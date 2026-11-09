De cobras sem patas a sapos azuis: 10 mistérios que desafiam a ciência

Por que as cobras perderam as patas durante a evolução? Como as borboletas conseguem encontrar o mesmo destino após percorrer milhares de quilômetros? E por que alguns animais sobrevivem dormindo apenas duas horas por dia?

Essas perguntas estão entre os 10 mistérios do reino animal que continuam desafiando cientistas. Embora mais de 1,5 milhão de espécies animais já sejam conhecidas, diferentes aspectos de sua anatomia, evolução e comportamento permanecem sem explicação definitiva.

Uma seleção publicada pelo The New York Times reúne questões investigadas por especialistas em biologia, zoologia e evolução.

1. Por que as cobras perderam as patas?

As cobras descendem de um réptil com quatro patas que viveu há aproximadamente 160 milhões de anos. Entretanto, os cientistas ainda não sabem quais condições favoreceram a perda desses membros.

Uma hipótese sugere que o corpo alongado facilitou a movimentação por túneis subterrâneos. Outra aponta que essa característica pode ter evoluído para favorecer a natação.

Os fósseis oferecem pistas diferentes. Estudos da anatomia do ouvido interno sugerem hábitos subterrâneos, enquanto fósseis de serpentes primitivas com patas traseiras foram encontrados em rochas de origem marinha.

Segundo Tiago Simões, biólogo evolucionista da Universidade de Princeton, ainda é difícil determinar quais condições impulsionaram essa transformação.

2. Por que os bichos-preguiça descem das árvores para defecar?

Os bichos-preguiça-de-três-dedos passam grande parte da vida nas copas das árvores. Entretanto, aproximadamente uma vez por semana, descem até o solo para defecar. O comportamento exige energia e aumenta a exposição aos predadores.

Entre as hipóteses investigadas estão a fertilização das árvores, a comunicação química e a relação com organismos presentes na pelagem desses animais.

Uma possibilidade envolve mariposas que depositam ovos nas fezes das preguiças. Esses insetos poderiam favorecer o crescimento de algas na pelagem, contribuindo para a alimentação ou a camuflagem.

Segundo Roland Kays, zoólogo do Museu de Ciências Naturais da Carolina do Norte, nenhuma dessas explicações possui evidências suficientemente convincentes.

3. Como as borboletas-monarca encontram o caminho de volta?

Todos os anos, milhões de borboletas-monarca percorrem aproximadamente 4.800 quilômetros pela América do Norte até as florestas do centro do México.

O ciclo completo de ida e volta envolve cerca de quatro gerações. Mesmo assim, os insetos conseguem retornar a regiões utilizadas por seus ancestrais.

Os cientistas sabem que essas borboletas utilizam o movimento do Sol e seus relógios biológicos para orientar o voo. Elas também conseguem perceber o campo magnético terrestre, especialmente em dias nublados.

O mistério é como diferentes gerações encontram os mesmos bosques e, em alguns casos, as mesmas árvores, sem receber informações das anteriores.

4. Como as baleias-cachalote caçam lulas-gigantes?

As baleias-cachalote se alimentam de lulas-gigantes que vivem nas profundezas do oceano. Entretanto, os cientistas ainda não observaram diretamente esses encontros.

As baleias utilizam um poderoso sistema de ecolocalização para localizar presas. As lulas, por sua vez, possuem olhos grandes, que podem ajudá-las a detectar a aproximação dos predadores. Cicatrizes provocadas por ventosas, encontradas em cachalotes, indicam que algumas lulas oferecem resistência.

Ainda não se sabe exatamente como as baleias capturam essas presas, se caçam individualmente ou em grupos e quais estratégias as lulas utilizam para escapar.

5. Por que alguns sapos ficam azuis?

A coloração verde de muitos sapos resulta da combinação de componentes azuis e amarelos presentes na pele. Em casos raros, alguns indivíduos apresentam uma coloração azul intensa, aparentemente associada a alterações na produção do pigmento amarelo.

Mutações genéticas são uma das possíveis explicações. Entretanto, fatores ambientais, como deficiências nutricionais e poluentes, também podem influenciar o fenômeno.

