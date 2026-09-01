Eli Lilly faz mais de US$ 30 bi em aquisições no ano para depender menos do Mounjaro

A Eli Lilly, fabricante do Mounjaro, vai desembolsar até US$ 2,88 bilhões para comprar a plataforma experimental voltada a doenças autoimunes e alérgicas Merida Biosciences, em mais um movimento para diversificar seu portfólio além dos medicamentos contra obesidade e diabetes.

O acordo prevê um pagamento inicial e parcelas adicionais condicionadas ao cumprimento de determinados marcos, segundo comunicado da empresa divulgado na segunda-feira, 31. Os valores de cada etapa não foram revelados. A expectativa da Lilly é concluir a transação no quarto trimestre de 2026.

O principal ativo da Merida é o MER511, que está na fase 1 de desenvolvimento para tratamento da doença de Graves e a doença ocular da tireoide (TED, na sigla em inglês). A empresa desenvolve uma nova classe de terapias de precisão desenhadas para atingir seletivamente os anticorpos que provocam doenças relacionadas ao sistema imunológico.

"Estamos construindo nosso portfólio de produtos em torno de terapias que alteram significativamente o curso da doença, e não apenas seus efeitos decorrentes", afirma Francisco Ramírez-Valle, vice-presidente sênior de pesquisa em imunologia e desenvolvimento clínico inicial da Lilly, .

A Merida também possui o MER769, candidato experimental para alergia alimentar, asma e outras doenças alérgicas. A companhia mantém programas ainda mais iniciais voltados a doenças renais e outras condições mediadas pelo sistema imunológico.

Lilly acelera compras para reduzir dependência de obesidade

A compra da Merida faz parte de uma sequência de aquisições feitas pela Eli Lilly em 2026. A farmacêutica vem usando a força de seu negócio de medicamentos para obesidade e diabetes para ampliar o catálogo em outras áreas, com 13 negócios realizados no ano até agora.

As aquisições anunciadas pela companhia no ano superam os US$ 31 bilhões.

# Data anunciada Empresa Área / principal ativo Valor anunciado 1 7 jan. Ventyx Biosciences Imunologia e inflamação; moléculas orais, incluindo inibidores de NLRP3 Cerca de US$ 1,2 bilhão 2 9 fev. Orna Therapeutics Terapia celular in vivo e RNA circular Até US$ 2,4 bilhões 3 31 mar. Centessa Pharmaceuticals Neurociência; distúrbios do sono e narcolepsia Até US$ 7,8 bilhões 4 14 abr. CrossBridge Bio Oncologia; ADCs de dupla carga Até US$ 300 milhões 5 20 abr. Kelonia Therapeutics CAR-T in vivo e medicina genética Até US$ 7 bilhões 6 27 abr. Ajax Therapeutics Oncologia; cânceres do sangue Até US$ 2,3 bilhões 7 20 mai. Engage Biologics Medicina genética; entrega não viral de DNA Até US$ 202 milhões 8 26 mai. Curevo Vacinas; herpes-zóster Até US$ 1,5 bilhão 9 26 mai. LimmaTech Biologics Vacinas contra infecções bacterianas Até US$ 780 milhões 10 26 mai. Vaccine Company Vacinas; vírus Epstein-Barr Até US$ 1,55 bilhão 11 16 jun. 4E Therapeutics Neurociência; dor crônica não opioide Não divulgado 12 16 jul. AtaiBeckley Saúde mental; depressão resistente ao tratamento US$ 2,8 bilhões no fechamento + até US$ 1 bilhão em CVRs 13 31 ago. Merida Biosciences Imunologia; doenças autoimunes Até US$ 2,875 bilhões Fontes: Eli Lilly; documentos regulatórios apresentados à SEC; BioPharma Dive; Fierce Biotech; PR Newswire.

Valores correspondem às cifras anunciadas nas transações e, em vários casos, incluem pagamentos condicionados ao cumprimento de metas clínicas, regulatórias ou comerciais.

A aquisição da 4E Therapeutics não teve valor divulgado.

A Lilly ampliou sua atuação em áreas de tratamento como inflamação, terapias celulares, oncologia, neurociência e doenças infecciosas. Entre os negócios estão Ventyx Biosciences, Orna Therapeutics, Centessa Pharmaceuticals, Kelonia Therapeutics, Ajax Therapeutics, Curevo, LimmaTech Biologics e Vaccine Company.

Diversificação é o principal ganho para a Lilly

A Lilly construiu uma posição de destaque no mercado de obesidade e diabetes com medicamentos como Mounjaro e Zepbound. O sucesso desses produtos, porém, também aumenta a exposição da companhia a essas duas áreas.

A plataforma da Merida pode criar uma nova frente de crescimento em imunologia caso a tecnologia consiga demonstrar eficácia em diferentes doenças.

A abordagem também busca se diferenciar dos tratamentos que suprimem o sistema imunológico de maneira ampla. O potencial, porém, vem acompanhado de risco. O MER511 ainda está na fase 1 e que resultados iniciais positivos nos anticorpos não significam necessariamente sucesso clínico nos testes maiores.

A Merida também é uma empresa muito jovem. A companhia foi criada em 2025 e havia levantado US$ 121 milhões em uma rodada Série A antes da aquisição. O valor máximo de US$ 2,875 bilhões, portanto, representa um prêmio significativo sobre o capital que havia sido investido na biotech.

Concorrência aumenta o risco da aposta

As doenças que a Merida busca tratar já contam com medicamentos aprovados. E, para conquistar uma parcela relevante desses mercados, os produtos da empresa terão de demonstrar vantagens em aspectos como eficácia, segurança, duração do efeito ou conveniência.

O negócio também faz parte de uma estratégia maior de alocação de capital. A Lilly vem aumentando o número de aquisições de biotecnologias em estágios iniciais, o que pode fortalecer o catálogo, mas também ampliar o risco de alguns dos programas comprados não chegarem ao mercado.

Lilly e Novo Nordisk seguem caminhos diferentes

A ofensiva de aquisições da Lilly contrasta com o momento vivido pela rival Novo Nordisk, fabricante do Ozempic e do Wegovy. No primeiro trimestre, a Lilly registrou crescimento de 55,55% na receita e elevou sua projeção para o ano. O Mounjaro gerou US$ 8,66 bilhões, alta de 125% em relação ao ano anterior, enquanto Zepbound alcançou US$ 4,16 bilhões, avanço de 80%.

Já o volume de vendas da Lilly aumentou 65%, mais do que compensando uma queda de 13% nos preços.

A Novo Nordisk, por outro lado, projetou queda de 4% a 12% nas vendas ajustadas em moeda constante e iniciou uma reestruturação. A companhia cortou cerca de nove mil postos de trabalho e anunciou reduções nos preços de lista do Wegovy e do Ozempic a partir de 1º de janeiro de 2027.