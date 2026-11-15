Dona da 99 quer transformar aplicativo em superapp: 'Os restaurantes pediam um segundo player'

RESUMO ＋ A chinesa DiDi, dona do aplicativo de mobilidade 99, quer transformar a plataforma em um superapp no Brasil ao integrar transporte, delivery, compras e pagamentos. A estratégia inclui o relançamento do serviço de delivery 99Food, a operação do serviço de entregas 99Compras e a carteira digital 99Pay. A empresa pretende aproveitar sua base de mais de 60 milhões de usuários no país.

Pequim, China — O mercado brasileiro de aplicativos de serviços está cada vez mais disputado. Além do transporte de passageiros, empresas como iFood e Keeta ampliaram sua atuação para entregas, compras e pagamentos. Agora, a concorrência também envolve a capacidade de reunir diferentes serviços em uma única plataforma.

É nesse cenário que a chinesa DiDi, dona da 99, tenta transformar o aplicativo brasileiro em um superapp, modelo que concentra diferentes serviços em uma mesma plataforma. A empresa já relançou a 99Food, seu serviço de delivery de comida, e colocou em operação o 99Compras, voltado à entrega de itens de supermercado, farmácia e conveniência.

A estratégia foi tema de uma entrevista coletiva com Stephen Zhu, executivo da DiDi responsável pelos negócios internacionais, durante uma viagem da EXAME a Pequim, na China, para conhecer de perto a operação da companhia no país.

“No Brasil, quando fizemos uma pesquisa de mercado sobre usuários e restaurantes parceiros, a maior voz que ouvimos foi um forte apelo dos restaurantes parceiros. Eles pediam por um segundo player porque temiam que um único player se tornasse dominante demais e elevasse as taxas”, afirma Zhu.

A companhia pretende usar a escala que construiu no transporte por aplicativo para avançar em outras categorias. O desafio será convencer consumidores e estabelecimentos a usar a 99 também para fazer compras e pedir comida, em um mercado no qual concorrentes já têm operações consolidadas.

A escala da 99 no Brasil

Fundada na China em 2012, a DiDi opera em 15 países e tem mais de 749 milhões de usuários ativos anuais no mundo. No Brasil, a companhia afirma ter uma base de mais de 60 milhões de usuários e mais de 1 milhão de motoristas cadastrados na plataforma.

A operação brasileira também funciona como ponto de partida para testar serviços que podem ser integrados ao aplicativo. A empresa já oferece diferentes modalidades de transporte, como 99Moto e 99Comfort, além de soluções de entrega.

Uma das apostas é aproveitar a mesma rede de motoristas e entregadores em diferentes momentos do dia. A demanda por corridas e entregas varia conforme o horário, o que permite que os profissionais alternem entre atividades de acordo com as oportunidades disponíveis.

A empresa também desenvolveu recursos específicos para o mercado brasileiro. Um deles permite que o motorista indique que está voltando para casa e receba ofertas de corridas que sigam naquela direção.

A guerra do delivery no Brasil

A volta da 99Food representa uma nova tentativa da DiDi de disputar o mercado brasileiro de entrega de refeições. A plataforma começou a operar no país em 2019, mas encerrou as atividades em 17 de abril de 2023, quando a empresa decidiu concentrar recursos em serviços de duas rodas, como 99Moto e 99Compras.

O retorno acontece em um mercado liderado pelo iFood, que já tem uma rede ampla de restaurantes, consumidores e entregadores. Para ganhar espaço, a 99 precisa atrair os estabelecimentos e, ao mesmo tempo, criar motivos para que os consumidores instalem e usem mais um aplicativo.

Segundo Zhu, a decisão de voltar ao segmento veio após pesquisas com restaurantes e usuários brasileiros. A companhia identificou preocupação dos estabelecimentos com a concentração do mercado e ouviu dos consumidores pedidos por mais promoções, fretes transparentes e preços menores.

A DiDi diz que não pretende conquistar participação de mercado apenas por meio de descontos e subsídios. A estratégia, segundo Zhu, é construir uma operação que consiga se sustentar financeiramente e gerar valor para os diferentes participantes da plataforma.

“Não acreditamos em entrar no mercado dependendo apenas de guerras de subsídios. Não acreditamos na queima de margem dupla ou tripla. Queremos focar na inovação responsável, criando valor de longo prazo para motoristas, entregadores e restaurantes”, afirma.

A integração com outros serviços pode ajudar a 99 a aumentar a frequência de uso do aplicativo. A companhia também tem a 99Pay, sua carteira digital, que já reúne milhões de contas. A ambição é fazer com que o consumidor encontre diferentes soluções no mesmo ambiente, sem precisar recorrer a vários aplicativos.

Uso de IA no modelo chinês

Na China, a DiDi opera em um ecossistema mais amplo de serviços de mobilidade e entregas. A experiência no mercado de origem serve como referência para a expansão internacional, embora a companhia precise adaptar o modelo às características de cada país.

A ideia de superapp, na visão de Zhu, depende de integrar serviços que façam sentido para consumidores e parceiros.

“Acreditamos firmemente que construir um superapp não deve ser apenas para acumular funcionalidades. Construir um superapp deve trazer benefícios reais de custo, segurança e conveniência para usuários e parceiros”, afirma.

A empresa também testa na China novas aplicações de inteligência artificial. Uma delas é um agente conversacional integrado ao aplicativo, que permite ao passageiro descrever por texto ou voz o tipo de viagem de que precisa.

Em vez de escolher entre categorias predefinidas, o usuário pode explicar, por exemplo, que precisa de um carro adequado para transportar um animal de grande porte, acomodar uma criança ou levar uma pessoa com dificuldade de locomoção. O sistema interpreta o pedido e busca motoristas e veículos compatíveis.

A tecnologia ainda está em testes na China e não há previsão de lançamento no Brasil. A aplicação também depende de uma estrutura de operação capaz de atender às necessidades identificadas pelo sistema, incluindo motoristas preparados para situações específicas.

Para Zhu, esse tipo de integração aponta para uma mudança no papel dos aplicativos.

“Não nos enxergamos apenas como uma interface de marketplace online, mas como uma infraestrutura física de serviços de transporte. Quando uma IA baseada em agentes expressa uma necessidade, alguém ainda precisa realizar o trabalho pesado no mundo físico”, afirma.

O desafio da DiDi será transformar essa combinação de serviços, tecnologia e logística em uma experiência que faça sentido para o consumidor brasileiro. A empresa já tem uma base relevante em mobilidade, mas precisa conquistar espaço em categorias nas quais a concorrência também investe para ampliar a frequência de uso de seus aplicativos.