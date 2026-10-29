Anvisa aprova 5 novas canetas para diabetes e obesidade

Canetas para diabetes e obesidade: Anvisa aprova cinco novos medicamentos (Freepik)
Repórter
Publicado em 29 de outubro de 2026 às 08h24.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta quinta-feira, 29, o registro de cinco novas canetas de GLP-1 no Brasil: três indicadas para diabetes e duas para obesidade. Os medicamentos Aribet, Lyrza e Wylovol contêm liraglutida, enquanto Embeltah e Sevema são à base de semaglutida. Com as novas autorizações, a agência soma 20 registros de canetas de GLP-1 aprovados em 2026.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, nesta quinta-feira, 29, o registro de cinco novas canetas de GLP-1. Três medicamentos são indicados para o tratamento de diabetes e dois para obesidade.
Entre os produtos aprovados, três contêm liraglutida: Aribet, indicado para diabetes, e Lyrza e Wylovol, destinados ao tratamento da obesidade em conjunto com exercícios físicos e mudanças na alimentação.
Os outros dois medicamentos são à base de semaglutida e indicados para diabetes: Embeltah, da Dr. Reddy’s Farmacêutica do Brasil, e Sevema, da Aché Laboratórios Farmacêuticos.
Os registros de Aribet, Lyrza e Wylovol foram concedidos à Farma Vision Importação e Exportação de Medicamentos. Os produtos são fabricados pela indiana Biocon. Já Embeltah e Sevema são fabricados pela indiana OneSource Specialty.
Com as cinco aprovações publicadas nesta quinta-feira, a Anvisa soma 20 registros de canetas de GLP-1 aprovados em 2026.
A agência iniciou, em agosto de 2025, a priorização da análise de medicamentos à base de semaglutida e liraglutida após solicitação do Ministério da Saúde. A iniciativa busca beneficiar o Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (Ceis), e contribuir para o abastecimento do mercado nacional.
A Anvisa aprovou cinco medicamentos: Aribet, Lyrza, Wylovol, Embeltah e Sevema. Aribet, Lyrza e Wylovol contêm liraglutida, enquanto Embeltah e Sevema são à base de semaglutida.
Aribet, Embeltah e Sevema são indicados para o tratamento de diabetes. Aribet contém liraglutida, enquanto Embeltah e Sevema são à base de semaglutida.
Lyrza e Wylovol são indicados para o tratamento da obesidade. Os dois medicamentos contêm liraglutida e devem ser utilizados em conjunto com exercícios físicos e mudanças na alimentação, conforme as indicações descritas na aprovação.
Aribet, Lyrza e Wylovol são fabricados pela indiana Biocon e têm registro concedido à Farma Vision Importação e Exportação de Medicamentos. Embeltah e Sevema são fabricados pela indiana OneSource Specialty; os registros pertencem, respectivamente, à Dr. Reddy’s Farmacêutica do Brasil e à Aché Laboratórios Farmacêuticos.
Com as cinco aprovações anunciadas nesta quinta-feira, 29, a Anvisa soma 20 registros de canetas de GLP-1 aprovados em 2026.
A Anvisa iniciou a priorização dessas análises em agosto de 2025, após solicitação do Ministério da Saúde. Segundo a agência, a iniciativa busca beneficiar o Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito do Complexo Econômico-Industrial da Saúde, e contribuir para o abastecimento do mercado nacional.