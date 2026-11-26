O Novorizontino terá uma nova identidade a partir de janeiro de 2027. O clube anunciou nesta quinta-feira, 26, uma parceria com uma organização de e-sports que tem Neymar como um dos sócios e passará a incorporar a marca da empresa ao seu nome. A estreia da nova nomenclatura está prevista para o Campeonato Paulista.

A mudança acontece após uma temporada histórica para o Tigre do Vale. A equipe conquistou o título da Série B do Campeonato Brasileiro e garantiu o acesso inédito à elite nacional. O acordo também marca a entrada da parceira no futebol profissional brasileiro, mas não altera a estrutura responsável pelas decisões esportivas do clube.

Como o Novorizontino vai se chamar?

O Grêmio Novorizontino passará a se chamar FURIA Novorizontino. A parceria foi oficializada em comunicado conjunto divulgado pelas organizações nesta quinta-feira. A FURIA é uma das principais organizações brasileiras de esportes eletrônicos, com equipes em modalidades como Counter-Strike e League of Legends, além de atuação na Kings League.

Neymar é um dos sócios da organização e também ocupa o cargo de presidente da equipe da FURIA na Kings League. O atacante, que defende o Santos, está ligado ao projeto de futebol de sete da marca.

Pelo acordo, a FURIA ficará responsável pelas áreas de marca, marketing, patrocínios, comunicação, produção de conteúdo e desenvolvimento comercial. A gestão esportiva, por sua vez, continuará sob responsabilidade da estrutura atual do Novorizontino, incluindo comissões técnicas, formação de atletas e operações de campo.

O Novorizontino vai mudar de escudo?

Até o momento, não há definição pública sobre uma possível alteração do escudo do clube. No comunicado oficial, as partes afirmaram que a parceria pretende preservar a identidade local e a relação histórica do Novorizontino com a torcida.

O projeto também busca aproximar duas comunidades: os torcedores do clube, ligados à cidade de Novo Horizonte, no interior paulista, e o público que acompanha a FURIA nas competições de e-sports.

O Novorizontino é uma SAF integralmente controlada pela família Biasi. A parceria anunciada não foi apresentada oficialmente como uma venda do clube ou transferência da gestão do futebol, mas como um acordo para integrar as marcas e dividir responsabilidades comerciais e esportivas.

Leia o comunicado na íntegra:

A FURIA, uma das principais organizações de e-sports do mundo, anuncia parceria com o Grêmio Novorizontino, marcando sua entrada no futebol profissional brasileiro. Como parte dessa nova fase, o clube passa a adotar o nome FURIA NOVORIZONTINO, com estreia prevista para janeiro de 2027, no Campeonato Paulista.

A operação reúne duas organizações com trajetórias de sucesso em suas modalidades. De um lado, a FURIA, que construiu uma história de conquistas internacionais no ambiente digital e fora dele, acumulando títulos e conquistas por todo o planeta. Do outro, o Grêmio Novorizontino, reconhecido pela qualidade de sua gestão, pela competência na formação de atletas e pela consistência dos seus resultados.

A parceria preserva a equipe responsável pelo sucesso do Novorizontino à frente de todas as decisões relacionadas ao futebol, incluindo gestão esportiva, comissões técnicas, formação de atletas e operações de campo. A FURIA passa a liderar as frentes de marca, marketing, patrocínios, comunicação, conteúdo e desenvolvimento comercial, ampliando as oportunidades de crescimento e a exposição do clube.

O projeto preserva a identidade local e a relação histórica com a torcida.

A união aproxima duas comunidades de torcedores com características complementares: a torcida do Novorizontino, profundamente conectada à cidade e à trajetória do clube, e a torcida da FURIA, que acompanha a organização nas arenas pelo mundo.

Quando o Novorizontino estreia com o novo nome?

A nova identidade será adotada a partir de janeiro de 2027, durante o Campeonato Paulista. O clube também disputará pela primeira vez a Série A do Campeonato Brasileiro na próxima temporada, depois de conquistar a Série B de 2026.

A parceria foi desenvolvida com assessoria financeira do Itaú BBA. Segundo as organizações, a união pretende ampliar a exposição nacional e internacional do clube, além de criar novas oportunidades comerciais e de relacionamento com o público.