Esporte

Fase de grupos copa 2026

CazéTV terá um jogo exclusivo na semifinal da Copa do Mundo; veja qual

A reta final do Mundial terá transmissões divididas entre TV aberta e streaming

Os direitos de transmissão da reta final da Copa foram divididos de forma diferente entre TV aberta e plataformas digitais (Reprodução/Instagram/@fifaworldcup)

Os direitos de transmissão da reta final da Copa foram divididos de forma diferente entre TV aberta e plataformas digitais (Reprodução/Instagram/@fifaworldcup)

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 12 de julho de 2026 às 15h17.

As semifinais da Copa do Mundo de 2026 já têm transmissões definidas. Com os confrontos confirmados, Globo, SBT, CazéTV, SporTV, geTV e N Sports exibirão os jogos da penúltima fase do Mundial, enquanto a CazéTV será a única plataforma a transmitir todas as partidas do torneio.

O principal destaque da programação é o duelo entre França e Espanha, que será exibido com exclusividade pela CazéTV na terça-feira , 14, às 16h (horário de Brasília).

Já a outra semifinal, entre Argentina e Inglaterra, marcada para quarta-feira, 15, também às 16h, terá transmissão compartilhada. Além da CazéTV, a partida será exibida na TV aberta por Globo e SBT, além de SporTV, geTV e N Sports.

Onde assistir França x Espanha?

O confronto entre França e Espanha, válido pela semifinal da Copa do Mundo de 2026, terá transmissão exclusiva da CazéTV.

A plataforma é a única responsável por exibir os 104 jogos do Mundial, incluindo todas as fases da competição.

Onde assistir Argentina x Inglaterra?

O clássico entre Argentina e Inglaterra terá ampla cobertura. O jogo poderá ser acompanhado pela Globo e pelo SBT, na TV aberta, além da CazéTV, SporTV, geTV e N Sports.

A partida define o segundo finalista da Copa do Mundo de 2026.

Final da Copa será disputada no domingo

A decisão da Copa do Mundo de 2026 está marcada para o próximo domingo, 19, às 16h.

Segundo informações da Folha de S.Paulo, a Globo já havia definido que transmitiria uma eventual semifinal da Argentina antes mesmo da classificação da seleção sul-americana sobre a Suíça. Caso os argentinos fossem eliminados, a emissora pretendia exibir França x Espanha.

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