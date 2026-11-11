Exame PSA: o que é, valores de referência e quando fazer

O exame de PSA mede os níveis de uma proteína produzida pela próstata e ajuda a identificar alterações nessa glândula, incluindo possíveis sinais de câncer no local. Realizado por meio de uma coleta de sangue, o teste também é utilizado no acompanhamento de pacientes diagnosticados com a doença, mas um resultado elevado não confirma, por si só, a presença de um tumor.

Para que serve : o PSA auxilia na investigação de alterações da próstata e no acompanhamento de pacientes com câncer;

: o PSA auxilia na investigação de alterações da próstata e no acompanhamento de pacientes com câncer; Preparo : as orientações variam conforme o laboratório, mas, na maior parte dos casos, não é necessário jejum para fazer esse exame. A maior indicação é evitar a masturbação e ejaculação por 48 a 72 horas antes do exame;

: as orientações variam conforme o laboratório, mas, na maior parte dos casos, não é necessário jejum para fazer esse exame. A maior indicação é evitar a masturbação e ejaculação por 48 a 72 horas antes do exame; Valores de referência : não existe um limite que confirme ou descarte câncer isoladamente. A interpretação considera a idade, o histórico clínico e outros exames;

: não existe um limite que confirme ou descarte câncer isoladamente. A interpretação considera a idade, o histórico clínico e outros exames; Quem deve fazer: o Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Urologia têm orientações diferentes sobre a realização do teste em homens sem sintomas.

O que é o PSA e para que serve o exame?

O PSA (antígeno prostático específico) é uma proteína produzida principalmente pela próstata, glândula do sistema reprodutor masculino localizada abaixo da bexiga. Embora sua função esteja relacionada à composição e à liquefação do sêmen, pequenas quantidades também circulam no sangue e podem ser medidas em laboratório.

A dosagem coletada no exame de PSA é utilizada para investigar alterações na glândula, auxiliar na avaliação de pacientes com suspeita de câncer de próstata e acompanhar a resposta ao tratamento de homens que já receberam o diagnóstico, inclusive para identificar possíveis sinais de retorno da doença.

Apesar disso, os níveis de PSA podem aumentar por diferentes motivos, como crescimento benigno da próstata e inflamações, além do câncer.

Assim, segundo o National Cancer Institute (NCI), dos Estados Unidos, não existe uma concentração da proteína capaz de distinguir com precisão todos os homens com a doença daqueles que não têm câncer, já que mesmo resultados baixos não eliminam completamente a possibilidade de um tumor.

Por isso, apesar de fazer parte do diagnóstico, o exame de PSA por si só não é suficiente para constatar um câncer.

Como é feito o exame PSA e qual é o preparo?

O exame PSA é realizado por meio de uma coleta de sangue, geralmente de uma veia do braço, em um procedimento que leva poucos minutos e não exige internação.

Antes da coleta, porém, é necessário seguir as orientações do laboratório, pois determinadas atividades e procedimentos médicos podem alterar temporariamente os níveis da proteína e interferir no resultado.

O jejum não é obrigatório em todos os laboratórios, mas as exigências variam conforme o serviço. Alguns locais, por exemplo, informam pausa na alimentação mínima de três horas para a dosagem de PSA.

Por isso, é importante consultar as instruções do local responsável pela coleta, especialmente quando outros exames de sangue serão realizados no mesmo dia.

O que evitar antes do exame PSA?

Além da alimentação, o preparo pode exigir a suspensão temporária de determinadas atividades. Segundo orientações do laboratório Fleury, os intervalos recomendados antes da coleta são:

Atividade ou procedimento Intervalo antes da coleta Ejaculação 48 horas Andar de bicicleta, inclusive ergométrica 2 dias Andar de motocicleta ou praticar equitação 2 dias Toque retal, sondagem uretral ou uso de supositório 3 dias Cistoscopia 5 dias Ultrassonografia transretal 7 dias Colonoscopia ou retossigmoidoscopia 15 dias Estudo urodinâmico 21 dias Biópsia da próstata 30 dias

O laboratório também informa restrições relacionadas à biotina, vitamina presente em alguns suplementos alimentares. Como a interferência depende do método utilizado, o paciente deve comunicar quais medicamentos e suplementos utiliza. Só é indicado interromper o uso caso seja orientado por um profissional de saúde, nunca por conta própria.

Assim, caso tenha realizado recentemente algum procedimento na próstata, a equipe médica poderá avaliar a necessidade de adiar a coleta.

