Corvos tomam decisões mais rápido que humanos? Teste revela diferença surpreendente

Os corvos podem tomar decisões mais rapidamente que os humanos, segundo um estudo que investigou como essas aves processam informações visuais. Em experimentos, os animais responderam aos estímulos em cerca de 235 milissegundos, enquanto pesquisas anteriores registraram tempos de 410 milissegundos em macacos e 450 milissegundos em humanos.

A descoberta foi feita por pesquisadores da Universidade de Tubinga, na Alemanha, que analisaram o comportamento e a atividade cerebral de duas gralhas-pretas (Corvus corone), espécie da família dos corvos.

Os resultados foram publicados em outubro na revista científica Science e revelam que, apesar das diferenças entre os cérebros de aves e mamíferos, os mecanismos envolvidos na tomada de decisão apresentam semelhanças.

Como os corvos conseguem tomar decisões tão rápidas?

Para investigar a velocidade de resposta das aves, os pesquisadores desenvolveram um experimento com uma tela sensível ao toque.

Os animais, previamente treinados, observavam pontos brancos em movimento sobre um fundo preto. Enquanto alguns se deslocavam de maneira aleatória, outros seguiam uma direção predominante, para a esquerda ou para a direita.

A tarefa consistia em identificar essa direção e bicar o alvo correspondente na tela. Cada resposta correta era recompensada com uma larva.

A dificuldade aumentava conforme diminuía a proporção de pontos que se moviam de maneira coordenada. Os cientistas utilizaram um sensor infravermelho para medir o intervalo entre a apresentação das imagens e o início do movimento da cabeça das aves.

Os resultados mostraram um tempo médio de reação de aproximadamente 235 milissegundos, inferior aos valores observados em estudos anteriores com primatas. A velocidade, segundo os pesquisadores, não pareceu comprometer a precisão das respostas.

O que acontece no cérebro dos corvos antes de uma decisão?

Além de observar o comportamento das aves, os cientistas registraram a atividade de 248 neurônios de uma região cerebral chamada nidopálio caudolateral (NCL). Essa estrutura desempenha funções semelhantes às do córtex pré-frontal dos primatas, área associada a processos cognitivos e à tomada de decisões.

A análise revelou que a atividade de parte desses neurônios permitia prever a escolha dos corvos cerca de 70 milissegundos após a apresentação do estímulo visual. Isso ocorria antes mesmo de os animais começarem a movimentar a cabeça para indicar a resposta.

Os sinais cerebrais também aumentavam progressivamente conforme as aves reuniam informações sobre a direção dos pontos. Esse comportamento se assemelha ao observado no cérebro de primatas durante tarefas de decisão.

Segundo Andreas Nieder, professor de neurofisiologia animal da Universidade de Tubinga e um dos autores do estudo, a semelhança entre os mecanismos neurais foi um dos resultados mais importantes da pesquisa.

Por que os corvos são tão inteligentes?

Os corvos pertencem à família Corvidae, que inclui aves conhecidas por suas capacidades cognitivas, como gralhas e outros corvídeos. Apesar disso, seus cérebros apresentam uma organização diferente da encontrada nos mamíferos.

Enquanto os primatas possuem um córtex pré-frontal desenvolvido, as aves utilizam outras estruturas cerebrais para executar funções semelhantes.

A pesquisa sugere que habilidades cognitivas complexas não dependem necessariamente da presença de um neocórtex, estrutura característica dos mamíferos. Para os autores, essa conclusão é relevante porque as linhagens evolutivas de aves e mamíferos se separaram há aproximadamente 360 milhões de anos.

Mesmo seguindo caminhos evolutivos diferentes, os dois grupos desenvolveram mecanismos semelhantes para processar informações e tomar decisões. Os resultados indicam que a evolução pode ter produzido soluções parecidas para desafios cognitivos em cérebros com organizações distintas.

O que explica a velocidade de reação das aves?

Os pesquisadores investigam por que os corvos conseguem responder tão rapidamente aos estímulos visuais. Uma das possibilidades envolve a organização compacta do cérebro dessas aves.

As distâncias menores entre neurônios e as conexões entre diferentes regiões cerebrais poderiam favorecer a transmissão rápida de informações. Outra hipótese está relacionada às exigências do voo.

Durante deslocamentos e manobras no ar, as aves precisam interpretar informações visuais e ajustar suas trajetórias em intervalos muito curtos. Essa necessidade poderia ter favorecido, ao longo da evolução, mecanismos capazes de produzir respostas rápidas.

Os cientistas também consideram uma segunda explicação, relacionada à coordenação entre olhos, cabeça e bico. Nos corvídeos, o bico desempenha funções importantes na alimentação e na manipulação de objetos, incluindo ferramentas.

Nesse contexto, a capacidade de decidir rapidamente para onde olhar e como movimentar a cabeça poderia representar uma vantagem. O estudo, porém, não permite determinar qual dessas hipóteses explica a velocidade observada.

Os limites da comparação entre aves e humanos

Embora os resultados mostrem respostas mais rápidas em uma tarefa visual específica, a pesquisa não demonstra que os corvos sejam mais inteligentes que os humanos. A comparação foi feita com tempos de reação registrados em experimentos anteriores com primatas, e não em uma avaliação direta de todas as capacidades cognitivas das espécies.

Além disso, o estudo envolveu apenas duas gralhas-pretas treinadas para executar uma atividade específica. Os resultados ajudam a compreender como diferentes cérebros processam informações e chegam a decisões, mas não permitem estabelecer uma classificação geral de inteligência entre aves e humanos.

Para os pesquisadores, o próximo desafio será investigar como a velocidade de resposta dos corvos se comporta diante de decisões mais complexas. Essas análises poderão ajudar a esclarecer até que ponto os mecanismos identificados são utilizados em outras situações e como surgiram ao longo da evolução.