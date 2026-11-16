Raia e Drogasil abrem 10 pontos de descarte de canetas emagrecedoras em São Paulo

As redes Raia e Drogasil começaram a receber canetas emagrecedoras usadas para descarte em dez farmácias da cidade de São Paulo. O serviço é gratuito, aceita dispositivos de qualquer fabricante e não exige cadastro ou compra de produtos.

A iniciativa faz parte de um projeto-piloto da RD Saúde, grupo responsável pelas duas redes, e também contempla canetas utilizadas em tratamentos de diabetes e outras condições de saúde.

Segundo comunicado da empresa, o objetivo é garantir a destinação adequada dos componentes, incluindo agulhas e resíduos de medicamentos, além de recuperar o plástico de dispositivos sem agulha para reciclagem. A companhia pretende ampliar gradualmente o número de unidades participantes.

Como descartar canetas emagrecedoras na Raia e Drogasil?

O programa recebe canetas injetáveis descartáveis e reutilizáveis que tenham chegado ao fim do uso, independentemente da marca. Entre os dispositivos aceitos estão aqueles utilizados na administração de insulina, medicamentos análogos de GLP-1 e hormônios.

farmácias participantes, sem necessidade de agendamento, cadastro ou compra. Os coletores possuem duas aberturas identificadas por cores, que permitem separar os materiais conforme a presença de agulhas. descarte das canetas pode ser feito diretamente nasparticipantes, sem necessidade de agendamento, cadastro ou compra. Os coletores possuem duas aberturas identificadas por cores, que permitem separar os materiais conforme a presença de agulhas.

As canetas com agulha acoplada e as agulhas avulsas devem ser depositadas na abertura específica para esses resíduos. O material é encaminhado para incineração, conforme a legislação. Já os dispositivos sem agulha seguem para triagem, com o objetivo de recuperar o plástico para reciclagem.

O programa não recebe seringas. Segundo a RD Saúde, todas as etapas da coleta são registradas e documentadas até a destinação final dos resíduos.

Veja os endereços das 10 farmácias participantes

Nesta primeira etapa, o serviço está disponível em dez unidades da Raia e Drogasil, distribuídas pelas cinco regiões da capital paulista.

Zona Oeste

Drogasil Cidade Jardim : Rua Doutor Mário Ferraz, 247.

: Rua Doutor Mário Ferraz, 247. Raia Alto de Pinheiros : Praça Panamericana, 57.

: Praça Panamericana, 57. Raia Itaim Bibi: Avenida São Gabriel, 281.

Zona Sul

Drogasil Campo Belo : Rua Antonio de Macedo Soares, 1081.

: Rua Antonio de Macedo Soares, 1081. Raia Moema : Avenida Moema, 370.

: Avenida Moema, 370. Drogasil Paraíso: Rua Tutóia, 372.

Centro

Drogasil Santa Cecília : Rua Baronesa de Itu, 495.

: Rua Baronesa de Itu, 495. Raia Aclimação: Avenida Aclimação, 815.

Zona Leste

Drogasil Tatuapé: Avenida Celso Garcia, 4076.

Zona Norte

Drogasil Alto de Santana: Rua Pedro Doll, 159.

A RD Saúde informou que novas unidades poderão ser incorporadas ao programa conforme os resultados do projeto-piloto.

Onde descartar canetas usadas fora das unidades participantes?

Para quem não tem acesso às dez unidades do projeto, a orientação da RD Saúde é guardar as canetas usadas em um recipiente rígido e fechado, fora do alcance de crianças e animais. Depois, os dispositivos devem ser levados a uma Unidade Básica de Saúde (UBS) para receber a destinação adequada.

O descarte exige cuidados porque as canetas podem conter diferentes materiais, além de agulhas e resíduos de medicamentos. Quando descartados incorretamente, esses componentes podem oferecer riscos às pessoas que manuseiam o lixo e dificultar a reciclagem.

Venda de medicamentos GLP-1 cresce 42% no Brasil

O lançamento ocorre em meio ao crescimento do mercado brasileiro de medicamentos injetáveis. Em 2025, as vendas de medicamentos à base de GLP-1 aumentaram 42% em volume no Brasil, alcançando 8,7 milhões de unidades, segundo dados da IQVIA citados pela RD Saúde.

Com a expansão do uso desses tratamentos, também cresce a necessidade de alternativas para o descarte dos dispositivos. Segundo Giuliana Ortega, diretora de Sustentabilidade da RD Saúde, a maior parte das canetas utilizadas atualmente acaba em aterros, o que impede o aproveitamento do plástico presente nos equipamentos.

A executiva afirma que o projeto é a primeira iniciativa do varejo farmacêutico brasileiro a receber canetas inteiras, com ou sem agulha, e encaminhar seus componentes para destinos específicos.

O novo sistema complementa o programa de logística reversa de medicamentos vencidos ou sem uso e suas embalagens, já existente nas farmácias do grupo.

Desde 2021, a RD Saúde informa ter coletado 2.022 toneladas de resíduos medicamentosos. Entre janeiro e setembro de 2026, foram 445 toneladas.