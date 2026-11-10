Como a vitória democrata nos Estados Unidos pode enfraquecer Infantino na Fifa?

A vitória do Partido Democrata nas eleições de meio de mandato dos Estados Unidos pode ter consequências que vão além da política norte-americana. O resultado representa um revés para o presidente Donald Trump, aliado próximo de Gianni Infantino, e cria um cenário menos favorável para o presidente da Fifa em meio às articulações para permanecer no cargo por mais um mandato, segundo o The Athletic.

Os democratas conquistaram o controle da Câmara dos Representantes e do Senado nas eleições de 3 de novembro. A nova composição do Congresso assume em janeiro de 2027 e terá mais poder para fiscalizar as decisões do governo Trump, além de investigar possíveis conflitos de interesse e acordos firmados durante sua administração.

A mudança não interfere diretamente no processo eleitoral da Fifa, mas pode enfraquecer o apoio político de que Infantino se aproximou nos últimos anos.

Como a derrota de Tump pode afetar Infantino?

A relação entre Infantino e Trump se estreitou durante o segundo mandato do presidente norte-americano. O dirigente da Fifa participou de eventos na Casa Branca, manteve encontros frequentes com o republicano e demonstrou proximidade pública com o governo dos Estados Unidos, país que foi uma das sedes da Copa do Mundo de 2026, ao lado de México e Canadá.

Essa aproximação também envolveu iniciativas comerciais e institucionais. Uma das mais controversas foi a proposta de criação da Fifa Forward Enterprise (FFE), uma subsidiária que concentraria direitos comerciais e de mídia da entidade, incluindo propriedades relacionadas à Copa do Mundo. O projeto previa a possibilidade de participação de investidores privados e provocou resistência entre dirigentes de confederações continentais.

A proposta foi abandonada após críticas internas. A proximidade de Infantino com Trump e a possibilidade de participação de investidores ligados ao círculo do presidente norte-americano também alimentaram questionamentos sobre a governança da entidade.

Segundo o The Athletic, com o controle das duas Casas do Congresso pelos democratas, Trump terá menos margem para conduzir sua agenda sem enfrentar oposição legislativa. A nova maioria também poderá convocar audiências e conduzir investigações sobre decisões do governo e relações com empresas e organizações privadas.

Nesse contexto, a mudança política pode aumentar a apuração sobre as relações entre a administração norte-americana e a Fifa, especialmente em assuntos ligados à organização da Copa do Mundo. Não há, porém, uma investigação específica contra Infantino ou a entidade confirmada em decorrência do resultado eleitoral.

Como está a situação de Infantino na eleição da Fifa?

A pressão política externa se soma aos questionamentos que Infantino enfrenta dentro do futebol. O presidente busca um novo mandato na eleição marcada para 18 de março de 2027, em Rabat, no Marrocos, mas já tem adversários declarados.

O japonês Kozo Tashima, presidente honorário da Associação Japonesa de Futebol e integrante do Conselho da Fifa, anunciou a intenção de concorrer. O ex-zagueiro suíço Ramon Vega também manifestou interesse na disputa. Para oficializar uma candidatura, os concorrentes precisam do apoio de pelo menos cinco das 211 federações filiadas à entidade.

De acordo com o The Athletic, s oposição a Infantino tem como um de seus principais polos a Uefa, que busca um nome capaz de reunir apoio para enfrentar o atual presidente. Tashima pode se tornar uma alternativa competitiva caso consiga concentrar os votos contrários ao dirigente ítalo-suíço.

Por outro lado, Infantino mantém apoios importantes. A Confederação Asiática de Futebol (AFC) declarou apoio à sua reeleição, enquanto outras confederações também manifestaram respaldo ao atual presidente. Nesta segunda-feira, o vice-presidente da AFC, Hachem Haidar, afirmou à agência AFP que a permanência de Infantino no cargo estava praticamente garantida.