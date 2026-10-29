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Anvisa aprova 5 novas canetas para diabetes e obesidade

Três medicamentos são à base de liraglutida e dois contêm semaglutida; agência já aprovou 20 canetas em 2026

Canetas para diabetes e obesidade: Anvisa aprova cinco novos medicamentos (Freepik)

Canetas para diabetes e obesidade: Anvisa aprova cinco novos medicamentos (Freepik)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 08h24.

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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta quinta-feira, 29, o registro de cinco novas canetas de GLP-1 no Brasil: três indicadas para diabetes e duas para obesidade. Os medicamentos Aribet, Lyrza e Wylovol contêm liraglutida, enquanto Embeltah e Sevema são à base de semaglutida. Com as novas autorizações, a agência soma 20 registros de canetas de GLP-1 aprovados em 2026.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, nesta quinta-feira, 29, o registro de cinco novas canetas de GLP-1. Três medicamentos são indicados para o tratamento de diabetes e dois para obesidade.

Entre os produtos aprovados, três contêm liraglutida: Aribet, indicado para diabetes, e Lyrza e Wylovol, destinados ao tratamento da obesidade em conjunto com exercícios físicos e mudanças na alimentação.

Os outros dois medicamentos são à base de semaglutida e indicados para diabetes: Embeltah, da Dr. Reddy’s Farmacêutica do Brasil, e Sevema, da Aché Laboratórios Farmacêuticos.

Os registros de Aribet, Lyrza e Wylovol foram concedidos à Farma Vision Importação e Exportação de Medicamentos. Os produtos são fabricados pela indiana Biocon. Já Embeltah e Sevema são fabricados pela indiana OneSource Specialty.

Anvisa já aprovou 20 canetas em 2026

Com as cinco aprovações publicadas nesta quinta-feira, a Anvisa soma 20 registros de canetas de GLP-1 aprovados em 2026.

A agência iniciou, em agosto de 2025, a priorização da análise de medicamentos à base de semaglutida e liraglutida após solicitação do Ministério da Saúde. A iniciativa busca beneficiar o Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (Ceis), e contribuir para o abastecimento do mercado nacional.

Perguntas frequentes

Quais canetas de GLP-1 foram aprovadas pela Anvisa? ＋

A Anvisa aprovou cinco medicamentos: Aribet, Lyrza, Wylovol, Embeltah e Sevema. Aribet, Lyrza e Wylovol contêm liraglutida, enquanto Embeltah e Sevema são à base de semaglutida.

Quais das novas canetas de GLP-1 são indicadas para diabetes? ＋

Aribet, Embeltah e Sevema são indicados para o tratamento de diabetes. Aribet contém liraglutida, enquanto Embeltah e Sevema são à base de semaglutida.

Quais das novas canetas de GLP-1 são indicadas para obesidade? ＋

Lyrza e Wylovol são indicados para o tratamento da obesidade. Os dois medicamentos contêm liraglutida e devem ser utilizados em conjunto com exercícios físicos e mudanças na alimentação, conforme as indicações descritas na aprovação.

Quais empresas fabricam as novas canetas de GLP-1? ＋

Aribet, Lyrza e Wylovol são fabricados pela indiana Biocon e têm registro concedido à Farma Vision Importação e Exportação de Medicamentos. Embeltah e Sevema são fabricados pela indiana OneSource Specialty; os registros pertencem, respectivamente, à Dr. Reddy’s Farmacêutica do Brasil e à Aché Laboratórios Farmacêuticos.

Quantas canetas de GLP-1 a Anvisa aprovou em 2026? ＋

Com as cinco aprovações anunciadas nesta quinta-feira, 29, a Anvisa soma 20 registros de canetas de GLP-1 aprovados em 2026.

Por que a Anvisa prioriza a análise de medicamentos à base de semaglutida e liraglutida? ＋

A Anvisa iniciou a priorização dessas análises em agosto de 2025, após solicitação do Ministério da Saúde. Segundo a agência, a iniciativa busca beneficiar o Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito do Complexo Econômico-Industrial da Saúde, e contribuir para o abastecimento do mercado nacional.

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