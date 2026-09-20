Por que morcegos carregam vírus sem adoecer? Estudo pode ter encontrado resposta

Morcegos podem ter uma característica do sistema imunológico que não foi identificada em outros mamíferos. Pesquisadores da Universidade de Tulane descobriram dois conjuntos distintos de genes envolvidos na produção de anticorpos em um grupo que reúne mais de 500 espécies.

A descoberta pode ajudar a entender por que os morcegos conseguem carregar diferentes vírus sem desenvolver, em muitos casos, os mesmos quadros graves observados em outros animais. Os resultados foram publicados na revista Science Advances.

Um sistema de anticorpos diferente

Os pesquisadores analisaram os morcegos vespertinos, grupo que inclui mais de 500 espécies distribuídas por quase todos os continentes.

Nos mamíferos conhecidos, os genes responsáveis pelas cadeias pesadas dos anticorpos ficam organizados em um único conjunto. Os anticorpos são proteínas produzidas pelo sistema imunológico para reconhecer e ajudar a combater agentes infecciosos.

Nos morcegos estudados, porém, os cientistas encontraram dois conjuntos distintos desses genes. Essa duplicação pode ampliar as possibilidades de produção de anticorpos pelo organismo.

Segundo Hannah Frank, professora da Universidade de Tulane e autora correspondente do estudo, uma configuração semelhante nunca havia sido identificada em outro mamífero.

Descoberta amplia o que se sabe sobre a imunidade dos morcegos

Grande parte das pesquisas sobre a imunidade dos morcegos se concentrou no sistema imunológico inato, que atua como uma primeira linha de defesa contra agentes infecciosos. O novo estudo chama atenção para outro componente: o sistema imunológico adaptativo, responsável por respostas mais específicas e pela produção de anticorpos.

A duplicação dos genes pode representar uma característica importante da evolução dos morcegos. Ainda assim, os pesquisadores ressaltam que ela não explica sozinha por que esses animais são capazes de hospedar tantos vírus.

Como os morcegos convivem com vírus?

Morcegos são hospedeiros naturais de diversos vírus que podem causar doenças em outras espécies. Entre os agentes associados a esses animais estão vírus de importância para a saúde humana e animal.

Isso não significa que todos os morcegos estejam infectados ou que transmitam doenças diretamente às pessoas. O risco de transmissão depende do vírus, da espécie hospedeira e das condições de contato.

Para os pesquisadores, entender como esses animais controlam infecções pode revelar mecanismos imunológicos ainda desconhecidos.

Estudo pode contribuir para pesquisas sobre doenças

Os resultados não representam, neste momento, um tratamento ou uma nova estratégia para prevenir infecções em humanos. O principal avanço está na identificação de uma organização genética incomum do sistema de anticorpos.

Segundo autores, compreender diferentes formas de evolução da imunidade pode ajudar a ampliar o conhecimento sobre doenças infecciosas e respostas imunológicas.

Os pesquisadores pretendem investigar como os dois conjuntos de genes funcionam e se a duplicação está relacionada à capacidade dos morcegos de tolerar determinadas infecções.