Quer ter conversas melhores? O segredo pode estar no ruído rosa

O segredo para ter uma boa conversa pode estar no equilíbrio entre aprofundar um assunto e apresentar novas ideias. Pesquisadores descobriram que diálogos mais agradáveis apresentam um padrão chamado ruído rosa, caracterizado pela alternância entre momentos de sintonia e mudanças de direção na conversa.

A descoberta foi feita por cientistas do Dartmouth College, nos Estados Unidos. Ao analisar mais de mil conversas entre desconhecidos, a equipe identificou que esse padrão estava associado a maior satisfação, sensação de conexão e vontade de continuar conversando.

O estudo também investigou conversas entre amigos e encontros românticos, encontrando associações semelhantes. Os resultados foram publicados na revista científica Science Advances.

O que é ruído rosa em uma conversa?

O ruído rosa é um conceito utilizado na física que, segundo os pesquisadores, também pode ajudar a compreender a dinâmica das conversas. No contexto do estudo, ele representa um equilíbrio entre estabilidade e mudança ao longo do diálogo.

Isso acontece quando duas pessoas conseguem explorar um mesmo assunto por algum tempo, mas também introduzem novas ideias antes que a conversa se torne repetitiva. Segundo Kathryn O'Nell, primeira autora da pesquisa, esse equilíbrio permite que os participantes aprofundem um tema sem permanecer nele por tempo demais.

Os cientistas compararam o ruído rosa a outros dois padrões identificados nas conversas. O ruído branco aparece quando o diálogo se torna disperso, com mudanças que dificultam acompanhar o raciocínio ou com participantes que não respondem adequadamente ao que o outro diz.

Já o ruído vermelho caracteriza conversas excessivamente repetitivas, nas quais as pessoas reproduzem a linguagem umas das outras e permanecem concentradas no mesmo assunto.

O ruído rosa ocupa uma posição intermediária, combinando momentos de entendimento mútuo com a introdução de novas perspectivas.

Como os cientistas descobriram o segredo de uma boa conversa?

Os pesquisadores analisaram mais de 1.000 conversas entre pessoas desconhecidas. Após os diálogos, os participantes responderam a perguntas sobre suas experiências, incluindo o quanto haviam gostado da interação, a conexão que sentiram e o interesse em continuar conversando.

Para examinar a estrutura dos diálogos, a equipe utilizou um sistema de inteligência artificial chamado MPNet. A ferramenta analisou as interações a partir de 768 critérios relacionados a aspectos como significado, tom e contexto.

Com esses dados, os cientistas conseguiram acompanhar como o conteúdo das conversas mudava ao longo do tempo e identificar diferentes padrões. Os resultados mostraram que diálogos com maior presença de ruído rosa estavam associados a avaliações mais positivas dos participantes.

Ruído rosa também aparece em conversas entre amigos

Para verificar se o padrão estava restrito a interações entre desconhecidos, a equipe analisou conversas entre amigos sobre experiências importantes de suas vidas. Os resultados também indicaram uma associação entre maior presença de ruído rosa e maior satisfação com o diálogo.

Os pesquisadores observaram um efeito semelhante ao analisar conversas realizadas durante encontros rápidos, conhecidos como speed dating. Nesses casos, a presença do padrão ajudou a prever quais participantes voltariam a se encontrar em um segundo encontro.

As descobertas sugerem que a maneira como os assuntos evoluem durante uma conversa pode estar relacionada à qualidade percebida da interação.

É possível aprender a ter conversas melhores?

Os pesquisadores também investigaram se a dinâmica das conversas poderia mudar com a experiência. Para isso, analisaram podcasts apresentados por duas pessoas e observaram que a presença de ruído rosa aumentava ao longo dos primeiros 50 episódios.

Kathryn O'Nell considera possível que a capacidade de equilibrar continuidade e mudança nos diálogos seja desenvolvida com a prática. A pesquisa, no entanto, não demonstrou que treinar esse padrão necessariamente melhora as conversas.

A neurocientista Emily Finn, autora principal do estudo, também destacou que estar constantemente em sintonia não significa ter uma interação interessante. Segundo a pesquisadora, duas pessoas podem concordar repetidamente e permanecer no mesmo assunto, mas ainda assim considerar o diálogo entediante.

Embora o estudo tenha identificado padrões associados a conversas mais satisfatórias, especialistas ressaltam que nem todas as interações importantes são necessariamente agradáveis. Elizabeth Stokoe, pesquisadora da London School of Economics, destacou que conversas emocionalmente difíceis também podem ter grande significado para os participantes.

Para a especialista, avaliar os diálogos apenas pelo prazer proporcionado pode deixar de considerar interações importantes que envolvem situações delicadas.