Seleção brasileira masculina de basquete: equipe entra em quadra em São Paulo diante dos EUA (CBB/Divulgação)
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Publicado em 27 de novembro de 2026 às 07h00.
Partida decisiva entre Brasil e EUA no basquete, válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2027. O jogo ocorrerá no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, com transmissão ao vivo. O resultado pode garantir classificação antecipada do Brasil ao Mundial.
A seleção brasileira masculina de basquete enfrenta os Estados Unidos nesta sexta-feira, 27 de novembro, pela segunda janela da fase final das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2027. A partida será disputada às 20h10 (horário de Brasília), no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, com transmissão ao vivo da CazéTV, pelo YouTube.
O confronto tem peso importante para a classificação brasileira ao Mundial, que será realizado no Catar. O Brasil volta a jogar em casa na segunda-feira, 30, contra o México. Os dois compromissos podem garantir a vaga antecipada da equipe na competição.