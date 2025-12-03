Eli Lilly reduz preços à vista do Zepbound, seu remédio para emagrecer

A Eli Lilly anunciou a redução dos preços à vista dos frascos de dose única do Zepbound, seu medicamento para emagrecimento, vendido diretamente ao consumidor pela plataforma LillyDirect. A medida amplia os esforços da farmacêutica e do governo Trump para facilitar o acesso ao medicamento, segundo informações da CNBC.

A decisão ocorre semanas depois da principal concorrente, a Novo Nordisk, divulgar novos descontos nos preços à vista de seus remédios para obesidade e diabetes.

Novos valores e barreiras de acesso

Desde segunda-feira, pacientes que paguem à vista com receita válida podem adquirir a dose inicial de Zepbound por US$ 299 por mês, abaixo dos US$ 349 anteriores. A dose seguinte, de 5 miligramas, sai por US$ 399 por mês, enquanto as demais passam a custar US$ 449 mensais, ante US$ 499.

O Zepbound tem preço de tabela próximo de US$ 1.086 por mês. Esse valor elevado, somado à cobertura limitada dos planos de saúde nos Estados Unidos para medicamentos de perda de peso, tem sido uma barreira para muitos pacientes.

Acordos com Trump

O anúncio da Eli Lilly vem poucas semanas depois do presidente Donald Trump fechar acordos com a própria empresa e com a Novo Nordisk para facilitar o acesso dos americanos aos medicamentos da classe GLP-1. Os acordos incluem redução de preços pagos pelo governo, início da cobertura do Medicare para remédios contra obesidade em determinados casos e a oferta de medicamentos com desconto no novo site federal de vendas diretas, o TrumpRx, que estreia em janeiro.

O acerto de Trump com a Eli Lilly, porém, prevê redução de preços em outra apresentação do Zepbound, a caneta de múltiplas doses, após aprovação da FDA. Com isso, o corte atual nos frascos de dose única pode permitir que mais pacientes tenham acesso mais rapidamente a tratamentos com desconto.

“Vamos continuar trabalhando para oferecer mais opções, ampliando aparelhos de aplicação e criando novos caminhos de acesso para que mais pessoas possam receber os medicamentos de que precisam”, afirmou Ilya Yuffa, presidente da Lilly EUA e de capacidades globais de clientes, em comunicado.

As ações da Eli Lilly, que acumulam alta superior a 36% no ano, recuaram 1,1% na terça. A disparada, impulsionada pelo sucesso do Zepbound e do tratamento para diabetes Mounjaro, fez da companhia a primeira empresa de saúde a atingir valor de mercado de US$ 1 trilhão no mês passado. Embora a redução de preços signifique menor receita por unidade, as vendas e as ações da empresa continuam em trajetória de alta diante da forte demanda.

Nos frascos de dose única, os pacientes precisam utilizar seringa e agulha para aplicar o medicamento. A Eli Lilly lançou essa apresentação do Zepbound em agosto de 2024. A empresa não informou quantos pacientes usam atualmente esse formato, mas já disse que as vendas diretas ao consumidor representam mais de um terço das novas prescrições.

Movimentos da concorrência

No início deste mês, a Novo Nordisk reduziu os preços à vista do remédio para obesidade Wegovy e do tratamento para diabetes Ozempic para US$ 349 por mês, ante US$ 499, excluindo a dose mais alta do Ozempic.

A farmacêutica também lançou uma oferta temporária, permitindo que novos pacientes pagantes à vista tenham acesso a duas doses iniciais desses medicamentos por US$ 199 por mês nos dois primeiros meses de tratamento.