Nanorrobôs de 'Star Trek' viraram realidade? Tecnologia reduziu tumores em até 90%

Na série de ficção científica "Star Trek", os nanorrobôs são capazes de reparar tecidos, combater doenças e modificar células dentro do organismo. Embora essa tecnologia ainda esteja distante da realidade, pesquisadores já desenvolvem sistemas microscópicos que podem atuar diretamente em regiões específicas do corpo.

O avanço foi apresentado em um estudo publicado na revista científica Nature Nanotechnology. Os pesquisadores desenvolveram nanorrobôs capazes de se movimentar na bexiga e transportar uma substância radioativa até os tumores, reduzindo seu volume em aproximadamente 90% em testes com camundongos.

Apesar dos resultados, a tecnologia permanece experimental. Os dispositivos atuais ainda não possuem a autonomia dos nanorrobôs apresentados na ficção científica, sobretudo quando se trata de identificar danos celulares e realizar reparos por conta própria.

Como funcionam os nanorrobôs na medicina?

A nanotecnologia médica utiliza estruturas extremamente pequenas para transportar substâncias e atuar em regiões específicas do organismo. Uma das principais aplicações envolve nanopartículas que carregam medicamentos e permitem sua liberação em determinados locais do corpo.

Esses sistemas já são utilizados em contextos clínicos, mas não funcionam como os robôs autônomos apresentados em "Star Trek". Na maioria dos casos, são estruturas desenvolvidas para transportar compostos, sem capacidade de tomar decisões ou identificar problemas de maneira independente.

Já os micro e nanorrobôs capazes de se movimentar ativamente pelo organismo e responder ao ambiente ainda estão em fase de pesquisa. O objetivo dos cientistas é desenvolver tecnologias que consigam alcançar regiões específicas do corpo e executar tarefas com maior precisão.

Nanorrobôs reduziram tumores em 90% em testes

Um experimento realizado em 2024 demonstrou uma possível aplicação dessa tecnologia no tratamento do câncer de bexiga. Os pesquisadores desenvolveram nanorrobôs impulsionados pela enzima urease, capazes de utilizar a ureia presente na bexiga como fonte de energia para se movimentar.

Os dispositivos foram carregados com iodo-131, uma substância radioativa utilizada no experimento para atuar contra as células tumorais. Depois de introduzidos na bexiga de camundongos, os nanorrobôs se movimentaram pelo órgão e se acumularam preferencialmente no tecido tumoral.

Os resultados mostraram uma redução de aproximadamente 90% no volume dos tumores, em comparação com os animais que não receberam o tratamento. A descoberta demonstra o potencial de sistemas microscópicos para transportar substâncias terapêuticas diretamente até determinadas regiões do organismo.

No entanto, o experimento foi realizado em animais. Ainda são necessárias pesquisas para avaliar a aplicação dessa estratégia em seres humanos.

Nanorrobôs podem combater o envelhecimento?

Além do tratamento de doenças, pesquisadores investigam como a nanotecnologia poderia contribuir para enfrentar processos associados ao envelhecimento.

Diferentemente do que acontece na ficção científica, o envelhecimento não resulta de um único tipo de dano que possa ser facilmente reparado. O processo envolve alterações no DNA, mudanças metabólicas, inflamações crônicas, enfraquecimento do sistema imunológico e acúmulo de células senescentes.

Essas células, também conhecidas como células zumbis, deixam de se dividir, mas continuam presentes no organismo. Em determinadas situações, podem liberar substâncias inflamatórias associadas a doenças relacionadas à idade, como diabetes tipo 2, osteoporose, arteriosclerose e doenças neurodegenerativas.

Uma das estratégias investigadas envolve os chamados senolíticos, substâncias desenvolvidas para eliminar determinadas células senescentes. Nesse contexto, nanopartículas e futuros nanorrobôs poderiam funcionar como sistemas de transporte, levando os compostos diretamente até as células que precisam ser atingidas.

A proposta é aumentar a precisão dos tratamentos e reduzir possíveis efeitos sobre outras regiões do corpo. Entretanto, ainda não existem nanorrobôs capazes de impedir ou retardar significativamente o envelhecimento humano.

Por que reparar células é tão difícil?

Um dos principais desafios da nanotecnologia médica não está apenas no tamanho dos dispositivos, mas na capacidade de identificar corretamente quando uma intervenção é necessária. Isso porque nem todas as células que apresentam alterações precisam ser eliminadas ou reparadas.

As células senescentes, por exemplo, podem contribuir para processos prejudiciais ao organismo, mas também desempenham funções importantes, como participar da cicatrização de feridas.

Uma tecnologia capaz de atuar diretamente sobre essas estruturas precisaria distinguir quando elas representam um problema e quando exercem uma função benéfica. Caso contrário, uma intervenção destinada a favorecer a regeneração dos tecidos poderia provocar efeitos indesejados, incluindo crescimento celular inadequado.

Além disso, um sistema desse tipo teria que identificar o estado de bilhões de células e determinar quais delas realmente necessitam de tratamento. Por isso, a miniaturização dos equipamentos representa apenas uma parte do desafio.

Estamos perto dos nanorrobôs de 'Star Trek'?

Os avanços da nanomedicina mostram que já é possível desenvolver sistemas capazes de transportar medicamentos e, em experimentos, movimentar-se dentro de determinados órgãos. No entanto, a tecnologia ainda está distante dos nanorrobôs apresentados em "Star Trek", especialmente dos dispositivos utilizados pelos Borg.

Na série, essas estruturas conseguem identificar problemas, modificar células e reparar tecidos de forma autônoma. Na medicina atual, os sistemas disponíveis ou em desenvolvimento executam funções muito mais específicas.

Embora nanopartículas já sejam utilizadas em tratamentos, os dispositivos móveis ainda dependem de pesquisas para demonstrar segurança, eficácia e capacidade de atuação em diferentes ambientes do organismo.

O desenvolvimento de nanorrobôs capazes de monitorar continuamente o corpo, identificar doenças e reparar danos celulares exigiria avanços que vão além da miniaturização. Dessa forma, seria necessário criar sistemas capazes de reconhecer com precisão as condições de cada célula e determinar quando uma intervenção poderia trazer benefícios.