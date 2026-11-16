Apagão mundial acontece nesta terça, 17 de novembro? O que se sabe sobre os 90 dias sem energia

Publicações nas redes sociais afirmam que um apagão mundial deixaria o planeta sem eletricidade durante 90 dias a partir de 17 de novembro de 2026. A alegação, porém, não tem comprovação e reúne acontecimentos distintos como se fossem sinais de uma interrupção global no fornecimento de energia.

Entre os elementos associados ao boato estão um teste de comunicação de emergência nos Estados Unidos, informações sobre a preparação de instalações militares e uma referência ao seriado “Os Simpsons”. Nenhum deles comprova a previsão de três meses sem luz.

O que está previsto para 17 de novembro?

Os Estados Unidos têm um teste do sistema de alertas de emergência programado para a data. A atividade será realizada pela Agência Federal de Gestão de Emergências, a FEMA, em coordenação com a Comissão Federal de Comunicações, a FCC, órgão responsável pela regulação das telecomunicações no país.

O início está previsto para as 14h20, no horário da Costa Leste americana. O procedimento envolve a transmissão de uma mensagem de teste por emissoras de rádio e televisão. Não se trata de uma operação para interromper o abastecimento de eletricidade.

Como o planejamento militar entrou na história?

Outro componente da narrativa é o programa FORTRESS America, instituído pelo governo americano em setembro de 2026. A iniciativa busca reforçar a segurança da infraestrutura, das cadeias de fornecimento e da energia necessária às operações militares.

Nas redes sociais, informações sobre a autonomia de bases militares foram associadas à previsão de um apagão de 90 dias. A preparação de instalações para enfrentar interrupções, entretanto, não equivale a um anúncio de que o fornecimento de energia será suspenso para a população.

Qual é a relação com “Os Simpsons”?

A animação "Os Simpsons" também foi incorporada às publicações. Um episódio da 35ª temporada, exibido em novembro de 2023, apresenta uma referência de Lisa a uma falta de energia em Springfield no dia 17 de novembro. Na história, o abastecimento retorna seis dias depois, no Dia de Ação de Graças.

A sequência passou a circular como uma suposta previsão para 2026. A referência, porém, faz parte de uma trama de ficção e não constitui evidência de um acontecimento futuro. A associação também desconsidera que as datas mencionadas no episódio não correspondem ao calendário do feriado neste ano.