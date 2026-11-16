Crescimento em 2027: o que as empresas precisam rever para ganhar eficiência

Revisão do regime tributário, controle financeiro e alinhamento de processos são prioridades para o planejamento empresarial em 2027
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Publicado em 16 de novembro de 2026 às 07h00.
No planejamento 2027, 54% dos executivos dizem que falhas na execução prejudicaram resultados, segundo a pesquisa Panorama 2027, da entidade Amcham Brasil com a organização Humanizadas. O estudo ouviu 662 executivos de empresas que faturam R$ 503 bilhões ao ano. A consultoria Grupo BLB e a plataforma Yungas recomendam revisar o regime tributário para a CBS e alinhar processos.
Mais da metade das empresas enfrenta dificuldades para transformar planejamento em resultados, enquanto cresce a pressão por eficiência e modernização da gestão. É o que mostra a pesquisa Panorama 2027, da Amcham Brasil em parceria com a Humanizadas: 54% dos executivos afirmam que problemas na execução da estratégia prejudicaram os resultados de suas organizações, e 68% apontam investimentos em inteligência artificial, automação e eficiência como resposta ao cenário econômico.
O levantamento ouviu 662 executivos, representantes de empresas com faturamento anual estimado em R$ 503 bilhões, sendo 65% de médio e grande porte.
Para 2027, o caminho apontado para superar esse descompasso combina controle financeiro, segurança tributária e eficiência operacional.
Mais do que apenas desenhar metas anuais, a recomendação é definir responsáveis, prazos e indicadores claros para acompanhar a execução ao longo dos meses, com revisões periódicas que permitam corrigir rotas e adaptar as estratégias às mudanças do mercado.
Na frente financeira, contábil e tributária, o Grupo BLB, especializado em auditoria, consultoria, gestão tributária, governança e educação empresarial, recomenda aproveitar o encerramento do exercício para revisar o regime tributário, reavaliar custos e contratos, atualizar projeções de receita e despesas e identificar riscos fiscais e contábeis.
A preparação também passa pela adaptação à nova etapa da reforma tributária, que prevê a extinção do PIS e da Cofins e a entrada da CBS em 2027.
“O planejamento para um novo exercício precisa começar com um diagnóstico da situação atual da empresa. É fundamental verificar se o regime tributário continua adequado, revisar custos, contratos e indicadores financeiros e preparar os sistemas para as mudanças fiscais. Esse processo também permite identificar desperdícios e oportunidades de melhorar a rentabilidade antes que os problemas afetem os resultados”, afirma Rodrigo Barbeti, CEO e sócio-fundador do Grupo BLB.
Já na gestão operacional, o desafio é garantir que as estratégias definidas pela liderança sejam executadas de forma consistente em todas as áreas e unidades do negócio.
A Yungas, plataforma de gestão e comunicação para redes de franquias e operações distribuídas, que acompanha mais de 32 mil unidades no Brasil e no exterior, destaca a importância de estabelecer indicadores de desempenho, identificar gargalos, revisar fluxos de trabalho e fortalecer a comunicação entre gestores e equipes.
“Antes de estabelecer novas metas, é importante entender o desempenho da operação atual. Isso significa identificar quais unidades ou áreas apresentam resultados abaixo do esperado, onde existem falhas de comunicação e quais processos podem ser simplificados ou automatizados. Com indicadores bem definidos e acompanhamento contínuo, a liderança consegue direcionar melhor os recursos e transformar o planejamento em ações concretas”, explica Guilherme Reitz, fundador e CEO da Yungas.
Segundo a pesquisa Panorama 2027, realizada pela Amcham Brasil em parceria com a Humanizadas, 54% dos executivos afirmam que problemas na execução da estratégia prejudicaram os resultados de suas organizações. Para superar esse descompasso, especialistas recomendam definir responsáveis, prazos e indicadores claros ao longo dos meses, além de realizar revisões periódicas.
O Grupo BLB recomenda aproveitar o encerramento do exercício para revisar o regime tributário, reavaliar custos e contratos e atualizar projeções de receita e despesas. Segundo Rodrigo Barbeti, CEO e sócio-fundador do Grupo BLB, o diagnóstico inicial também permite identificar riscos fiscais e desperdícios antes que afetem a rentabilidade.
A nova etapa da reforma tributária prevê a extinção do PIS e da Cofins e a entrada da CBS em 2027. Diante dessa transição, o Grupo BLB orienta as empresas a prepararem seus sistemas e verificarem se o regime tributário permanece adequado às mudanças fiscais.
A Yungas destaca a importância de estabelecer indicadores de desempenho, identificar gargalos, revisar fluxos de trabalho e fortalecer a comunicação entre gestores e equipes. Segundo Guilherme Reitz, fundador e CEO da Yungas, entender o desempenho atual ajuda a direcionar recursos e identificar quais processos podem ser simplificados ou automatizados.
O levantamento Panorama 2027, da Amcham Brasil em parceria com a Humanizadas, ouviu 662 executivos. Os participantes representam empresas com faturamento anual estimado em R$ 503 bilhões, sendo 65% delas de médio e grande porte.