França x Espanha e Argentina x Inglaterra: o que esperar das semifinais

As semifinais da Copa do Mundo de 2026 colocam frente a frente quatro das maiores potências do futebol mundial. França encara a Espanha, enquanto Inglaterra e Argentina disputam a outra vaga na decisão, em confrontos que reúnem favoritismo, rivalidades históricas e alguns dos principais jogadores da atualidade.

O primeiro finalista será conhecido na terça-feira, 14, às 16h (de Brasília), quando França e Espanha se enfrentam em Dallas, no Texas. No dia seguinte, também às 16h, Inglaterra e Argentina disputam a outra vaga na decisão.

A busca pela final reúne quatro campeãs mundiais, mas também marca um feito inédito: pela primeira vez, as quatro seleções mais bem colocadas no ranking da Fifa chegaram juntas às semifinais da competição. Os vencedores dos duelos na terça e quarta avançam para a final, no domingo, 19, enquanto os derrotados disputarão o terceiro lugar no sábado, 18. Entenda o que esperar dos duelos.

França x Espanha: talento ofensivo e retrospecto favorável aos espanhóis

O primeiro duelo de semifinal na terça coloca frente a frente duas seleções acostumadas a decidir títulos nos últimos anos. A França busca o tricampeonato mundial, enquanto a Espanha tenta confirmar a geração que conquistou a Eurocopa e voltou a figurar entre as principais forças do futebol internacional.

Apesar do favoritismo francês antes do início da Copa, o retrospecto recente pesa a favor dos espanhóis. A Espanha venceu os dois últimos encontros entre as seleções em competições oficiais. A seleição eliminou os franceses na semifinal da Eurocopa de 2024 e voltou a derrotá-los na semifinal da Liga das Nações de 2025, em um eletrizante 5 a 4.

No histórico geral, a vantagem também é espanhola. Em 38 partidas, são 18 vitórias da Espanha, contra 13 da França, além de sete empates.

Outro fator que chama atenção é a consistência da equipe comandada por Luis de la Fuente. Os espanhóis não perdem desde março de 2024 e chegam à semifinal embalados por uma longa sequência invicta, que pode entrar para a história caso seja ampliada até o fim do torneio.

Dentro de campo, o duelo promete colocar frente a frente alguns dos principais talentos da nova geração do futebol europeu. De um lado, a velocidade e o poder de decisão de Kylian Mbappé. Do outro, jovens como Lamine Yamal, Nico Williams e Pedri, que transformaram a Espanha em uma das seleções mais ofensivas da competição.

Inglaterra x Argentina: uma rivalidade que atravessa gerações

Se França e Espanha chegam embaladas pelo momento recente, Inglaterra e Argentina carregam uma das rivalidades mais marcantes da história das Copas do Mundo.

Esta será a sexta vez que as seleções se enfrentam em Mundiais. Ao longo das décadas, o confronto acumulou capítulos memoráveis, como a expulsão do capitão argentino Antonio Rattín nas quartas de final de 1966, o duelo de 1986 eternizado pelos dois gols de Diego Maradona — incluindo a célebre "Mão de Deus" —, a classificação argentina nos pênaltis em 1998 e a vitória inglesa por 1 a 0 na fase de grupos de 2002.

Agora, as equipes voltam a disputar uma vaga na final do Mundial pela primeira vez desde o duelo eliminatório de 1998.

O encontro também reserva um ingrediente especial, será o primeiro confronto de Lionel Messi contra a Inglaterra em toda a sua carreira profissional, um fato curioso para um jogador que já enfrentou praticamente todas as grandes seleções do futebol mundial.

Em campo, a expectativa é de um duelo entre gerações . Messi tenta conduzir a atual campeã mundial à sua segunda final consecutiva, enquanto a Inglaterra aposta na liderança de Jude Bellingham e em uma equipe que mostrou força ao superar a Noruega na prorrogação das quartas de final.

Quando será as semifinais da Copa do Mundo 2026

Terça-feira, 14

16h: França x Espanha

Quarta-feira, 15

16h: Inglaterra x Argentina

Terceiro lugar e final da Copa do Mundo

A disputa pelo terceiro lugar será realizada no sábado, 18, às 18h (de Brasília).

Já a decisão da Copa do Mundo de 2026 acontece no domingo, 19, às 16h, no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey, quando será conhecido o campeão da primeira edição do Mundial com 48 seleções.