Champions League: nove jogos acontecem nesta terça-feira, 24 (Franck Fife/Pool/AFP)
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Publicado em 24 de novembro de 2026 às 07h33.
A fase de liga reúne 36 clubes em uma classificação única. Cada equipe disputa oito partidas, e os oito primeiros colocados avançam diretamente às oitavas de final
A Champions League terá nove jogos nesta terça-feira, 24 de novembro, pela quinta rodada da fase de liga da temporada 2026/27. A programação começa às 14h45 (horário de Brasília), com Galatasaray x Aston Villa e Bodø/Glimt x LASK Linz. Os outros sete confrontos estão marcados para as 17h.
Entre os destaques do dia estão Real Madrid x PSV, que será exibido pelo SBT na TV aberta, e Arsenal x Borussia Dortmund, com transmissão gratuita no canal da TNT Sports no YouTube. A HBO Max transmitirá todos os nove jogos da rodada nesta terça-feira.
Confira a programação completa, com horários de Brasília e canais de transmissão:
Vale mencionar que a quinta rodada da fase de liga será disputada em dois dias, com 18 partidas no total. Nesta terça-feira, serão nove confrontos; na quarta-feira, 25 de novembro, outros nove jogos completam a programação.
A fase de liga reúne 36 clubes em uma classificação única. Cada equipe disputa oito partidas, e os oito primeiros colocados avançam diretamente às oitavas de final. Os times que terminarem entre a nona e a 24ª posição disputarão os playoffs por uma vaga na próxima fase.