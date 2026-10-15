O que a fama de ‘caneta emagrecedora’ deixa de fora sobre a semaglutida?

A associação da semaglutida às chamadas canetas emagrecedoras representa apenas parte das pesquisas sobre a substância. Estudos com a molécula avaliaram efeitos sobre o risco cardiovascular, a função renal, a inflamação no fígado e os sintomas da osteoartrite do joelho em grupos de pacientes.

Segundo informações divulgadas pela Brace Pharma (do Grupo EMS), uma diretriz publicada em março de 2026 pela Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica (ABESO) passou a recomendar a substância em diferentes contextos clínicos. A relação inclui obesidade, redução de risco cardiovascular, insuficiência cardíaca, doença associada ao acúmulo de gordura no fígado, osteoartrite do joelho e proteção renal.

Em um dos estudos reunidos pela farmacêutica, a semaglutida foi associada à redução de 20% no risco combinado de morte cardiovascular, infarto ou acidente vascular cerebral (AVC). Os resultados apresentados correspondem às populações e às condições avaliadas em cada pesquisa.

O que os estudos avaliaram

Entre pessoas com insuficiência cardíaca, uma das pesquisas identificou melhora dos sintomas, das limitações físicas e do desempenho em um teste de caminhada.

Outro estudo acompanhou adultos com obesidade e osteoartrite do joelho que apresentavam dor moderada a intensa. Nesse grupo, a redução da dor foi de 41,7 pontos em uma escala de zero a 100, conforme os dados apresentados pela empresa.

Na pesquisa com participantes com diabetes tipo 2 e doença renal crônica, houve redução de 24% no risco de um conjunto de desfechos que incluía falência renal e morte por causas renais ou cardiovasculares.

Já no estudo sobre a condição hepática, 62,9% dos pacientes apresentaram resolução da inflamação sem agravamento da fibrose, processo de formação de tecido cicatricial no órgão.

Evidências e acesso ao tratamento

Para Marcelo Neri, diretor executivo responsável pelas empresas de prescrição do Grupo EMS — Brace, Ofta e USK —, a discussão sobre a semaglutida deve contemplar os resultados das pesquisas, os limites do tratamento e o acesso ao medicamento.

“É importante explicar com clareza o que esses medicamentos podem oferecer e quais são seus limites”, afirma.

O executivo cita o programa SUSTAIN, que reuniu milhares de participantes em estudos de fase 3, como parte das evidências sobre a molécula. “O avanço da ciência mostra que a discussão sobre essa molécula vai muito além da perda de peso e nós estamos acompanhando de perto essa evolução”, diz.