Por que as pessoas aprendem a gostar de café amargo? Resposta pode estar no cérebro

O café amargo pode causar uma impressão desagradável no primeiro gole. Com o tempo, porém, muitas pessoas passam a apreciar o sabor. Um novo estudo identificou um mecanismo cerebral que pode ajudar a explicar por que nossas preferências alimentares mudam.

Cientistas da Universidade da Califórnia em São Francisco (UCSF) descobriram uma via de dopamina envolvida no aprendizado de associações entre sabores e os efeitos dos nutrientes no organismo.

A pesquisa, publicada na última quarta-feira, 4, na revista científica Nature, identificou um sistema de recompensa que atua de forma mais lenta, após a ingestão de alimentos. Os resultados foram obtidos em experimentos com camundongos e complementados por análises de exames cerebrais realizados anteriormente em humanos.

Por que o café amargo pode se tornar agradável?

O cérebro tende a rejeitar sabores amargos inicialmente. Entretanto, experiências repetidas podem modificar essa percepção. Uma das possíveis explicações está na capacidade cerebral de associar determinados sabores aos efeitos que eles provocam no organismo.

No caso do café, por exemplo, o cérebro pode aprender a relacionar o amargor aos efeitos estimulantes da cafeína. Segundo Zachary Knight, professor de fisiologia da UCSF e autor sênior do estudo, essa associação pode fazer com que o sabor se torne mais agradável com o passar do tempo.

O mecanismo envolve a dopamina, neurotransmissor relacionado à motivação, à recompensa e ao aprendizado. Embora a dopamina seja frequentemente associada a respostas rápidas, que ocorrem segundos após um estímulo recompensador, os pesquisadores investigaram uma via que funciona de maneira diferente.

Nesse sistema, os sinais surgem após a chegada dos nutrientes ao trato digestivo e podem permanecer ativos durante vários minutos.

Como o intestino influencia nossas preferências alimentares?

Quando os alimentos chegam ao sistema digestivo, sensores especializados identificam nutrientes como açúcar e gordura. Essas informações são transmitidas ao cérebro, onde podem desencadear uma resposta gradual de dopamina.

Para investigar o processo, os cientistas administraram nutrientes diretamente no estômago de camundongos, utilizando água com açúcar ou um líquido semelhante a um milkshake. O procedimento permitiu separar os efeitos dos nutrientes da experiência de sentir o sabor dos alimentos.

Os pesquisadores observaram uma liberação intensa e prolongada de dopamina na amígdala basolateral anterior (BLA), região cerebral envolvida no processamento emocional e na formação de associações entre experiências e suas consequências.

A presença de dopamina nessa área já era conhecida, mas sua função específica nesse tipo de aprendizado ainda não estava esclarecida.

Cientistas conseguem modificar a preferência por sabores

Após identificar o circuito cerebral, os pesquisadores investigaram se ele realmente influenciava o aprendizado das preferências alimentares.

Primeiro, interromperam a via de dopamina em camundongos. Os animais continuaram se alimentando normalmente, mas perderam a capacidade de aprender a associar um sabor desconhecido ao recebimento de calorias.

Em seguida, a equipe realizou o experimento contrário. Depois que os camundongos experimentaram um sabor sem calorias, os cientistas estimularam artificialmente as fibras de dopamina na amígdala basolateral.

Mesmo sem receber uma recompensa nutricional, os animais passaram a demonstrar preferência por aquele sabor. Os resultados indicam que o circuito participa do aprendizado que associa sabores aos efeitos recompensadores dos nutrientes, e não apenas da ingestão de alimentos.

O que os exames mostraram no cérebro humano?

Os cientistas também analisaram dados de estudos anteriores realizados com humanos para verificar se existiam respostas semelhantes. Em uma das análises, a pesquisadora Dana Small, da Universidade de Yale, reexaminou imagens de tomografia por emissão de pósitrons (PET) de 13 homens que haviam consumido um milkshake ou uma bebida sem calorias.

Os resultados indicaram que a liberação de dopamina após a ingestão de nutrientes estava especialmente concentrada na amígdala basolateral esquerda.

Outro estudo, conduzido por Marc Tittgemeyer e colaboradores, utilizou ressonância magnética funcional para analisar a atividade cerebral de 38 adultos após o consumo de glicose. Os pesquisadores identificaram um aumento da atividade na mesma região.

Um dos resultados mais inesperados foi a diferença entre os hemisférios cerebrais. Tanto nos camundongos quanto nos humanos, a resposta associada aos nutrientes foi mais intensa no lado esquerdo da amígdala basolateral do que no direito.

A razão dessa diferença ainda não é conhecida. A equipe pretende investigar por que o lado esquerdo apresenta uma participação maior nesse processo.

Descoberta pode ajudar a mudar hábitos alimentares?

A identificação do circuito abre novas possibilidades de investigação sobre como o cérebro desenvolve preferências por determinados alimentos.

Uma das questões levantadas pelos cientistas envolve os medicamentos GLP-1, utilizados para modificar o apetite e o comportamento alimentar. Esses medicamentos imitam a ação de um hormônio produzido naturalmente pelo intestino.

Os pesquisadores consideram a hipótese de que parte de seus efeitos possa estar relacionada à redução dos sinais de dopamina gerados após a chegada dos nutrientes ao sistema digestivo.

Se isso ocorrer, os alimentos poderiam se tornar gradualmente menos recompensadores, porque o cérebro receberia sinais mais fracos para reforçar seus sabores. No entanto, a possibilidade permanece uma hipótese para pesquisas futuras.

Os cientistas também consideram que compreender esse mecanismo poderá contribuir para o desenvolvimento de estratégias capazes de modificar preferências alimentares, em vez de atuar exclusivamente sobre a fome ou a saciedade.

Dessa forma, os resultados mostram como a comunicação entre o intestino e o cérebro participa do aprendizado de sabores, mas não demonstram diretamente por que uma pessoa específica passa a gostar de café amargo.