EUA lançaram 480 mi de agulhas no espaço há 63 anos — e restos ainda orbitam a Terra

Em 1963, durante a Guerra Fria, os Estados Unidos lançaram aproximadamente 480 milhões de agulhas de cobre no espaço para criar um sistema de comunicação militar. O objetivo era garantir a transmissão de mensagens mesmo diante de possíveis ataques da União Soviética.

O experimento, chamado Projeto West Ford, conseguiu estabelecer comunicações entre bases americanas. No entanto, parte das agulhas não se dispersou como previsto e, mais de seis décadas depois, alguns desses fragmentos ainda circulam a Terra.

A iniciativa foi desenvolvida pelo Laboratório Lincoln, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT). Registros do experimento estão disponíveis no acervo do Museu Nacional do Ar e Espaço do Smithsonian, enquanto um documento técnico disponibilizado pela Nasa detalha os resultados e as consequências do projeto.

Por que os EUA lançaram milhões de agulhas no espaço?

No final da década de 1950, os Estados Unidos buscavam alternativas para proteger suas comunicações militares durante a Guerra Fria. Na época, as transmissões de longa distância dependiam principalmente de cabos submarinos e da ionosfera, camada da atmosfera capaz de refletir determinadas ondas de rádio.

Os cabos poderiam ser sabotados em um conflito, enquanto as comunicações pela ionosfera estavam sujeitas a interferências, incluindo as provocadas por tempestades solares.

Em 1958, o engenheiro Walter Morrow, do Laboratório Lincoln do MIT, propôs uma solução: criar uma espécie de ionosfera artificial ao redor da Terra. A ideia consistia em espalhar milhões de pequenos filamentos metálicos no espaço, formando um sistema capaz de refletir sinais de rádio.

O projeto recebeu inicialmente o nome de Project Needles e, posteriormente, passou a ser chamado de Project West Ford.

Como funcionava o anel de agulhas de cobre?

Em 9 de maio de 1963, os Estados Unidos lançaram aproximadamente 480 milhões de filamentos de cobre, com cerca de 1,78 centímetro de comprimento e menos de 0,02 milímetro de espessura. Juntas, as agulhas pesavam aproximadamente 20 quilos.

O material foi transportado em um composto projetado para evaporar sob a radiação solar, liberando os filamentos a cerca de 3.600 quilômetros de altitude. Ao longo de aproximadamente 40 dias, as agulhas se espalharam e formaram um anel artificial ao redor do planeta.

Cada filamento funcionava como uma pequena antena passiva, capaz de refletir sinais de micro-ondas próximos de 8 gigahertz.

Dessa forma, as transmissões poderiam percorrer grandes distâncias entre estações terrestres, sem depender exclusivamente de cabos submarinos.

Experimento militar conseguiu transmitir mensagens

A primeira tentativa de executar o projeto ocorreu em outubro de 1961, mas não teve sucesso porque os filamentos não se dispersaram adequadamente. Já o lançamento de 1963 permitiu estabelecer transmissões entre Massachusetts e a Califórnia, incluindo voz, dados digitais e mensagens de teletipo.

Os testes iniciais alcançaram velocidades de aproximadamente 20 mil bits por segundo. Entretanto, à medida que a nuvem de cobre se espalhava, a capacidade de transmissão diminuía.

A velocidade caiu para cerca de 100 bits por segundo e, após aproximadamente 50 dias, a dispersão das agulhas já comprometia a eficiência do sistema.

Embora o experimento tenha demonstrado a viabilidade da tecnologia, suas limitações reduziram as possibilidades de utilização prolongada.

Projeto provocou protestos e chegou à ONU

A proposta de espalhar milhões de fragmentos metálicos ao redor da Terra provocou preocupações entre astrônomos. Pesquisadores alertavam que o material poderia prejudicar observações do espaço e contribuir para a poluição orbital.

Em 1961, a União Astronômica Internacional apresentou um protesto formal contra a iniciativa. A União Soviética também criticou o experimento, acusando os Estados Unidos de poluir o espaço.

A controvérsia chegou à Organização das Nações Unidas (ONU), onde o governo americano precisou defender o projeto. O episódio também contribuiu para ampliar as discussões internacionais sobre a responsabilidade dos países pelas atividades espaciais, tema posteriormente abordado no Tratado do Espaço Sideral de 1967.

Por que as agulhas ainda estão no espaço?

Os responsáveis pelo West Ford esperavam que a pressão da radiação solar alterasse gradualmente as órbitas dos filamentos, provocando sua reentrada na atmosfera terrestre. Parte desse processo ocorreu conforme o previsto. Até o final de 1965, o anel artificial praticamente havia desaparecido.

No entanto, análises posteriores indicaram que apenas 25% a 45% das 480 milhões de agulhas se separaram corretamente. O restante permaneceu reunido em pequenos agrupamentos metálicos, que apresentaram maior resistência à remoção natural da órbita.

Inicialmente, os pesquisadores estimavam que a maioria desses resíduos retornaria à atmosfera em menos de dez anos. Mas alguns fragmentos permaneceram no espaço por muito mais tempo.

Segundo um levantamento divulgado em outubro, baseado em registros dos catálogos orbitais CelesTrak e GCAT, entre 36 e 39 agrupamentos de agulhas do Projeto West Ford ainda estavam catalogados em órbita.

Até o momento, não há registro confirmado de colisões provocadas por esses resíduos, segundo o material consultado.

O experimento acabou perdendo relevância com o desenvolvimento dos satélites de comunicação ativos. Entretanto, os fragmentos que permaneceram em órbita continuam associados ao problema do lixo espacial, demonstrando como materiais lançados décadas atrás podem permanecer ao redor da Terra por períodos prolongados.