Em determinadas situações, sapos azuis encontrados na natureza voltaram a apresentar coloração verde após algumas semanas em água doce e limpa.

Segundo Rayna Bell, curadora de herpetologia da Academia de Ciências da Califórnia, diferentes mecanismos podem explicar a alteração em cada animal.

6. Por que algumas focas dormem tão pouco?

Os elefantes-marinhos, mamíferos do grupo dos pinípedes, que também inclui as focas, apresentam um padrão de sono incomum. Durante viagens oceânicas que duram meses, esses animais dormem apenas duas horas por dia.

Esse padrão contrasta com a necessidade de sono dos seres humanos, que podem apresentar prejuízos cognitivos quando dormem poucas horas. Os pesquisadores ainda não compreendem completamente como esses mamíferos conseguem manter suas atividades com períodos tão curtos de descanso.

Segundo Jessica Kendall-Bar, bióloga marinha do Instituto Scripps de Oceanografia, estudar o sono desses animais exige métodos que não alterem seu comportamento natural.

7. Por que aves e morcegos vivem mais que outros animais?

Em geral, animais menores apresentam expectativa de vida inferior à de espécies maiores. Entretanto, aves e morcegos desafiam essa tendência.

As aves costumam viver pelo menos o dobro do tempo de mamíferos não voadores com tamanho semelhante. Já os morcegos podem viver aproximadamente 3,5 vezes mais que mamíferos terrestres equivalentes.

Uma hipótese é que a capacidade de voar reduza a exposição aos predadores, favorecendo a evolução de uma vida mais longa. Outra possibilidade envolve adaptações fisiológicas necessárias ao voo, que também poderiam reduzir danos e estresse celular.

Os cientistas ainda investigam quanto cada mecanismo contribui para a longevidade dessas espécies.

8. Por que poucos animais utilizam ferramentas?

Chimpanzés e algumas espécies de corvos conseguem utilizar objetos para obter alimentos ou realizar outras tarefas. Entretanto, o uso de ferramentas continua relativamente raro entre os animais.

Segundo Alice Auersperg, bióloga cognitiva da Universidade de Medicina Veterinária de Viena, esse comportamento exige habilidades para relacionar objetos, movimentos e objetivos.

Os corvos da Nova Caledônia, por exemplo, conseguem produzir ferramentas com pequenos ganchos para retirar insetos de espaços estreitos. Outras espécies próximas não apresentam a mesma capacidade.

Os pesquisadores investigam como fatores genéticos, ambientais e a disponibilidade de alimentos influenciam o desenvolvimento dessas habilidades.

9. Por que o cérebro dos elefantes tem tantos neurônios no cerebelo?

O cerebelo participa principalmente da coordenação dos movimentos. Nos seres humanos e em muitos outros mamíferos, essa estrutura representa aproximadamente 10% do volume cerebral, mas concentra cerca de 80% dos neurônios.

Nos elefantes africanos, a proporção é ainda maior: 97,5% dos aproximadamente 257 bilhões de neurônios estão no cerebelo.

Uma hipótese é que essa concentração esteja relacionada ao controle da tromba, que realiza movimentos complexos. Outra possibilidade envolve as vocalizações e funções cognitivas desses animais.

Os cientistas ainda investigam por que essa estrutura cerebral apresenta uma concentração tão elevada de neurônios nos elefantes.

10. Como os chifres dos cervos preservam marcas de ferimentos?

Os cervos perdem e regeneram seus chifres ósseos anualmente. Entretanto, os novos chifres podem apresentar marcas relacionadas a lesões sofridas pelos anteriores.

Isso sugere que informações sobre danos passados são preservadas durante o processo de regeneração. Segundo Michael Levin, biólogo da Universidade Tufts, os cientistas ainda não sabem onde essas informações ficam armazenadas ou como são transmitidas às células responsáveis pelo crescimento do novo tecido.

Para investigar mecanismos semelhantes, pesquisadores estudam organismos com grande capacidade regenerativa, como as planárias. O objetivo é compreender como as células recebem informações sobre quais estruturas devem reconstruir e quando interromper esse processo.