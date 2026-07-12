CazéTV terá um jogo exclusivo na semifinal da Copa do Mundo; veja qual

As semifinais da Copa do Mundo de 2026 já têm transmissões definidas. Com os confrontos confirmados, Globo, SBT, CazéTV, SporTV, geTV e N Sports exibirão os jogos da penúltima fase do Mundial, enquanto a CazéTV será a única plataforma a transmitir todas as partidas do torneio.

O principal destaque da programação é o duelo entre França e Espanha, que será exibido com exclusividade pela CazéTV na terça-feira , 14, às 16h (horário de Brasília).

Já a outra semifinal, entre Argentina e Inglaterra, marcada para quarta-feira, 15, também às 16h, terá transmissão compartilhada. Além da CazéTV, a partida será exibida na TV aberta por Globo e SBT, além de SporTV, geTV e N Sports.

Onde assistir França x Espanha?

O confronto entre França e Espanha, válido pela semifinal da Copa do Mundo de 2026, terá transmissão exclusiva da CazéTV.

A plataforma é a única responsável por exibir os 104 jogos do Mundial, incluindo todas as fases da competição.

Onde assistir Argentina x Inglaterra?

O clássico entre Argentina e Inglaterra terá ampla cobertura. O jogo poderá ser acompanhado pela Globo e pelo SBT, na TV aberta, além da CazéTV, SporTV, geTV e N Sports.

A partida define o segundo finalista da Copa do Mundo de 2026.

Final da Copa será disputada no domingo

A decisão da Copa do Mundo de 2026 está marcada para o próximo domingo, 19, às 16h.

Segundo informações da Folha de S.Paulo, a Globo já havia definido que transmitiria uma eventual semifinal da Argentina antes mesmo da classificação da seleção sul-americana sobre a Suíça. Caso os argentinos fossem eliminados, a emissora pretendia exibir França x Espanha.