PSA total e livre: qual é a diferença?

O exame pode medir duas formas da proteína presentes no sangue: PSA total e PSA livre. A análise conjunta desses indicadores ajuda a avaliar alterações na glândula, principalmente quando o resultado inicial não é suficiente para esclarecer a suspeita de câncer de próstata.

O PSA total mede toda a quantidade da proteína presente no sangue, enquanto o PSA livre considera apenas a parte que circula sem estar ligada a outras proteínas.

Portanto, a relação entre os dois resultados, expressa em porcentagem, pode ajudar a diferenciar alterações benignas de situações que exigem investigação. Em geral, homens com câncer de próstata apresentam uma proporção menor de PSA livre em relação ao total.

Segundo o Fleury, essa análise é especialmente útil quando o PSA total está entre 4 e 10 ng/mL, faixa em que a dosagem isolada apresenta limitações para distinguir alterações benignas de um possível câncer.

Até porque, uma proporção mais baixa de PSA livre pode aumentar a suspeita da doença, mas não confirma o diagnóstico. A avaliação também considera fatores como idade, tamanho da próstata e histórico clínico.

Qual é o valor normal do PSA por idade?

Não existe um valor de PSA considerado normal para todos os homens ou em todas as idades. Embora o limite de 4 ng/mL tenha sido amplamente utilizado como referência, os níveis da proteína tendem a aumentar com o envelhecimento e também podem variar conforme o tamanho da próstata, os medicamentos utilizados e o método de análise do laboratório.

De acordo com o National Cancer Institute, alguns médicos adotam limites menores para homens jovens e maiores para pacientes idosos, mas nenhum resultado é capaz de confirmar ou descartar câncer isoladamente.

Como interpretar os valores do PSA?

Conforme o método e o laboratório, os valores de referência do exame PSA podem mudar. Segundo dados do National Cancer Institute:

Resultado do PSA total O que pode significar Abaixo de 2,5 ng/mL Valor frequentemente considerado baixo, mas que não exclui completamente o câncer Entre 2,5 e 4 ng/mL Faixa cuja interpretação depende da idade, do histórico clínico e de outros fatores Entre 4 e 10 ng/mL Intervalo em que podem ser necessários exames complementares para investigar a possibilidade de câncer Acima de 10 ng/mL Concentração associada a maior probabilidade de câncer, embora também possa ocorrer em outras condições

A idade influencia diretamente essa interpretação. Um PSA de 3 ng/mL, por exemplo, pode ter significados diferentes para um homem de 45 anos e outro de 75 anos, especialmente quando há histórico familiar de câncer de próstata.

Além disso, é comum que o médico compare exames anteriores para identificar mudanças nos níveis da proteína ao longo do tempo. Essa avaliação tende a ser mais confiável quando as coletas são realizadas no mesmo laboratório e com o mesmo método.

PSA alto: o que significa e quais são as possíveis causas?

Um resultado de PSA alto no exame não significa necessariamente câncer de próstata. O aumento da proteína também pode ocorrer por alterações benignas, inflamações e situações temporárias que interferem na dosagem.

Entre as principais causas estão a hiperplasia prostática benigna, caracterizada pelo crescimento da próstata com o envelhecimento, e a prostatite, inflamação da glândula que pode provocar dor e sintomas urinários.

Além desses motivos, infecções urinárias, ejaculação recente e procedimentos urológicos também podem elevar os níveis da proteína.

Portanto, atividades que exercem pressão sobre a região da próstata, como o ciclismo, estão entre os fatores considerados nas orientações de preparo de alguns laboratórios.

O uso de medicamentos é outro aspecto relevante. Segundo as diretrizes da Associação Europeia de Urologia, tratamentos para o aumento benigno da próstata pertencentes à classe dos inibidores da 5-alfa-redutase podem reduzir o PSA em aproximadamente 50%.

Nesses casos, resultados aparentemente baixos podem exigir uma interpretação diferente, razão pela qual o médico precisa conhecer os medicamentos utilizados pelo paciente.

PSA alterado: o que fazer depois do resultado?

Um resultado de PSA alterado deve ser avaliado pelo médico que solicitou o exame, considerando a concentração encontrada, a idade, os sintomas, o histórico familiar e possíveis fatores que tenham interferido na coleta.

Dependendo do caso, a investigação pode começar com uma nova coleta para verificar se a alteração persiste, já que os níveis da proteína podem variar entre dois exames.

