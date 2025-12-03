Eli Lilly reduz preços à vista do Zepbound, seu remédio para emagrecer

(Eli Lilly/Divulgação)
A Eli Lilly anunciou a redução dos preços à vista dos frascos de dose única do Zepbound, seu medicamento para emagrecimento, vendido diretamente ao consumidor pela plataforma LillyDirect. A medida amplia os esforços da farmacêutica e do governo Trump para facilitar o acesso ao medicamento, segundo informações da CNBC.
A decisão ocorre semanas depois da principal concorrente, a Novo Nordisk, divulgar novos descontos nos preços à vista de seus remédios para obesidade e diabetes.
Desde segunda-feira, pacientes que paguem à vista com receita válida podem adquirir a dose inicial de Zepbound por US$ 299 por mês, abaixo dos US$ 349 anteriores. A dose seguinte, de 5 miligramas, sai por US$ 399 por mês, enquanto as demais passam a custar US$ 449 mensais, ante US$ 499.
O Zepbound tem preço de tabela próximo de US$ 1.086 por mês. Esse valor elevado, somado à cobertura limitada dos planos de saúde nos Estados Unidos para medicamentos de perda de peso, tem sido uma barreira para muitos pacientes.
O anúncio da Eli Lilly vem poucas semanas depois do presidente Donald Trump fechar acordos com a própria empresa e com a Novo Nordisk para facilitar o acesso dos americanos aos medicamentos da classe GLP-1. Os acordos incluem redução de preços pagos pelo governo, início da cobertura do Medicare para remédios contra obesidade em determinados casos e a oferta de medicamentos com desconto no novo site federal de vendas diretas, o TrumpRx, que estreia em janeiro.
O acerto de Trump com a Eli Lilly, porém, prevê redução de preços em outra apresentação do Zepbound, a caneta de múltiplas doses, após aprovação da FDA. Com isso, o corte atual nos frascos de dose única pode permitir que mais pacientes tenham acesso mais rapidamente a tratamentos com desconto.
“Vamos continuar trabalhando para oferecer mais opções, ampliando aparelhos de aplicação e criando novos caminhos de acesso para que mais pessoas possam receber os medicamentos de que precisam”, afirmou Ilya Yuffa, presidente da Lilly EUA e de capacidades globais de clientes, em comunicado.
As ações da Eli Lilly, que acumulam alta superior a 36% no ano, recuaram 1,1% na terça. A disparada, impulsionada pelo sucesso do Zepbound e do tratamento para diabetes Mounjaro, fez da companhia a primeira empresa de saúde a atingir valor de mercado de US$ 1 trilhão no mês passado. Embora a redução de preços signifique menor receita por unidade, as vendas e as ações da empresa continuam em trajetória de alta diante da forte demanda.
Nos frascos de dose única, os pacientes precisam utilizar seringa e agulha para aplicar o medicamento. A Eli Lilly lançou essa apresentação do Zepbound em agosto de 2024. A empresa não informou quantos pacientes usam atualmente esse formato, mas já disse que as vendas diretas ao consumidor representam mais de um terço das novas prescrições.
No início deste mês, a Novo Nordisk reduziu os preços à vista do remédio para obesidade Wegovy e do tratamento para diabetes Ozempic para US$ 349 por mês, ante US$ 499, excluindo a dose mais alta do Ozempic.
A farmacêutica também lançou uma oferta temporária, permitindo que novos pacientes pagantes à vista tenham acesso a duas doses iniciais desses medicamentos por US$ 199 por mês nos dois primeiros meses de tratamento.