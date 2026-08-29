Inseto com 24 patas ajuda a explicar por que os 'modernos' têm 'apenas' seis

Os insetos atuais são conhecidos por terem seis patas, mas seus ancestrais apresentavam uma anatomia bem diferente. Um fóssil encontrado no Texas, nos Estados Unidos, revela uma espécie que viveu há cerca de 324 milhões de anos e possuía 24 membros.

A espécie, chamada Chosha praecursor, foi descrita em um estudo publicado na última na revista científica Nature. O fóssil tem cerca de 49 milímetros de comprimento e pertence ao período Carbonífero.

A descoberta ajuda a preencher uma lacuna no registro dos primeiros insetos e fornece novas evidências sobre a evolução dos membros desses animais.

Fóssil revela estrutura diferente dos insetos atuais

Apesar de apresentar 24 membros, o Chosha praecursor aparentemente usava apenas seis deles para a locomoção. Esses apêndices estavam ligados ao tórax, como ocorre nos insetos modernos.

A diferença estava no abdômen. O animal possuía apêndices nos segmentos de 1 a 9 dessa região do corpo, estruturas que não existem nos insetos atuais. As extremidades desses apêndices tinham formato semelhante ao de remos.

A característica indica aos pesquisadores que a espécie poderia ter vivido em ambientes semiaquáticos, entre a terra e a água.

O fóssil analisado pelos cientistas não era o único exemplar estudado. A equipe também examinou outros dois fósseis e identificou características semelhantes entre os três animais.

Como os insetos perderam as patas do abdômen

Os três fósseis pertenciam a um grupo ancestral de insetos primitivos. As características encontradas ajudam a reconstruir uma fase inicial da evolução desses animais.

Todos os insetos modernos possuem seis patas locomotoras ligadas ao tórax. Eles também não apresentam membros no abdômen. A anatomia de Chosha praecursor mostra que essa configuração não estava presente desde os primeiros estágios da evolução dos insetos.

Os pesquisadores propõem que os ancestrais desses animais eram pancrustáceos com apêndices adicionais distribuídos pelo corpo. Ao longo da evolução, essas estruturas foram modificadas e, em linhagens que passaram a viver de forma mais independente da água, acabaram desaparecendo.

Para a equipe, a perda dos membros abdominais pode ter contribuído para a adaptação dos primeiros insetos à vida terrestre.

Espécie viveu há 324 milhões de anos

Chosha praecursor viveu durante o Carbonífero, período geológico que ocorreu entre aproximadamente 359 milhões e 299 milhões de anos atrás. O animal tinha cerca de 49 milímetros de comprimento e apresentava características que não aparecem nos insetos atuais.

O nome Chosha vem de ch'osh, palavra navajo para “inseto”. Segundo os autores do estudo, a escolha também faz referência a um mito de criação navajo relacionado a antigas criaturas semelhantes a insetos.