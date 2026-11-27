A seleção brasileira masculina de basquete enfrenta os Estados Unidos nesta sexta-feira, 27 de novembro, pela segunda janela da fase final das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2027. A partida será disputada às 20h10 (horário de Brasília), no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, com transmissão ao vivo da CazéTV, pelo YouTube.

O confronto tem peso importante para a classificação brasileira ao Mundial, que será realizado no Catar. O Brasil volta a jogar em casa na segunda-feira, 30, contra o México. Os dois compromissos podem garantir a vaga antecipada da equipe na competição.

Panorama das equipes

Brasil: a seleção comandada por Aleksandar Petrovic ocupa a terceira posição do grupo, com seis vitórias e duas derrotas, mesma campanha da República Dominicana. Se vencer os dois jogos desta janela, garante a classificação antecipada para a Copa do Mundo. A convocação tem 12 atletas: Yago Mateus, Caio Pacheco, Raulzinho, Reynan, Georginho, Vitor Benite, Léo Meindl, Gui Deodato, Gabriel Jaú, Lucas Dias, Ruan Miranda e Felipe dos Anjos . Jogadores que atuam na NBA e na Euroliga ficaram fora por causa do calendário internacional.

a seleção comandada por Aleksandar Petrovic ocupa a terceira posição do grupo, com seis vitórias e duas derrotas, mesma campanha da República Dominicana. Se vencer os dois jogos desta janela, garante a classificação antecipada para a Copa do Mundo. A convocação tem 12 atletas: e . Jogadores que atuam na NBA e na Euroliga ficaram fora por causa do calendário internacional. Estados Unidos: a equipe norte-americana lidera o grupo, com sete vitórias e uma derrota. O confronto em São Paulo abre a sequência de jogos da seleção dos Estados Unidos contra o Brasil e, posteriormente, contra a República Dominicana, pelas Eliminatórias.

Ficha técnica: