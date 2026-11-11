Ciência

Apagão mundial em novembro? Entenda a orientação da Defesa Civil para montar um kit de emergência

Orientação prepara famílias para interrupções de serviços e espera por socorro

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 12h34.

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Uma mochila de emergência deve reunir os itens necessários para que uma pessoa consiga passar até 72 horas sem assistência. O objetivo é garantir acesso a água, comida e medicamentos até a chegada do socorro ou a retomada dos serviços.

A preparação desse kit foi tema de orientações divulgadas no Brasil e na Europa. A Defesa Civil Nacional publicou recomendações na sexta-feira, 6 de novembro. Na terça-feira, 3, a Comissão Europeia também orientou os moradores dos 27 países do bloco a manter suprimentos para três dias.

As recomendações têm caráter preventivo e não indicam que uma catástrofe esteja próxima. A proposta é ampliar a capacidade das famílias de lidar com as primeiras horas de uma eventual crise.

Segundo a Defesa Civil Nacional, a mochila deve conter alimentos, roupas, documentos, medicamentos e equipamentos que permitam receber as orientações das autoridades.

Por que o kit deve durar três dias?

O prazo de 72 horas serve como referência para que as famílias consigam suprir suas necessidades enquanto aguardam socorro ou o restabelecimento de serviços essenciais.

Enchentes, tempestades e deslizamentos podem bloquear vias, atingir moradias e interromper o abastecimento de água e energia. Manter alimentos, medicamentos e outros suprimentos reunidos ajuda a enfrentar esse período, sobretudo quando as equipes de emergência encontram dificuldades para chegar às áreas afetadas.

A orientação é preventiva: os três dias correspondem ao tempo que os suprimentos devem cobrir, e não a uma previsão de quando um desastre pode ocorrer.

A água potável é a prioridade: a quantidade recomendada é de dois litros por pessoa a cada dia. Assim, para cobrir as 72 horas, cada integrante da família precisa de seis litros.

O que colocar na mochila de emergência

  • Água: reserve seis litros por pessoa, volume correspondente a dois litros diários durante três dias.
  • Alimentos não perecíveis: inclua opções como enlatados, biscoitos, frutas secas e barras de cereais.
  • Utensílios: separe talheres, pratos e copos de plástico, abridor de latas, sabão e papel-toalha.
  • Medicamentos e primeiros socorros: reúna remédios de uso contínuo, cópias das receitas e álcool em gel. Equipamentos médicos devem estar acompanhados de baterias e carregadores.
  • Objetos de uso pessoal: acrescente óculos de grau e repelente.
  • Vestuário: guarde algumas trocas de roupa e calçados confortáveis.
  • Equipamentos eletrônicos: leve rádio AM/FM, lanterna, pilhas e carregadores.
  • Documentação: mantenha os documentos pessoais em embalagens impermeáveis e inclua uma lista de contatos.
  • Sacolas plásticas: use-as para proteger os pertences contra umidade e sujeira.

Entenda o boato dos 90 dias sem energia

Publicações nas redes sociais anunciam um suposto apagão mundial com início em 17 de novembro de 2026 e duração de 90 dias. A previsão, porém, não apresenta comprovação e associa acontecimentos sem relação demonstrada entre si.

Um dos eventos citados nas mensagens é um teste do sistema de alertas dos Estados Unidos, marcado para a mesma data. O exercício envolve a transmissão de mensagens por emissoras de rádio e televisão para verificar o funcionamento dos canais de emergência. Não se trata de um anúncio de interrupção no fornecimento de eletricidade.

Como 'Os Simpsons' entraram na história?

As publicações também recorrem ao episódio It's a Blunderful Life, da 35ª temporada de Os Simpsons, exibido em novembro de 2023. Na trama, um incêndio na usina nuclear provoca falta de energia em Springfield, cidade onde se passa a animação.

O capítulo não menciona um apagão mundial em 2026. A associação entre a história e a previsão que circula nas redes foi feita fora do contexto da obra.

De onde veio a referência aos 90 dias?

Outro elemento incorporado ao rumor é o programa Fortress America, anunciado pelo Pentágono em setembro de 2026. A iniciativa busca ampliar a capacidade das instalações militares americanas de manter suas atividades diante de falhas na infraestrutura e no abastecimento.

Segundo reportagem do veículo especializado em defesa The War Zone, que cita informações da Fox News, o objetivo inclui sustentar operações essenciais por pelo menos 90 dias sem apoio externo, com acesso a energia, água, combustível e comunicações. O prazo se refere à autonomia das bases em situações de crise, não a um cronograma de cortes de energia para a população.

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