O cérebro dos corvos está mudando o que a ciência sabe sobre inteligência

Os corvos conseguem fabricar ferramentas, resolver problemas complexos e planejar ações mesmo possuindo um cérebro muito menor que o humano. Essas habilidades colocam essas aves entre os animais mais inteligentes do planeta e desafiam uma antiga ideia da biologia: a de que cérebros maiores são necessariamente mais inteligentes.

Estudos mostraram que os corvos são capazes de modificar objetos para transformá-los em ferramentas, utilizar diferentes instrumentos em sequência para alcançar um objetivo e apresentar um nível de flexibilidade cognitiva considerado raro entre as aves.

Como os corvos fabricam ferramentas?

A fabricação de ferramentas é uma das características mais impressionantes observadas nos corvos, especialmente nos corvos-da-Nova-Caledônia (Corvus moneduloides).

Na natureza, essas aves retiram galhos de árvores, removem folhas e ajustam pequenos ramos para criar instrumentos capazes de alcançar larvas e insetos escondidos em fendas de troncos.

Em laboratório, os resultados também surpreenderam os pesquisadores. Em um experimento clássico publicado na revista Science, uma fêmea conhecida como Betty dobrou espontaneamente um fio metálico para transformá-lo em um gancho, conseguindo retirar um recipiente com alimento. A ave nunca havia sido treinada para executar essa tarefa, tornando o episódio um dos exemplos mais conhecidos de inovação e uso de ferramentas no reino animal.

Como essas aves resolvem problemas complexos?

Além de fabricar ferramentas, os corvos conseguem solucionar desafios que exigem planejamento e flexibilidade cognitiva.

Em um estudo publicado na PLoS ONE, pesquisadores mostraram que corvos-da-Nova-Caledônia utilizaram até três ferramentas diferentes em sequência para obter alimento. Para completar a tarefa, era necessário usar uma ferramenta para alcançar outra e, somente depois, utilizar a terceira para chegar ao prêmio.

Os resultados demonstram que essas aves conseguem adaptar estratégias e executar uma sequência de ações para resolver problemas, comportamento considerado altamente sofisticado entre os animais.

Por que os corvos são considerados tão inteligentes?

Os cientistas avaliam a inteligência animal considerando fatores como memória, capacidade de aprendizado, resolução de problemas, adaptação ao ambiente e uso de ferramentas.

Os corvos se destacam em praticamente todos esses aspectos. Eles conseguem memorizar soluções por longos períodos, adaptar seus comportamentos conforme a situação e escolher diferentes estratégias para atingir um mesmo objetivo.

Essas habilidades cognitivas ajudam a explicar por que os corvos são frequentemente comparados a alguns primatas em testes de resolução de problemas.

O que o cérebro dos corvos revela?

Durante muito tempo, acreditava-se que cérebros maiores estavam diretamente ligados a uma inteligência superior. As pesquisas com corvos desafiaram essa ideia.

Um estudo publicado na Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) mostrou que essas aves possuem uma densidade excepcionalmente alta de neurônios na região do cérebro responsável pelo processamento cognitivo. Apesar de seu cérebro ser muito menor que o humano, essa organização neuronal é comparável, em alguns aspectos, à observada em primatas.

Segundo os pesquisadores, a forma como os neurônios estão distribuídos e conectados pode ser tão importante quanto o tamanho absoluto do cérebro para explicar habilidades como planejamento, memória, aprendizado e resolução de problemas.

O que essas descobertas mostram sobre a evolução da inteligência?

Os estudos indicam que a inteligência complexa surgiu de maneira independente em diferentes grupos de animais.

Mesmo separados por milhões de anos de evolução, aves e mamíferos desenvolveram habilidades semelhantes para planejar ações, aprender com experiências, fabricar ferramentas e solucionar problemas.