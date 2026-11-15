Heineken traz cerveja italiana Birra Moretti ao Brasil com produção nacional

O Grupo Heineken vai produzir no Brasil a cerveja italiana Birra Moretti. Segundo informações da companhia, a bebida chega ao país em dezembro e terá distribuição inicial em bares, cantinas e pizzarias selecionados de Belo Horizonte, Curitiba e São Paulo.

A estreia da marca no país será com a Birra Moretti La Classica, cerveja puro malte e sem glúten, produzida localmente e disponível em garrafas de 600 ml e 355 ml. A produção da bebida no Brasil será realizada em Itu, no interior de São Paulo. O lançamento destaca a entrada do Brasil como primeiro mercado da América Latina a fabricar a bebida.

A escolha do Brasil também considera a afinidade cultural com a Itália, país de origem da cerveja. O Ministério das Relações Exteriores estima que o país tenha cerca de 30 milhões de descendentes italianos, a maior comunidade fora da Itália.

“Começar por bares e restaurantes é uma escolha estratégica, pois são espaços de descoberta e experimentação que nos permitem construir a marca a partir de sua essência e, ao mesmo tempo, fortalecer nossa atuação em um canal importante para o negócio”, afirma Cecilia Bottai, CMO do Grupo Heineken no Brasil.

Disputa pelo segmento premium

A iniciativa corre em um momento de disputa cada vez maior pelo segmento premium. A categoria já representa cerca de 25% do mercado brasileiro de cervejas, ante menos de 4% há pouco mais de uma década. Na própria Heineken, os produtos premium respondem por mais de 70% do negócio no país, segundo o CEO da companhia, Maurício Giamellaro.

O movimento também acontece em um mercado que busca novas formas de atrair consumidores. Enquanto concorrentes investem em cervejas sem álcool, com menos calorias ou atributos funcionais, a Birra Moretti aposta em outro caminho: a associação entre origem internacional, tradição cervejeira e gastronomia.

A estratégia acompanha uma mudança na dinâmica do setor. Em 2025, a produção brasileira de cerveja recuou 8,85%, para 15,6 bilhões de litros, segundo o Anuário da Cerveja 2026, do Ministério da Agricultura.

Fundada em 1860 por Luigi Moretti, na cidade de Udine, no norte da Itália, a cervejaria construiu sua trajetória a partir da tradição cervejeira da região de Friuli. Atualmente, Birra Moretti é exportada para mais de 40 países e passa a integrar o portfólio brasileiro da Heineken com fabricação local.