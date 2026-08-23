Ciência

Sapos ficam confusos quando têm opções demais para acasalar, revela estudo

Pesquisadores observaram que o aumento no número de pretendentes reduziu a precisão das escolhas e prolongou o tempo de decisão

Perereca-cinzzenta-de-Cope: estudo mostrou que fêmeas demoram mais e escolhem com menos precisão quando há muitos machos cantando ao mesmo tempo (Freepik)

Perereca-cinzzenta-de-Cope: estudo mostrou que fêmeas demoram mais e escolhem com menos precisão quando há muitos machos cantando ao mesmo tempo (Freepik)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 23 de agosto de 2026 às 08h49.

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Escolher entre muitas opções pode dificultar a tomada de decisão — e esse efeito não parece ser exclusivo dos humanos. Um estudo com a perereca-cinzenta-de-Cope (Dryophytes chrysoscelis) mostrou que as fêmeas da espécie têm mais dificuldade para identificar o melhor parceiro quando são expostas ao canto simultâneo de vários machos.

A pesquisa foi conduzida por cientistas da Universidade do Tennessee, em Knoxville, e publicada pela revista iScience. Os resultados ajudam a entender como limitações cognitivas podem influenciar o comportamento reprodutivo e até a evolução das espécies.

Muitas opções dificultam a escolha

Em condições naturais, as fêmeas costumam preferir machos que emitem cantos mais longos, considerados um sinal de maior qualidade.

Para testar como o número de pretendentes interfere nessa decisão, os pesquisadores reproduziram gravações de um canto considerado ideal, acompanhado por diferentes quantidades de cantos mais curtos, que funcionavam como distrações.

Os resultados mostraram que, quanto maior o número de opções, pior foi o desempenho das fêmeas na escolha do parceiro. Quando ouviam apenas dois machos, elas identificavam corretamente o canto preferido em 77% das tentativas, levando, em média, 114 segundos para decidir.

Já quando eram expostas ao canto de oito machos, a taxa de acerto despencava para 25%, enquanto o tempo médio de decisão aumentava para 183 segundos.

Sobrecarga de escolha também ocorre em animais

Os autores descrevem esse fenômeno como uma "sobrecarga de escolha", situação em que o excesso de alternativas dificulta a identificação da melhor opção.

Diante disso, os pesquisadores avaliam que o estudo demonstra que a capacidade de processamento de informações também impõe limites às decisões de acasalamento em outras espécies.

Essa limitação cognitiva pode influenciar quais indivíduos conseguem se reproduzir com mais frequência, afetando a seleção sexual e, ao longo das gerações, a própria evolução das populações.

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