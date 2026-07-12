Argentina x Inglaterra: relembre todos os confrontos históricos entre as seleções

Argentina e Inglaterra voltam a se enfrentar nesta quarta-feira, 15, pela semifinal da Copa do Mundo de 2026. O confronto reúne duas das seleções mais tradicionais do futebol mundial e renova uma rivalidade construída ao longo de mais de seis décadas, marcada por jogos decisivos, episódios históricos e personagens que ficaram para sempre na memória do torneio.

Esta será a sexta partida entre argentinos e ingleses em Copas do Mundo. Também é a primeira vez que Lionel Messi enfrenta a seleção inglesa em sua carreira.

O primeiro encontro: vitória inglesa em 1962

O primeiro duelo entre Argentina e Inglaterra aconteceu na fase de grupos da Copa do Mundo de 1962, no Chile. Os ingleses venceram por 3 a 1, resultado que segue como o triunfo mais amplo entre as duas seleções no torneio.

Expulsão de Rattín marcou a Copa de 1966

Quatro anos depois, Argentina e Inglaterra voltaram a se enfrentar, desta vez nas quartas de final da Copa de 1966.

Os ingleses venceram por 1 a 0, em uma partida que entrou para a história pela expulsão do capitão argentino Antonio Rattín. Após receber o cartão vermelho, o meio-campista deixou o campo protestando, torceu a bandeira de escanteio com o símbolo do Reino Unido e sentou-se no tapete reservado para a rainha Elizabeth II, aumentando a tensão entre as seleções.

Maradona protagonizou o capítulo mais famoso em 1986

O confronto mais emblemático da rivalidade aconteceu nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986, disputada no México.

Poucos anos após a Guerra das Malvinas, a Argentina venceu por 2 a 1 em um jogo eternizado por Diego Maradona.

O camisa 10 marcou os dois gols argentinos. O primeiro ficou conhecido como a "Mão de Deus", após tocar a bola com a mão sem que a arbitragem percebesse a irregularidade. O segundo entrou para a história como um dos gols mais importantes das Copas, depois de Maradona arrancar do campo de defesa, driblar vários adversários e balançar as redes.

A vitória consolidou o confronto como uma das maiores rivalidades da história dos Mundiais.

Argentina elimina Inglaterra nos pênaltis em 1998

As seleções voltaram a se enfrentar apenas na Copa de 1998, na França, pelas oitavas de final.

Depois de empate por 2 a 2 no tempo regulamentar, a Argentina garantiu a classificação ao vencer a disputa por pênaltis.

A partida também ficou marcada pela expulsão de David Beckham, que recebeu cartão vermelho após uma reação à provocação do argentino Diego Simeone.

Beckham decide em 2002

O último encontro entre as seleções em Copas aconteceu na fase de grupos do Mundial de 2002, disputado na Coreia do Sul e no Japão.

A Inglaterra venceu por 1 a 0 com um gol de pênalti marcado por David Beckham, encerrando um intervalo de quatro décadas sem derrotar a Argentina em Copas do Mundo.

Semifinal de 2026 renova a rivalidade

Agora, Argentina e Inglaterra voltam a se encontrar em um confronto eliminatório pela primeira vez desde 1998. A diferença é que, desta vez, a vaga em disputa é na final da Copa do Mundo.

A Argentina chega à semifinal após eliminar Cabo Verde, Egito e Suíça, enquanto a Inglaterra superou México e Noruega no mata-mata.

O duelo também coloca frente a frente dois dos principais protagonistas do torneio: Lionel Messi, líder da atual campeã mundial, e Jude Bellingham, principal destaque inglês na Copa de 2026.