Documentos internos da Fifa revelaram novos detalhes do plano do presidente Gianni Infantino para criar uma empresa privada responsável pela exploração comercial das principais competições da entidade. A proposta da FIFA Forward Enterprise (FFE) previa transferir esses direitos por até 96 anos, abrir espaço para investidores externos e estabelecer um programa de incentivos financeiros para os executivos da nova companhia.

As informações foram publicadas nesta segunda-feira, 23, pelo jornal britânico The Guardian, que teve acesso a comunicações internas da Fifa e a documentos da investidora Thrive Capital.

A iniciativa, que acabou abandonada no fim de julho de 2026, tinha como objetivo captar até US$ 4,2 bilhões com investidores privados. A avaliação inicial da nova empresa, porém, era de aproximadamente US$ 20 bilhões. A diferença entre os valores corresponde à captação pretendida e ao valor estimado do negócio.

O que os documentos revelam sobre o plano de Infantino?

Um dos pontos mais relevantes da documentação é o prazo previsto para a exploração comercial dos torneios. Uma avaliação interna de riscos, datada de 17 de julho, indicava que a Fifa transferiria os direitos comerciais de seus eventos para uma subsidiária com fins lucrativos por até 96 anos.

Outro documento, elaborado no dia seguinte, detalhava a estrutura: a FFE receberia licenças renováveis a cada 12 anos, até alcançar o limite de quase um século. A Fifa manteria pelo menos 51% da participação na empresa de forma permanente, mas investidores privados poderiam adquirir uma fatia minoritária.

O projeto também previa que a nova companhia pudesse abrir capital na Bolsa de Valores após oito anos de operação. A estrutura de governança teria sete integrantes no conselho, quatro deles indicados pela Fifa. Infantino ocuparia a presidência do colegiado, enquanto o secretário-geral da entidade também teria uma posição de liderança.

Outro ponto destacado pelo The Guardian foi o programa de incentivos para a gestão da FFE. A proposta reservava até 5% das ações da empresa para remunerar executivos, com bônus vinculados à valorização do negócio. Considerando a avaliação inicial de US$ 20 bilhões, o mecanismo poderia representar até US$ 50 milhões para cada US$ 1 bilhão acrescentado ao valor da companhia.

A documentação também indicava que a investidora Thrive Capital, liderada por Joshua Kushner, irmão de Jared Kushner — genro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump —, havia sido escolhida como parceira-líder sem um processo de concorrência. A justificativa registrada pela Fifa era a natureza específica e única do investimento.

Além disso, o acordo previa uma multa de US$ 250 milhões caso a Fifa descumprisse os termos negociados com a Thrive ou fechasse um acordo com outro investidor. A entidade também ficaria impedida de negociar com possíveis parceiros alternativos por um ano ou até a conclusão da operação.

Segundo os documentos obtidos pelo The Guardian, o departamento financeiro da própria Fifa não teve acesso direto aos termos da transação durante a elaboração da proposta.

Por que o projeto de Infantino fracassou?

O plano enfrentou resistência de dirigentes e confederações continentais assim que veio a público, no fim de julho. A principal crítica era a possibilidade de entregar a investidores privados uma parcela dos direitos comerciais mais valiosos do futebol mundial por um período considerado excessivamente longo, além das dúvidas sobre a transparência do processo.

A Uefa liderou a reação contrária. A entidade europeia e suas 55 associações-membro chegaram a ameaçar boicotar as competições organizadas pela Fifa caso a proposta avançasse. A Concacaf e a Confederação Asiática de Futebol (AFC) também manifestaram oposição.

A crise levou Infantino a recuar e abandonar a iniciativa em 31 de julho. O projeto dependia da aprovação das associações nacionais filiadas à Fifa e do Conselho da entidade, mas não chegou a essa etapa de votação.

A repercussão também provocou questionamentos sobre a condução do processo dentro da própria organização. O então conselheiro de Infantino, Carlos Cordeiro, deixou o cargo em meio à crise e classificou a proposta como um mau negócio para o futebol.

O que diz a Fifa sobre os documentos?

De acordo o The Athletic, em resposta às novas revelações, um porta-voz da Fifa reiterou que a proposta da FFE dependeria da aprovação das 211 associações-membro e do Conselho da entidade. A organização também afirmou que eventuais bônus seriam destinados exclusivamente aos integrantes da gestão da nova empresa, sem participação de dirigentes da Fifa.

A entidade acrescentou que os representantes da Fifa no conselho da FFE exerceriam funções de liderança, mas não receberiam remuneração adicional por isso. A remuneração do presidente, segundo a organização, é definida por um subcomitê independente.

A Fifa também nega que Infantino pudesse obter ganhos pessoais com o projeto, e os documentos revelados não comprovam que o presidente receberia parte dos incentivos financeiros previstos para a administração da FFE.