A Champions League terá nove jogos nesta terça-feira, 24 de novembro, pela quinta rodada da fase de liga da temporada 2026/27. A programação começa às 14h45 (horário de Brasília), com Galatasaray x Aston Villa e Bodø/Glimt x LASK Linz. Os outros sete confrontos estão marcados para as 17h.

Entre os destaques do dia estão Real Madrid x PSV, que será exibido pelo SBT na TV aberta, e Arsenal x Borussia Dortmund, com transmissão gratuita no canal da TNT Sports no YouTube. A HBO Max transmitirá todos os nove jogos da rodada nesta terça-feira.

Champions League: onde assistir aos jogos de terça-feira (24)?

Confira a programação completa, com horários de Brasília e canais de transmissão:

14h45 – Galatasaray x Aston Villa: TNT e HBO Max.

TNT e HBO Max. 14h45 – Bodø/Glimt x LASK Linz: Space e HBO Max.

Space e HBO Max. 17h – Arsenal x Borussia Dortmund: YouTube da TNT Sports e HBO Max.

YouTube da TNT Sports e HBO Max. 17h – Real Madrid x PSV: SBT, +SBT, TNT e HBO Max.

SBT, +SBT, TNT e HBO Max. 17h – Manchester City x Napoli: Space e HBO Max.

Space e HBO Max. 17h – Feyenoord x Porto: HBO Max.

HBO Max. 17h – RB Leipzig x Lens: HBO Max.

HBO Max. 17h – Slovan Bratislava x Real Betis: HBO Max.

HBO Max. 17h – Como x AEK Atenas: HBO Max.

Vale mencionar que a quinta rodada da fase de liga será disputada em dois dias, com 18 partidas no total. Nesta terça-feira, serão nove confrontos; na quarta-feira, 25 de novembro, outros nove jogos completam a programação.

A fase de liga reúne 36 clubes em uma classificação única. Cada equipe disputa oito partidas, e os oito primeiros colocados avançam diretamente às oitavas de final. Os times que terminarem entre a nona e a 24ª posição disputarão os playoffs por uma vaga na próxima fase.