússia e República Tcheca. A estreia será contra as italianas, em 2 de junho.

Na segunda semana, entre 16 e 20 de junho, a equipe jogará nos Estados Unidos. O encerramento da fase preliminar será novamente no Brasil, de 7 a 11 de julho, com confrontos contra Tailândia, China, Ucrânia e Alemanha.

Já no masculino, a primeira etapa brasileira acontecerá de 9 a 13 de junho. A seleção comandada por Bernardinho terá pela frente Japão, Rússia, Bulgária, Alemanha, Argentina e Irã. Na segunda semana, de 23 a 27 de junho, os brasileiros atuarão na França.

A terceira e última etapa da fase preliminar masculina será disputada no Brasil, entre 14 e 18 de julho. Os adversários serão Sérvia, Bélgica, Eslovênia, Finlândia e Argentina.

Calendário do Brasil na VNL 2027

Seleção feminina:

1ª semana — 2 a 6 de junho: Brasil, contra Itália, Polônia, Holanda, Sérvia, Rússia e República Tcheca.

Brasil, contra Itália, Polônia, Holanda, Sérvia, Rússia e República Tcheca. 2ª semana — 16 a 20 de junho: Estados Unidos.

Estados Unidos. 3ª semana — 7 a 11 de julho: Brasil, contra Tailândia, China, Ucrânia e Alemanha.

Seleção masculina:

1ª semana — 9 a 13 de junho: Brasil, contra Japão, Rússia, Bulgária, Alemanha, Argentina e Irã.

Brasil, contra Japão, Rússia, Bulgária, Alemanha, Argentina e Irã. 2ª semana — 23 a 27 de junho: França.

França. 3ª semana — 14 a 18 de julho: Brasil, contra Sérvia, Bélgica, Eslovênia, Finlândia e Argentina.

Rússia voltará a disputar a VNL em 2027

Uma das novidades da próxima edição será o retorno das seleções masculina e feminina da Rússia às competições internacionais. As equipes estavam afastadas dos torneios organizados pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB) desde 2022, após a invasão russa à Ucrânia.

Com a volta do país, a VNL terá excepcionalmente 19 seleções em cada naipe, uma a mais do que nas edições anteriores. A ampliação também abriu espaço para a inclusão da Eslovênia no torneio feminino e da Finlândia no masculino.

A fase preliminar será disputada em três semanas, com quatro partidas para cada seleção em cada etapa. As oito melhores equipes de cada categoria avançarão à fase final.