Crescimento em 2027: o que as empresas precisam rever para ganhar eficiência

RESUMO ＋ No planejamento 2027, 54% dos executivos dizem que falhas na execução prejudicaram resultados, segundo a pesquisa Panorama 2027, da entidade Amcham Brasil com a organização Humanizadas. O estudo ouviu 662 executivos de empresas que faturam R$ 503 bilhões ao ano. A consultoria Grupo BLB e a plataforma Yungas recomendam revisar o regime tributário para a CBS e alinhar processos.

Mais da metade das empresas enfrenta dificuldades para transformar planejamento em resultados, enquanto cresce a pressão por eficiência e modernização da gestão. É o que mostra a pesquisa Panorama 2027, da Amcham Brasil em parceria com a Humanizadas: 54% dos executivos afirmam que problemas na execução da estratégia prejudicaram os resultados de suas organizações, e 68% apontam investimentos em inteligência artificial, automação e eficiência como resposta ao cenário econômico.

O levantamento ouviu 662 executivos, representantes de empresas com faturamento anual estimado em R$ 503 bilhões, sendo 65% de médio e grande porte.

Para 2027, o caminho apontado para superar esse descompasso combina controle financeiro, segurança tributária e eficiência operacional.

Mais do que apenas desenhar metas anuais, a recomendação é definir responsáveis, prazos e indicadores claros para acompanhar a execução ao longo dos meses, com revisões periódicas que permitam corrigir rotas e adaptar as estratégias às mudanças do mercado.

Segurança fiscal, regime tributário e saúde financeira

Na frente financeira, contábil e tributária, o Grupo BLB, especializado em auditoria, consultoria, gestão tributária, governança e educação empresarial, recomenda aproveitar o encerramento do exercício para revisar o regime tributário, reavaliar custos e contratos, atualizar projeções de receita e despesas e identificar riscos fiscais e contábeis.

A preparação também passa pela adaptação à nova etapa da reforma tributária, que prevê a extinção do PIS e da Cofins e a entrada da CBS em 2027.

“O planejamento para um novo exercício precisa começar com um diagnóstico da situação atual da empresa. É fundamental verificar se o regime tributário continua adequado, revisar custos, contratos e indicadores financeiros e preparar os sistemas para as mudanças fiscais. Esse processo também permite identificar desperdícios e oportunidades de melhorar a rentabilidade antes que os problemas afetem os resultados”, afirma Rodrigo Barbeti, CEO e sócio-fundador do Grupo BLB.

Alinhamento de processos e consistência operacional

Já na gestão operacional, o desafio é garantir que as estratégias definidas pela liderança sejam executadas de forma consistente em todas as áreas e unidades do negócio.

A Yungas, plataforma de gestão e comunicação para redes de franquias e operações distribuídas, que acompanha mais de 32 mil unidades no Brasil e no exterior, destaca a importância de estabelecer indicadores de desempenho, identificar gargalos, revisar fluxos de trabalho e fortalecer a comunicação entre gestores e equipes.

“Antes de estabelecer novas metas, é importante entender o desempenho da operação atual. Isso significa identificar quais unidades ou áreas apresentam resultados abaixo do esperado, onde existem falhas de comunicação e quais processos podem ser simplificados ou automatizados. Com indicadores bem definidos e acompanhamento contínuo, a liderança consegue direcionar melhor os recursos e transformar o planejamento em ações concretas”, explica Guilherme Reitz, fundador e CEO da Yungas.