Com 3 passageiros, China faz primeiro voo tripulado de avião elétrico

A China deu mais um passo no desenvolvimento de aeronaves elétricas. O país realizou no sábado, 14, o primeiro voo tripulado do CE-25A, avião comercial totalmente elétrico desenvolvido pela estatal COMAC. O teste foi realizado na cidade de Binzhou, na província de Shandong, com dois pilotos e um engenheiro de testes a bordo.

A aeronave permaneceu no ar por 16 minutos e 38 segundos e percorreu 60,4 quilômetros. Segundo a fabricante, o avião operou normalmente e os indicadores de desempenho ficaram dentro do esperado. O teste marca uma nova etapa do projeto, que já havia realizado 19 voos autônomos sem tripulação desde fevereiro.

Com capacidade para transportar até 19 passageiros, o CE-25A foi projetado para trajetos comerciais de curta distância entre cidades. O avião tem peso máximo de decolagem de 10 toneladas, velocidade de cruzeiro de 300 km/h e autonomia declarada de 400 quilômetros, segundo informações divulgadas pela agência estatal Xinhua.

Um dos diferenciais do projeto está no sistema de propulsão. Em vez de utilizar motores convencionais com hélices, a aeronave conta com dez ventiladores elétricos distribuídos pelas asas, cinco de cada lado. O sistema utiliza motores elétricos para movimentar os ventiladores, em uma configuração que substitui a propulsão tradicional.

Parceria com fabricante de baterias

O desenvolvimento do CE-25A reúne a COMAC, a fabricante chinesa de baterias CATL e a Universidade Jiao Tong de Xangai, além de outros parceiros.

A participação da CATL é estratégica para o projeto. A empresa é uma das maiores fabricantes de baterias do mundo e tem ampliado sua atuação para além do mercado de veículos elétricos, mirando aplicações em outros segmentos de transporte.

Em 2023, as três instituições estabeleceram uma parceria para desenvolver tecnologias voltadas à aviação elétrica. Naquele ano, a CATL também apresentou uma bateria condensada com densidade energética anunciada de até 500 Wh/kg em nível de célula. Apesar da conexão entre os projetos, a fabricante ainda não divulgou qual bateria equipa o CE-25A.

Avião ainda precisa de certificação

Apesar do primeiro voo com pessoas a bordo, o CE-25A ainda não está autorizado a transportar passageiros comercialmente. A COMAC apresentou um pedido de certificação de tipo à Administração de Aviação Civil da China (CAAC), que já aceitou a solicitação para análise.

A aprovação é uma etapa necessária para comprovar que a aeronave atende aos requisitos de segurança e desempenho exigidos para operar comercialmente. A empresa ainda não divulgou uma previsão para o início das operações.

O projeto chinês também faz parte de uma disputa internacional pelo desenvolvimento de aeronaves elétricas de maior porte. Nos Estados Unidos, a startup Heart Aerospace trabalha no desenvolvimento do ES-30, modelo híbrido-elétrico com capacidade prevista para 30 passageiros e entrada em serviço projetada para 2031.

Em agosto de 2026, a empresa realizou um voo de teste com o demonstrador elétrico X1. Já a também americana Eviation realizou em 2022 o primeiro voo de seu modelo Alice, projetado para nove passageiros.