Infantino: presidente da Fifa liderou plano de exploração comercial de eventos da entidade
Colaboradora
Publicado em 24 de novembro de 2026 às 07h17.
Os documentos revelam um plano abandonado do presidente da Fifa, Gianni Infantino, para criar uma empresa privada com direitos comerciais de torneios por até 96 anos. O projeto previa captar US$ 4,2 bilhões com investidores e estabelecer incentivos para executivos, mas foi abandonado após oposição de confederações e críticas à transparência.
Documentos internos da Fifa revelaram novos detalhes do plano do presidente Gianni Infantino para criar uma empresa privada responsável pela exploração comercial das principais competições da entidade. A proposta da FIFA Forward Enterprise (FFE) previa transferir esses direitos por até 96 anos, abrir espaço para investidores externos e estabelecer um programa de incentivos financeiros para os executivos da nova companhia.
As informações foram publicadas nesta segunda-feira, 23, pelo jornal britânico The Guardian, que teve acesso a comunicações internas da Fifa e a documentos da investidora Thrive Capital.
A iniciativa, que acabou abandonada no fim de julho de 2026, tinha como objetivo captar até US$ 4,2 bilhões com investidores privados. A avaliação inicial da nova empresa, porém, era de aproximadamente US$ 20 bilhões. A diferença entre os valores corresponde à captação pretendida e ao valor estimado do negócio.
Um dos pontos mais relevantes da documentação é o prazo previsto para a exploração comercial dos torneios. Uma avaliação interna de riscos, datada de 17 de julho, indicava que a Fifa transferiria os direitos comerciais de seus eventos para uma subsidiária com fins lucrativos por até 96 anos.
Outro documento, elaborado no dia seguinte, detalhava a estrutura: a FFE receberia licenças renováveis a cada 12 anos, até alcançar o limite de quase um século. A Fifa manteria pelo menos 51% da participação na empresa de forma permanente, mas investidores privados poderiam adquirir uma fatia minoritária.
O projeto também previa que a nova companhia pudesse abrir capital na Bolsa de Valores após oito anos de operação. A estrutura de governança teria sete integrantes no conselho, quatro deles indicados pela Fifa. Infantino ocuparia a presidência do colegiado, enquanto o secretário-geral da entidade também teria uma posição de liderança.
Outro ponto destacado pelo The Guardian foi o programa de incentivos para a gestão da FFE. A proposta reservava até 5% das ações da empresa para remunerar executivos, com bônus vinculados à valorização do negócio. Considerando a avaliação inicial de US$ 20 bilhões, o mecanismo poderia representar até US$ 50 milhões para cada US$ 1 bilhão acrescentado ao valor da companhia.
A documentação também indicava que a investidora Thrive Capital, liderada por Joshua Kushner, irmão de Jared Kushner — genro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump —, havia sido escolhida como parceira-líder sem um processo de concorrência. A justificativa registrada pela Fifa era a natureza específica e única do investimento.
Além disso, o acordo previa uma multa de US$ 250 milhões caso a Fifa descumprisse os termos negociados com a Thrive ou fechasse um acordo com outro investidor. A entidade também ficaria impedida de negociar com possíveis parceiros alternativos por um ano ou até a conclusão da operação.
Segundo os documentos obtidos pelo The Guardian, o departamento financeiro da própria Fifa não teve acesso direto aos termos da transação durante a elaboração da proposta.
O plano enfrentou resistência de dirigentes e confederações continentais assim que veio a público, no fim de julho. A principal crítica era a possibilidade de entregar a investidores privados uma parcela dos direitos comerciais mais valiosos do futebol mundial por um período considerado excessivamente longo, além das dúvidas sobre a transparência do processo.
A Uefa liderou a reação contrária. A entidade europeia e suas 55 associações-membro chegaram a ameaçar boicotar as competições organizadas pela Fifa caso a proposta avançasse. A Concacaf e a Confederação Asiática de Futebol (AFC) também manifestaram oposição.
A crise levou Infantino a recuar e abandonar a iniciativa em 31 de julho. O projeto dependia da aprovação das associações nacionais filiadas à Fifa e do Conselho da entidade, mas não chegou a essa etapa de votação.
A repercussão também provocou questionamentos sobre a condução do processo dentro da própria organização. O então conselheiro de Infantino, Carlos Cordeiro, deixou o cargo em meio à crise e classificou a proposta como um mau negócio para o futebol.
De acordo o The Athletic, em resposta às novas revelações, um porta-voz da Fifa reiterou que a proposta da FFE dependeria da aprovação das 211 associações-membro e do Conselho da entidade. A organização também afirmou que eventuais bônus seriam destinados exclusivamente aos integrantes da gestão da nova empresa, sem participação de dirigentes da Fifa.
A entidade acrescentou que os representantes da Fifa no conselho da FFE exerceriam funções de liderança, mas não receberiam remuneração adicional por isso. A remuneração do presidente, segundo a organização, é definida por um subcomitê independente.
A Fifa também nega que Infantino pudesse obter ganhos pessoais com o projeto, e os documentos revelados não comprovam que o presidente receberia parte dos incentivos financeiros previstos para a administração da FFE.