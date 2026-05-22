Vacas inteligentes? Estudo revela habilidade inesperada dos animais

Além de reconhecer comandos e rotinas do dia a dia, as vacas domésticas também podem ser capazes de distinguir pessoas conhecidas de desconhecidas. Um novo estudo revelou que os animais conseguem associar rostos humanos a vozes familiares — um comportamento que reforça evidências de que bovinos possuem habilidades cognitivas mais sofisticadas do que se imaginava.

A pesquisa foi publicada na revista PLOS One e analisou como vacas da raça Prim’Holstein reagem a vídeos e áudios de humanos familiares e desconhecidos.

Como foi feito o estudo

Para investigar o comportamento dos animais, pesquisadores observaram 32 vacas da raça Prim’Holstein, uma das mais comuns na produção leiteira.

Durante os testes, os animais assistiram a vídeos sem som mostrando rostos masculinos familiares e desconhecidos. Os cientistas então mediram quanto tempo as vacas permaneciam olhando para cada imagem.

Segundo os resultados, os bovinos passaram mais tempo observando os rostos desconhecidos — um comportamento interpretado pelos pesquisadores como sinal de que conseguiam diferenciar pessoas conhecidas de estranhas.

Os cientistas destacaram que os animais não demonstraram medo ou estresse diante das imagens.

Como vacas ligam rostos a vozes humanas

Na segunda etapa do experimento, os pesquisadores adicionaram gravações de voz aos vídeos exibidos para os animais.

As vacas passaram mais tempo olhando para a tela quando a voz reproduzida correspondia ao rosto exibido no vídeo, indicando que conseguiam associar a identidade visual à voz de uma pessoa conhecida.

Segundo os autores, esse tipo de habilidade é chamado de “reconhecimento intermodal” — capacidade cognitiva de relacionar informações recebidas por diferentes sentidos, como visão e audição.

Comportamentos semelhantes já haviam sido observados em alguns primatas, cães e grandes felinos mantidos em cativeiro.

O que o estudo revela sobre inteligência animal

Os pesquisadores afirmam que os resultados reforçam a ideia de que vacas possuem capacidades sociais e cognitivas mais complexas do que tradicionalmente se acreditava. Nos últimos anos, estudos vêm mostrando que bovinos conseguem criar vínculos sociais, reconhecer indivíduos do grupo e até demonstrar preferências sociais.

O artigo também cita casos de comportamentos considerados sofisticados, como o uso de objetos para aliviar desconfortos físicos. Uma vaca de estimação na Áustria, por exemplo, ficou conhecida por usar vassouras para coçar as costas — algo que pesquisadores associam a formas simples de uso de ferramentas.

Apesar dos resultados, os autores destacam que vídeos e gravações não reproduzem completamente uma interação real entre humanos e animais. Ainda assim, o estudo sugere que vacas podem perceber diferenças individuais entre pessoas, utilizando sinais visuais e auditivos para reconhecer quem faz parte de seu ambiente cotidiano.

Segundo os cientistas, futuras pesquisas poderão investigar como essas relações influenciam o estresse, comportamento social e bem-estar dos animais em fazendas e ambientes de criação.