CazéTV terá um jogo exclusivo na semifinal da Copa do Mundo; veja qual

Os direitos de transmissão da reta final da Copa foram divididos de forma diferente entre TV aberta e plataformas digitais (Reprodução/Instagram/@fifaworldcup)
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Publicado em 12 de julho de 2026 às 15h17.
As semifinais da Copa do Mundo de 2026 já têm transmissões definidas. Com os confrontos confirmados, Globo, SBT, CazéTV, SporTV, geTV e N Sports exibirão os jogos da penúltima fase do Mundial, enquanto a CazéTV será a única plataforma a transmitir todas as partidas do torneio.
O principal destaque da programação é o duelo entre França e Espanha, que será exibido com exclusividade pela CazéTV na terça-feira , 14, às 16h (horário de Brasília).
Já a outra semifinal, entre Argentina e Inglaterra, marcada para quarta-feira, 15, também às 16h, terá transmissão compartilhada. Além da CazéTV, a partida será exibida na TV aberta por Globo e SBT, além de SporTV, geTV e N Sports.
O confronto entre França e Espanha, válido pela semifinal da Copa do Mundo de 2026, terá transmissão exclusiva da CazéTV.
A plataforma é a única responsável por exibir os 104 jogos do Mundial, incluindo todas as fases da competição.
O clássico entre Argentina e Inglaterra terá ampla cobertura. O jogo poderá ser acompanhado pela Globo e pelo SBT, na TV aberta, além da CazéTV, SporTV, geTV e N Sports.
A partida define o segundo finalista da Copa do Mundo de 2026.
A decisão da Copa do Mundo de 2026 está marcada para o próximo domingo, 19, às 16h.
Segundo informações da Folha de S.Paulo, a Globo já havia definido que transmitiria uma eventual semifinal da Argentina antes mesmo da classificação da seleção sul-americana sobre a Suíça. Caso os argentinos fossem eliminados, a emissora pretendia exibir França x Espanha.