Anvisa aprova 5 novas canetas para diabetes e obesidade

RESUMO ＋ A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta quinta-feira, 29, o registro de cinco novas canetas de GLP-1 no Brasil: três indicadas para diabetes e duas para obesidade. Os medicamentos Aribet, Lyrza e Wylovol contêm liraglutida, enquanto Embeltah e Sevema são à base de semaglutida. Com as novas autorizações, a agência soma 20 registros de canetas de GLP-1 aprovados em 2026.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, nesta quinta-feira, 29, o registro de cinco novas canetas de GLP-1. Três medicamentos são indicados para o tratamento de diabetes e dois para obesidade.

Entre os produtos aprovados, três contêm liraglutida: Aribet, indicado para diabetes, e Lyrza e Wylovol, destinados ao tratamento da obesidade em conjunto com exercícios físicos e mudanças na alimentação.

Os outros dois medicamentos são à base de semaglutida e indicados para diabetes: Embeltah, da Dr. Reddy’s Farmacêutica do Brasil, e Sevema, da Aché Laboratórios Farmacêuticos.

Os registros de Aribet, Lyrza e Wylovol foram concedidos à Farma Vision Importação e Exportação de Medicamentos. Os produtos são fabricados pela indiana Biocon. Já Embeltah e Sevema são fabricados pela indiana OneSource Specialty.

Anvisa já aprovou 20 canetas em 2026

Com as cinco aprovações publicadas nesta quinta-feira, a Anvisa soma 20 registros de canetas de GLP-1 aprovados em 2026.

A agência iniciou, em agosto de 2025, a priorização da análise de medicamentos à base de semaglutida e liraglutida após solicitação do Ministério da Saúde. A iniciativa busca beneficiar o Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (Ceis), e contribuir para o abastecimento do mercado nacional.