VNL 2027: Brasil receberá etapas feminina e masculina do torneio (Volleyball World/VNL/Divulgação)
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Publicado em 26 de novembro de 2026 às 16h30.
O Brasil sediará quatro etapas da fase preliminar da Liga das Nações de Vôlei (VNL) em 2027, com jogos programados entre junho e julho. As seleções feminina e masculina disputarão duas semanas em casa cada, com São Paulo já confirmada como uma das sedes. A edição marcará o retorno da Rússia ao torneio após suspensão.
O Brasil receberá quatro etapas da fase preliminar da Liga das Nações de Vôlei (VNL) de 2027. A Volleyball World, entidade responsável pela organização do torneio, confirmou que o país será sede de duas semanas de jogos no feminino e outras duas no masculino, entre junho e julho.
As seleções brasileiras disputarão em casa a primeira e a terceira semanas da competição. São Paulo já está confirmada como uma das cidades-sede, mas a segunda localidade que receberá os jogos ainda não foi anunciada oficialmente. A edição de 2027 também marcará o retorno da Rússia à VNL.
No feminino, a seleção brasileira terá sua primeira etapa em casa entre 2 e 6 de junho. O grupo contará com Itália, Polônia, Holanda, Sérvia, Rússia e República Tcheca. A estreia será contra as italianas, em 2 de junho.
Na segunda semana, entre 16 e 20 de junho, a equipe jogará nos Estados Unidos. O encerramento da fase preliminar será novamente no Brasil, de 7 a 11 de julho, com confrontos contra Tailândia, China, Ucrânia e Alemanha.
Já no masculino, a primeira etapa brasileira acontecerá de 9 a 13 de junho. A seleção comandada por Bernardinho terá pela frente Japão, Rússia, Bulgária, Alemanha, Argentina e Irã. Na segunda semana, de 23 a 27 de junho, os brasileiros atuarão na França.
A terceira e última etapa da fase preliminar masculina será disputada no Brasil, entre 14 e 18 de julho. Os adversários serão Sérvia, Bélgica, Eslovênia, Finlândia e Argentina.
Seleção feminina:
Seleção masculina:
Uma das novidades da próxima edição será o retorno das seleções masculina e feminina da Rússia às competições internacionais. As equipes estavam afastadas dos torneios organizados pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB) desde 2022, após a invasão russa à Ucrânia.
Com a volta do país, a VNL terá excepcionalmente 19 seleções em cada naipe, uma a mais do que nas edições anteriores. A ampliação também abriu espaço para a inclusão da Eslovênia no torneio feminino e da Finlândia no masculino.
A fase preliminar será disputada em três semanas, com quatro partidas para cada seleção em cada etapa. As oito melhores equipes de cada categoria avançarão à fase final.