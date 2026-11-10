Ozempic e Mounjaro podem aumentar risco de perda de visão? Entenda o alerta de autoridade sanitária

A agência reguladora de medicamentos dos Estados Unidos, a FDA, determinou que fabricantes de medicamentos como Ozempic, Wegovy e Mounjaro incluam nas bulas um alerta sobre o possível aumento do risco de uma condição ocular grave que pode provocar perda de visão.

A alteração envolve medicamentos da classe dos agonistas de GLP-1, utilizados no tratamento de diabetes e obesidade. A condição, conhecida como neuropatia óptica isquêmica anterior não arterítica (Naion), ocorre quando há redução do fluxo sanguíneo para o nervo óptico. Em alguns casos, a perda visual pode ser permanente.

Segundo comunicado da FDA, a decisão foi tomada após a análise de ensaios clínicos, estudos em animais e informações coletadas após a comercialização dos medicamentos, incluindo pesquisas observacionais e relatos de pacientes. As fabricantes afirmam que os dados disponíveis não estabelecem uma relação direta de causa e efeito.

O que é a Naion e como ela afeta a visão?

A Naion é uma condição que compromete o nervo óptico, responsável por transmitir informações visuais dos olhos ao cérebro.

O problema ocorre quando o fluxo sanguíneo para esse nervo é reduzido, podendo provocar perda de visão. Em determinadas situações, o comprometimento visual pode ser permanente.

A condição passou a ser investigada em relação ao uso de medicamentos da classe dos agonistas de GLP-1, incluindo produtos utilizados para diabetes e obesidade.

Quais medicamentos terão alertas nas bulas?

A determinação da FDA envolve medicamentos como Ozempic, Wegovy e Mounjaro, conforme as informações divulgadas pela agência reguladora. Ozempic e Wegovy são fabricados pela Novo Nordisk e contêm semaglutida como princípio ativo.

A Eli Lilly, fabricante do Mounjaro, também foi mencionada na decisão. Nos Estados Unidos, o alerta se refere ao Zepbound, medicamento da empresa utilizado no tratamento da obesidade.

A medida busca informar profissionais de saúde e pacientes sobre o possível risco ocular associado ao uso desses produtos.

O que dizem as fabricantes de Ozempic e Mounjaro?

De acordo com a Reuters, a Novo Nordisk, responsável por Ozempic e Wegovy, afirmou que os dados disponíveis não estabelecem uma relação de causa e efeito entre seus medicamentos e a condição ocular.

A farmacêutica também declarou manter confiança no perfil de benefícios e riscos dos tratamentos.

Já a Eli Lilly informou que o comunicado da FDA não apresenta uma constatação específica sobre seus medicamentos. A empresa afirmou que está avaliando a atualização e que responderá à agência reguladora.

Qual é o risco de perda de visão com semaglutida?

Em 2025, o comitê de segurança da Agência Europeia de Medicamentos (EMA) afirmou que a Naion pode afetar até uma em cada 10 mil pessoas que utilizam semaglutida por pelo menos um ano. A substância está presente em medicamentos como Ozempic, Wegovy e Rybelsus.

Na ocasião, a agência europeia reconheceu a Naion como um efeito colateral muito raro associado à semaglutida.

Outro estudo publicado em 2025 acompanhou aproximadamente 175 mil pacientes com diabetes tratados com semaglutida e um grupo de tamanho semelhante que utilizava medicamentos de outras classes.

A pesquisa identificou que o risco de desenvolver Naion foi mais de duas vezes maior após dois anos de tratamento com semaglutida, em comparação com outros medicamentos para diabetes.

Os resultados contribuíram para ampliar as investigações sobre possíveis complicações oculares associadas a esses tratamentos.

O que muda com a decisão da FDA?

A determinação exige que os fabricantes atualizem as informações de segurança dos medicamentos comercializados nos Estados Unidos. A inclusão do alerta busca informar sobre a possibilidade de uma complicação ocular rara, que pode provocar perda permanente da visão.

A decisão não significa que todos os pacientes que utilizam esses medicamentos desenvolverão a condição. Também não representa uma determinação para interromper os tratamentos.

As informações apresentadas pela FDA dizem respeito à atualização das bulas nos Estados Unidos. O material divulgado não informa mudanças equivalentes nas bulas brasileiras.