Jensen Huang articula retorno à Nvidia, mas enfrenta resistência nos EUA

RESUMO ＋ Jensen Huang pode retornar ao comando da Nvidia após deixar o cargo em meio a denúncias de relacionamentos extraconjugais e suspeitas envolvendo uma empresária ligada à companhia. Apesar do apoio de funcionários, empresários e investidores do Vale do Silício, incluindo Elon Musk, sua volta enfrenta resistência política e questionamentos sobre governança e compliance. Enquanto o conselho conduz uma investigação independente e avalia possíveis sucessores, a Nvidia busca estabilizar sua liderança e preservar a confiança do mercado.

A possibilidade de Jensen Huang retornar ao comando da Nvidia começa a movimentar os bastidores da fabricante de semicondutores, poucos dias depois de sua renúncia ao cargo de CEO. Segundo fontes ouvidas pelo Financial Times, Huang tem conversado com pessoas de sua confiança sobre a possibilidade de retornar à companhia, e conta com apoio de funcionários da Nvidia e um grupo de executivos do Vale do Silício.

Huang deixou a liderança da companhia em 12 de novembro, em meio a uma crise provocada por denúncias de relacionamentos extraconjugais, incluindo um caso com uma executiva de uma empresa sob suspeita de manter ligações com a inteligência chinesa.

A saída abriu uma disputa sobre os próximos passos da companhia, uma das principais protagonistas do mercado global de inteligência artificial.

Pressçao de funcionários e Vale do Silício

A possibilidade de reinstalação de Huang ganhou força entre funcionários da companhia. Segundo reportagem da Wired, uma publicação em um canal interno da Nvidia, criada por um engenheiro veterano antes da renúncia do executivo, recebeu mais de 1,6 mil comentários. A maioria das manifestações defende que Huang reassuma a liderança.

Parte dos funcionários argumenta que a trajetória de Huang à frente da empresa deve ser considerada na avaliação de sua permanência. A mobilização também reflete a preocupação de colaboradores com os impactos da saída do cofundador sobre a estratégia e a continuidade dos negócios.

A saída de Jensen Huang também mobilizou empresários e investidores do Vale do Silício. Uma carta aberta intitulada “Apoiem Jensen” reuniu quase 100 mil assinaturas, entre funcionários, ex-funcionários, parceiros comerciais e investidores da Nvidia, segundo o The New York Times.

Entre os apoiadores está Elon Musk, CEO da SpaceX, que alertou para o risco de perda de acordos estratégicos construídos com base na confiança pessoal em Huang. Investidores como Brad Gerstner e Gavin Baker também pediram que o conselho considere todas as alternativas antes de definir um sucessor, incluindo a possibilidade de recondução do fundador.

Resistência em Washington

A possibilidade de uma volta de Huang, no entanto, enfrenta resistência no governo americano. Neste domingo, 15, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, defendeu que a Nvidia procure um executivo de fora da companhia para assumir o comando. Em entrevista à Fox News, o secretário afirmou que a empresa precisa de uma reformulação significativa em sua liderança.

Bessent também cobrou explicações do conselho de administração e dos advogados externos sobre a cultura de compliance da Nvidia e o cumprimento das restrições americanas à exportação de semicondutores. Segundo o secretário, a companhia deve responder aos questionamentos em até dez dias.

Apesar das movimentações de Huang, o conselho da Nvidia segue com uma investigação independente sobre as circunstâncias que provocaram a crise. O processo é liderado por conselheiros independentes do escritório de advocacia Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.

A apuração busca esclarecer, entre outros pontos, a natureza dos relacionamentos do executivo e a maneira como as informações foram tratadas internamente. Reportagem da Reuters apontou que Huang teria apresentado a integrantes da companhia seu relacionamento com Alice Huang como parte de interações comerciais habituais, antes de admitir a infidelidade.

No comando interino, a diretora financeira Colette Kress assumiu a função de CEO após a renúncia. Paralelamente, o conselho teria sondado Rene Haas, presidente-executivo da fabricante britânica de semicondutores Arm, como possível sucessor, segundo informações divulgadas pelo Financial Times e reproduzidas pela Reuters.

A Nvidia, entretanto, afirmou que ainda não iniciou contatos formais com candidatos e que está na etapa de seleção de uma empresa especializada para conduzir a busca por um novo executivo.

Recuperação da imagem pode ser o maior obstáculo

Mesmo entre os funcionários que defendem a volta de Huang, a recuperação de sua reputação representa um desafio. Além do relacionamento com Alice Huang, o executivo foi associado a outros casos extraconjugais, incluindo relatos de envolvimento com uma funcionária da própria Nvidia.

A Reuters também noticiou que Huang teria mantido outro relacionamento íntimo com uma funcionária da empresa. As denúncias ampliaram o debate sobre possíveis conflitos de interesse e a relação de poder entre um CEO e profissionais subordinados.

A Nvidia tem outro prazo importante pela frente: a divulgação dos resultados financeiros do terceiro trimestre fiscal de 2027, marcada para 17 de novembro. A apresentação acontece em meio à necessidade de transmitir estabilidade a investidores e parceiros comerciais, enquanto a companhia busca definir os próximos passos de sua governança.