Eclipse solar terá mais de 6 minutos de escuridão; veja quando e onde será visível

Um eclipse solar total previsto para 2 de agosto de 2027 poderá deixar algumas regiões do planeta na escuridão por mais de seis minutos. O fenômeno estará entre os mais longos do século XXI e poderá ser observado em países da Europa, do norte da África e do Oriente Médio.

Segundo cálculos da Nasa, a fase de totalidade poderá durar aproximadamente 6 minutos e 23 segundos, período em que a Lua encobrirá completamente o disco solar.

A duração supera a registrada no eclipse de abril de 2024, quando a totalidade alcançou cerca de quatro minutos e meio em regiões da América do Norte.

Apesar da duração excepcional, o evento de 2027 não será o mais longo do século. Em julho de 2009, outro eclipse solar total atingiu aproximadamente 6 minutos e 39 segundos.

Um eclipse solar total ocorre quando a Lua passa entre a Terra e o Sol, encobrindo completamente o disco solar para os observadores situados na faixa de totalidade . Durante o fenômeno, o céu pode escurecer, a temperatura pode diminuir e estrelas e planetas mais brilhantes podem se tornar visíveis.

Onde será possível observar o eclipse solar?

A faixa de totalidade atravessará regiões da Europa, do norte da África e do Oriente Médio.

Entre os países onde o eclipse poderá ser observado em sua fase total estão:

Espanha

Marrocos

Argélia

Líbia

Egito

Arábia Saudita

Um dos locais de destaque será a região de Luxor, no Egito, onde a fase de totalidade poderá ultrapassar seis minutos. As condições climáticas geralmente secas nessa época do ano também podem favorecer a observação.

Fora da faixa de totalidade, algumas regiões poderão acompanhar apenas o eclipse parcial, quando a Lua encobre uma parte do Sol.

O eclipse solar de 2027 será visível no Brasil?

O Brasil não estará na faixa de totalidade do eclipse de 2 de agosto de 2027. Portanto, não será possível observar o Sol completamente encoberto a partir do território brasileiro.

Segundo as projeções apresentadas, uma pequena área do Rio Grande do Norte poderá acompanhar um eclipse parcial próximo ao nascer do Sol. No restante do país, o fenômeno não será visível.

Para quem deseja observar um eclipse solar total no Brasil, a próxima oportunidade está prevista para 12 de agosto de 2045, quando a faixa de totalidade deverá atravessar áreas do Norte e do Nordeste.

Por que o eclipse de 2027 será tão longo?

A duração de um eclipse solar total depende de fatores como as distâncias entre a Terra, a Lua e o Sol, além da trajetória da sombra lunar sobre a superfície terrestre.

No evento do ano que vem, essa combinação permitirá que determinadas regiões permaneçam na faixa de totalidade por mais de seis minutos. O fenômeno será mais longo que o eclipse de abril de 2024, mas ficará abaixo da duração registrada em julho de 2009.

Durante a totalidade, será possível observar a coroa solar, camada mais externa da atmosfera do Sol, normalmente ofuscada pelo brilho do disco solar. Essa fase também oferece aos cientistas uma oportunidade de estudar características da atmosfera solar.

Como observar um eclipse solar com segurança?

A observação de um eclipse solar exige proteção adequada para os olhos.

Durante as fases parciais, não é seguro olhar diretamente para o Sol sem filtros específicos. Óculos comuns, mesmo escuros, não oferecem a proteção necessária. Os equipamentos utilizados devem ser próprios para observação solar e atender à norma ISO 12312-2.

Somente durante a fase de totalidade completa, quando o disco solar está inteiramente encoberto, é possível olhar diretamente para o fenômeno sem os filtros. Assim que qualquer parte brilhante do Sol reaparecer, a proteção deve ser utilizada novamente.

Como o Brasil não estará na faixa de totalidade em 2027, qualquer observação parcial no país exigirá proteção solar durante todo o evento.