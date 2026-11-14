O que as pessoas veem em experiências de quase morte? Estudo encontra 4 padrões

Túneis escuros, espaços coloridos e ambientes luminosos aparecem com frequência em relatos de experiências de quase morte. Agora, pesquisadores identificaram quatro padrões geométricos nas lembranças de pessoas que afirmam ter passado por essas situações.

Pesquisadores da Universidade de Haifa, em Israel, pediram que 50 pessoas desenhassem os espaços de que se lembravam. A equipe reuniu 112 representações espaciais, das quais 108 foram classificadas em quatro categorias geométricas.

Os resultados foram publicados em outubro na revista científica Frontiers in Psychology. A pesquisa, liderada por France Lerner, buscou identificar semelhanças na organização visual das lembranças, sem investigar ou comprovar o que acontece após a morte.

O que as pessoas viram durante experiências de quase morte?

Os participantes descreveram diferentes ambientes percebidos durante suas experiências, incluindo túneis, horizontes curvos e espaços que pareciam envolvê-los completamente.

Para analisar essas lembranças, os pesquisadores utilizaram pictogramas geométricos, que podiam ser adaptados pelos participantes. Também foram usados símbolos para indicar a posição do observador, seus movimentos e a presença de outras pessoas.

A análise identificou quatro categorias principais:

Espaços cônicos : ambientes semelhantes a túneis, que pareciam se estreitar ou conduzir a um ponto distante.

: ambientes semelhantes a túneis, que pareciam se estreitar ou conduzir a um ponto distante. Espaços amplos e curvos : cenários abertos, com estruturas parecidas com arcos ou abóbadas.

: cenários abertos, com estruturas parecidas com arcos ou abóbadas. Horizontes planos ou suavemente curvos : ambientes com linhas horizontais e curvaturas menos acentuadas.

: ambientes com linhas horizontais e curvaturas menos acentuadas. Espaços envolventes: cenários semelhantes ao interior de uma esfera ou de um oval, nos quais a pessoa se percebia cercada pelo ambiente.

Segundo os pesquisadores, o resultado não significa que todos os participantes tenham visto as mesmas imagens. A descoberta indica que lembranças visualmente diferentes podem compartilhar características espaciais semelhantes.

Túneis escuros e ambientes coloridos aparecem nos relatos

Além das formas geométricas, os cientistas investigaram as cores associadas às experiências. Entre os 28 espaços cônicos identificados, 22 foram descritos sem cores definidas, aproximadamente 79% do total.

Nesses ambientes, predominavam preto, branco e diferentes tons de cinza. O resultado foi diferente nos espaços amplos e curvos.

Dos 31 ambientes dessa categoria, 27 foram representados em cores, cerca de 87%. Entre as tonalidades mencionadas estavam rosa e violeta.

Os espaços com horizontes mais planos apresentaram resultados intermediários, enquanto alguns ambientes envolventes foram associados à luminosidade branca ou dourada.

A análise revelou, portanto, uma relação entre a geometria dos espaços lembrados e suas características de cor.

Como os cientistas reconstruíram essas experiências?

O estudo não analisou apenas imagens isoladas. Os participantes também organizaram suas lembranças em ordem cronológica, permitindo aos pesquisadores investigar a sequência dos acontecimentos relatados.

O método considerou três possíveis etapas. A primeira envolvia uma experiência extracorpórea, na qual a pessoa sentia estar separada do próprio corpo. A segunda correspondia ao núcleo central da experiência, quando surgiam os espaços e cenários analisados. A terceira, por sua vez, estava relacionada ao retorno à percepção corporal habitual.

Essa divisão permitiu estudar a posição e os movimentos dos participantes dentro dos ambientes descritos. No entanto, os pesquisadores ressaltaram que nem todas as pessoas passaram necessariamente pelas três etapas.

Os resultados também não demonstram a existência de uma sequência universal para experiências de quase morte.

O que a ciência explica sobre túneis e luzes?

Os pesquisadores identificaram semelhanças entre as lembranças relatadas e fenômenos visuais conhecidos pela ciência.

A visão em túnel, por exemplo, pode ocorrer durante desmaios ou alterações no fornecimento de oxigênio ao sistema visual. Já a redução da percepção de cores em ambientes com pouca luz apresenta semelhanças com os espaços escuros descritos pelos participantes.

Os ambientes luminosos e envolventes também lembram o chamado efeito Ganzfeld. Esse fenômeno pode provocar experiências perceptivas incomuns quando o campo visual recebe uma estimulação uniforme.

Apesar das semelhanças, o estudo não demonstrou que esses mecanismos tenham provocado as experiências relatadas. Também não foi possível estabelecer uma explicação neurológica única para as diferenças de cores identificadas.

O que o estudo revela sobre a memória?

A pesquisa apresenta limitações que precisam ser consideradas na interpretação dos resultados. Os 50 participantes participaram voluntariamente, e alguns reconstruíram experiências ocorridas 15 anos antes ou mais. Isso significa que as lembranças podem ter sofrido alterações ao longo do tempo.

Outro ponto é que o catálogo de figuras geométricas utilizado para facilitar os desenhos pode ter influenciado as representações produzidas. Além disso, as sessões não foram gravadas e não houve um grupo de controle formado por pessoas que tivessem vivenciado outros estados alterados de consciência.

Por isso, não é possível afirmar que os quatro padrões geométricos sejam exclusivos das experiências de quase morte. A principal contribuição da pesquisa está no método utilizado para estudar essas lembranças.

Ao transformar relatos subjetivos em representações espaciais, os cientistas conseguiram comparar características que seriam mais difíceis de identificar apenas por meio de descrições verbais.

Dessa forma, os resultados ajudam a investigar como essas experiências são lembradas e representadas, mas não comprovam a existência de vida após a morte.