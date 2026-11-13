Eclipse solar terá mais de 6 minutos de escuridão; veja quando e onde será visível

Eclipse solar: fenômeno ocorrerá em 2 de agosto de 2027 e será um dos mais longos do século (George Pachantouris/Getty Images)
Redatora
Publicado em 13 de novembro de 2026 às 16h54.
Uma totalidade solar excepcionalmente longa ocorrerá em 2 de agosto de 2027, com mais de seis minutos de escuridão em algumas regiões. O fenômeno será visível em partes da Europa, norte da África e Oriente Médio, mas não no Brasil. A duração recorde é resultado da posição dos astros durante o evento.
Um eclipse solar total previsto para 2 de agosto de 2027 poderá deixar algumas regiões do planeta na escuridão por mais de seis minutos. O fenômeno estará entre os mais longos do século XXI e poderá ser observado em países da Europa, do norte da África e do Oriente Médio.
Segundo cálculos da Nasa, a fase de totalidade poderá durar aproximadamente 6 minutos e 23 segundos, período em que a Lua encobrirá completamente o disco solar.
A duração supera a registrada no eclipse de abril de 2024, quando a totalidade alcançou cerca de quatro minutos e meio em regiões da América do Norte.
Apesar da duração excepcional, o evento de 2027 não será o mais longo do século. Em julho de 2009, outro eclipse solar total atingiu aproximadamente 6 minutos e 39 segundos.Um eclipse solar total ocorre quando a Lua passa entre a Terra e o Sol, encobrindo completamente o disco solar para os observadores situados na faixa de totalidade. Durante o fenômeno, o céu pode escurecer, a temperatura pode diminuir e estrelas e planetas mais brilhantes podem se tornar visíveis.
A faixa de totalidade atravessará regiões da Europa, do norte da África e do Oriente Médio.
Entre os países onde o eclipse poderá ser observado em sua fase total estão:
Um dos locais de destaque será a região de Luxor, no Egito, onde a fase de totalidade poderá ultrapassar seis minutos. As condições climáticas geralmente secas nessa época do ano também podem favorecer a observação.
Fora da faixa de totalidade, algumas regiões poderão acompanhar apenas o eclipse parcial, quando a Lua encobre uma parte do Sol.
O Brasil não estará na faixa de totalidade do eclipse de 2 de agosto de 2027. Portanto, não será possível observar o Sol completamente encoberto a partir do território brasileiro.
Segundo as projeções apresentadas, uma pequena área do Rio Grande do Norte poderá acompanhar um eclipse parcial próximo ao nascer do Sol. No restante do país, o fenômeno não será visível.
Para quem deseja observar um eclipse solar total no Brasil, a próxima oportunidade está prevista para 12 de agosto de 2045, quando a faixa de totalidade deverá atravessar áreas do Norte e do Nordeste.
A duração de um eclipse solar total depende de fatores como as distâncias entre a Terra, a Lua e o Sol, além da trajetória da sombra lunar sobre a superfície terrestre.
No evento do ano que vem, essa combinação permitirá que determinadas regiões permaneçam na faixa de totalidade por mais de seis minutos. O fenômeno será mais longo que o eclipse de abril de 2024, mas ficará abaixo da duração registrada em julho de 2009.
Durante a totalidade, será possível observar a coroa solar, camada mais externa da atmosfera do Sol, normalmente ofuscada pelo brilho do disco solar. Essa fase também oferece aos cientistas uma oportunidade de estudar características da atmosfera solar.
A observação de um eclipse solar exige proteção adequada para os olhos.Durante as fases parciais, não é seguro olhar diretamente para o Sol sem filtros específicos. Óculos comuns, mesmo escuros, não oferecem a proteção necessária. Os equipamentos utilizados devem ser próprios para observação solar e atender à norma ISO 12312-2.
Somente durante a fase de totalidade completa, quando o disco solar está inteiramente encoberto, é possível olhar diretamente para o fenômeno sem os filtros. Assim que qualquer parte brilhante do Sol reaparecer, a proteção deve ser utilizada novamente.
Como o Brasil não estará na faixa de totalidade em 2027, qualquer observação parcial no país exigirá proteção solar durante todo o evento.
Glossário
O que é faixa de totalidade?
Área na superfície terrestre onde a Lua encobre completamente o Sol durante um eclipse solar total
O que significa sombra lunar?
A sombra projetada pela Lua sobre a Terra durante um eclipse solar, que cria a zona de escuridão