Apagão mundial em novembro? Entenda a orientação da Defesa Civil para montar um kit de emergência

Repórter
Publicado em 11 de novembro de 2026 às 12h34.
Uma mochila de emergência deve reunir os itens necessários para que uma pessoa consiga passar até 72 horas sem assistência. O objetivo é garantir acesso a água, comida e medicamentos até a chegada do socorro ou a retomada dos serviços.
A preparação desse kit foi tema de orientações divulgadas no Brasil e na Europa. A Defesa Civil Nacional publicou recomendações na sexta-feira, 6 de novembro. Na terça-feira, 3, a Comissão Europeia também orientou os moradores dos 27 países do bloco a manter suprimentos para três dias.
As recomendações têm caráter preventivo e não indicam que uma catástrofe esteja próxima. A proposta é ampliar a capacidade das famílias de lidar com as primeiras horas de uma eventual crise.
Segundo a Defesa Civil Nacional, a mochila deve conter alimentos, roupas, documentos, medicamentos e equipamentos que permitam receber as orientações das autoridades.
O prazo de 72 horas serve como referência para que as famílias consigam suprir suas necessidades enquanto aguardam socorro ou o restabelecimento de serviços essenciais.
Enchentes, tempestades e deslizamentos podem bloquear vias, atingir moradias e interromper o abastecimento de água e energia. Manter alimentos, medicamentos e outros suprimentos reunidos ajuda a enfrentar esse período, sobretudo quando as equipes de emergência encontram dificuldades para chegar às áreas afetadas.
A orientação é preventiva: os três dias correspondem ao tempo que os suprimentos devem cobrir, e não a uma previsão de quando um desastre pode ocorrer.
A água potável é a prioridade: a quantidade recomendada é de dois litros por pessoa a cada dia. Assim, para cobrir as 72 horas, cada integrante da família precisa de seis litros.
Publicações nas redes sociais anunciam um suposto apagão mundial com início em 17 de novembro de 2026 e duração de 90 dias. A previsão, porém, não apresenta comprovação e associa acontecimentos sem relação demonstrada entre si.
Um dos eventos citados nas mensagens é um teste do sistema de alertas dos Estados Unidos, marcado para a mesma data. O exercício envolve a transmissão de mensagens por emissoras de rádio e televisão para verificar o funcionamento dos canais de emergência. Não se trata de um anúncio de interrupção no fornecimento de eletricidade.
As publicações também recorrem ao episódio It's a Blunderful Life, da 35ª temporada de Os Simpsons, exibido em novembro de 2023. Na trama, um incêndio na usina nuclear provoca falta de energia em Springfield, cidade onde se passa a animação.
O capítulo não menciona um apagão mundial em 2026. A associação entre a história e a previsão que circula nas redes foi feita fora do contexto da obra.
Outro elemento incorporado ao rumor é o programa Fortress America, anunciado pelo Pentágono em setembro de 2026. A iniciativa busca ampliar a capacidade das instalações militares americanas de manter suas atividades diante de falhas na infraestrutura e no abastecimento.
Segundo reportagem do veículo especializado em defesa The War Zone, que cita informações da Fox News, o objetivo inclui sustentar operações essenciais por pelo menos 90 dias sem apoio externo, com acesso a energia, água, combustível e comunicações. O prazo se refere à autonomia das bases em situações de crise, não a um cronograma de cortes de energia para a população.