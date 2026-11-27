Em 1992, Erik Cavalheri não tinha dinheiro para comprar sua primeira franquia de O Boticário. Ofereceu as economias, as férias, o décimo terceiro salário e o próprio carro como parte do pagamento. O restante foi negociado a prazo.

Mais de 30 anos depois, o empresário comanda 35 lojas da marca em São Paulo. Ele acaba de vencer o Prêmio Multi, da EXAME e da CommUnit, em duas categorias: Liderança Marca Única e Franqueado do Ano (Grande Prêmio BTG Pactual).

A trajetória começou cinco anos antes, quando Cavalheri deixou o emprego em um banco para trabalhar como vendedor do Boticário. Passou pela gerência e pela supervisão de franquias antes de comprar a unidade no Shopping Jardim Sul, na capital paulista. Depois, a expansão veio também com a compra de lojas de outros franqueados, algumas vezes incorporando cinco ou seis unidades de uma só vez.

A história de Cavalheri mostra o que acontece quando o empreendedor deixa de administrar uma loja e passa a comandar dezenas de operações. O desafio deixa de ser apenas vender e controlar o estoque. É preciso formar equipes, acompanhar custos, tomar decisões de expansão e fazer com que o negócio funcione mesmo quando o dono não está presente. Essa mudança de papel pesou no reconhecimento do Prêmio Multi.

“Eu trabalhava da hora que acordava até a hora que ia dormir”, diz.

Hoje, a aposta é formar pessoas capazes de tocar o negócio, dividir responsabilidades e preparar a empresa para continuar crescendo sem depender exclusivamente dele.

A expansão de franquias também exige fechar lojas

O empresário já experimentou operações de outros segmentos, incluindo alimentação e vestuário, mas decidiu concentrar os investimentos no Boticário. Durante a pandemia, fechou unidades que não apresentavam rentabilidade e tentou renegociar aluguéis e custos de ocupação com shopping centers. Quando não conseguiu condições melhores, encerrou as atividades. Algumas lojas voltaram a abrir depois, com contratos mais favoráveis.

Desde então, a rentabilidade pesa mais do que o número de endereços nas decisões. Cavalheri voltou a concentrar esforços no negócio que conhecia desde o início da carreira.

Com a rede já estabelecida em bairros das zonas sul e oeste de São Paulo, como Grajaú, Parelheiros e Capão Redondo, o empresário busca outras formas de crescer. Uma delas é a venda direta, com distribuição de produtos para revendedoras e consumidores. O modelo exige uma logística própria, com organização de pedidos, separação de mercadorias e entregas rápidas.

Outra frente é ampliar os serviços dentro das lojas, com maquiagem e cuidados faciais. A iniciativa depende do espaço de cada unidade, mas amplia as fontes de receita sem a abertura de novos pontos.

Como Erik Cavalheri profissionalizou a gestão de 35 lojas

Isabelle Cavalheri, Erik Cavalheri e Fábio Suzart: franqueado do Grupo O Boticário forma líderes e prepara sucessão (Leandro Fonseca/Exame)

A mudança de escala também transformou a rotina do empresário. Quando tinha cinco lojas, a retaguarda administrativa era praticamente dividida entre ele e uma funcionária. Cavalheri contava estoques, fazia depósitos e acompanhava a movimentação das unidades. A funcionária cuidava de planilhas, pagamentos e salários.

“Eu trabalhava da hora que acordava até a hora que ia dormir”, diz.

Sem dinheiro para ampliar a estrutura naquele momento, o empresário começou a investir em tecnologia, controles e processos para reduzir tarefas manuais e acompanhar melhor a operação. Mas faltava gente para dividir as responsabilidades.

Um dos exemplos é Fábio Suzart, atual CEO do grupo. Ele começou como estoquista, passou a ajudar em diferentes tarefas das lojas e desenvolveu controles para a operação. Cavalheri percebeu sua iniciativa e o levou para o escritório. Como Suzart não tinha ensino superior, pagou sua faculdade de economia. Depois vieram especializações e um mestrado na FGV. Mais de 20 anos depois, o antigo funcionário lidera a operação e também se tornou sócio do empresário em outros negócios.

A formação de talentos internos se espalhou pelo grupo. Segundo Cavalheri, cerca de 90% da equipe começou em funções operacionais, como vendedores e estoquistas, e avançou para outros cargos. A experiência mudou a forma como ele distribui responsabilidades.

“Eu aprendi que tem gente que faz as coisas muito melhor do que a gente”, diz.

Cavalheri passou a dar mais autonomia às lideranças. Projetos apresentados pelos funcionários são incentivados, mesmo quando envolvem riscos de execução. “Eu confio muito na nossa equipe, principalmente nas lideranças. Quem apresenta um projeto, eu incentivo. Vamos testar, vamos tentar”, diz.

Em outubro, cerca de 70 líderes organizaram um encontro interno, da infraestrutura à programação, sem depender diretamente do empresário. A operação combina uma retaguarda administrativa enxuta com controles de gestão e acompanhamento das lojas.

Sucessão familiar e o desafio de crescer sem o fundador

Depois de construir a rede, Cavalheri prepara a próxima etapa: a sucessão. Isabelle, sua filha, tem 29 anos, é formada em administração pela FGV e se prepara para assumir o negócio. As conversas sobre o futuro começaram quando ela tinha cerca de 16 anos, após uma iniciativa da franqueadora para incentivar os empresários a preparar sucessores.

Antes de avançar, o pai quis saber se ela realmente tinha interesse em seguir no negócio. Isabelle chegou a trabalhar fora da empresa antes de iniciar a preparação para assumir responsabilidades.

O caminho inclui três anos de experiência em diferentes áreas da operação e cerca de dois anos de formação, em um programa semelhante a um MBA, com avaliações e uma banca final. Cavalheri participa das aulas ao lado da mulher e da filha.

Depois de colocar o carro na negociação da primeira franquia, comprar unidades de outros operadores, fechar lojas que não davam retorno e formar líderes dentro da própria empresa, o próximo desafio de Cavalheri é preparar uma operação que sobreviva à sua saída do comando.