As diretrizes de 2026 da Associação Europeia de Urologia, por exemplo, recomendam considerar a repetição do PSA em homens sem sintomas, com resultados entre 3 e 10 ng/mL e sem alterações suspeitas no toque retal.

Se a concentração continuar elevada, o médico poderá solicitar exames complementares, como a análise da relação entre PSA total e livre e a ressonância magnética multiparamétrica, utilizada para identificar áreas suspeitas na próstata e avaliar a necessidade de biópsia.

Quando indicada, a biópsia permite coletar pequenos fragmentos da glândula para análise em laboratório e confirmar o diagnóstico de câncer.

Quais são os próximos passos após um PSA elevado?

Algumas etapas comuns após a constatação de um PSA elevado são:

Avaliação clínica : análise do resultado, dos sintomas, do histórico familiar e de possíveis interferências na coleta;

: análise do resultado, dos sintomas, do histórico familiar e de possíveis interferências na coleta; Repetição do exame: nova dosagem, quando indicada, para verificar se a alteração persiste;

nova dosagem, quando indicada, para verificar se a alteração persiste; Exames complementares : análise do PSA livre e total, ressonância magnética ou outros testes para avaliar o risco de câncer.

: análise do PSA livre e total, ressonância magnética ou outros testes para avaliar o risco de câncer. Biópsia: coleta de tecido da próstata, quando necessária, para confirmar ou descartar a doença.

O tratamento depende da avaliação médica e é definido individualmente, considerando a idade, o histórico clínico, os sintomas e os resultados dos exames.

Quem deve fazer o exame PSA e a partir de qual idade?

A idade recomendada para começar a avaliação da próstata varia conforme os fatores de risco e as orientações das entidades médicas.

O Ministério da Saúde e o Instituto Nacional de Câncer (INCA) não recomendam o rastreamento sistemático, ou seja realização de exames sem sintomas, de toda a população masculina, devido ao risco de identificar tumores que nunca provocariam problemas de saúde.

Esses diagnósticos podem levar a tratamentos desnecessários e efeitos adversos, como incontinência urinária e disfunção erétil. Por isso, a orientação do Ministério da Saúde é que homens interessados no exame discutam individualmente os possíveis benefícios e riscos com o médico.

A Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), por sua vez, recomenda que homens a partir dos 50 anos conversem com o urologista sobre a avaliação da próstata. Para homens negros ou com histórico familiar relevante, essa discussão deve começar, em geral, aos 45 anos.

Por outra lado, na presença de sintomas como dificuldade para urinar, sangue na urina ou outras alterações suspeitas, a investigação médica é indicada independentemente da idade.

Perguntas frequentes sobre o exame PSA

Entenda mais sobre o assunto.

O PSA substitui o toque retal?

Enquanto o PSA mede a concentração de uma proteína no sangue, o toque retal permite identificar alterações no tamanho e na consistência da próstata, por isso, um exame não substitui o outro. Como fornecem informações diferentes, os dois exames podem ser utilizados em conjunto, conforme a avaliação médica.

Com que frequência é necessário fazer o PSA?

Não existe uma recomendação única para todos os homens. A frequência depende da idade, dos fatores de risco e dos resultados anteriores, além da decisão compartilhada com o médico. Portanto, a realização anual não é uma regra universal.

O SUS e os planos de saúde cobrem o exame PSA?

O PSA está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS), conforme indicação médica. O paciente pode procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) para avaliação e, quando necessário, encaminhamento para a coleta.

Nos planos de saúde, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) informa que o exame integra a cobertura obrigatória, respeitadas as regras e características do contrato. Já a cobertura de procedimentos complementares depende do rol da agência e das condições de indicação.

O que é PSA ultrassensível?

O PSA ultrassensível é uma modalidade do exame capaz de detectar concentrações muito baixas da proteína no sangue, utilizada principalmente no acompanhamento de pacientes tratados contra o câncer de próstata.

Sua aplicação é especialmente relevante após a retirada cirúrgica da glândula, quando os níveis de PSA tendem a cair significativamente. Segundo o National Cancer Institute, o teste é empregado no monitoramento da doença e não substitui os critérios clínicos utilizados na investigação inicial.

Mulheres podem fazer o exame PSA?

Embora pequenas quantidades de PSA também possam ser produzidas por outros tecidos do organismo, a dosagem não é utilizada rotineiramente em mulheres para investigar câncer. Sua principal aplicação clínica está relacionada às doenças da próstata.