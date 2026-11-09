Ciência

Cientistas prendem antimatéria por meses para investigar mistério do Universo

Experimento com um único pósitron abre caminho para medições mais precisas e pode ajudar a investigar por que o universo é dominado pela matéria

Universo: experimento com antimatéria busca pistas para entender por que a matéria domina o cosmos (Freepik)

Universo: experimento com antimatéria busca pistas para entender por que a matéria domina o cosmos (Freepik)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 06h00.

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Uma única partícula de antimatéria foi capturada e mantida isolada por meses por uma equipe de cientistas da Universidade Northwestern, no Estados Unidos. O experimento pode ajudar a responder uma das maiores perguntas da física: por que o Universo é formado predominantemente por matéria?

O avanço foi descrito em um estudo publicado em outubro na revista científica Physical Review Letters. Os pesquisadores desenvolveram um equipamento capaz de aprisionar um pósitron, a antipartícula do elétron, por longos períodos.

A técnica permitirá comparar as propriedades das duas partículas com maior precisão. Segundo Gerald Gabrielse, líder da pesquisa, encontrar diferenças entre elas poderia representar a maior descoberta da física no último século.

Como os cientistas conseguiram capturar antimatéria?

O principal desafio de estudar a antimatéria é impedir seu contato com a matéria comum. Quando isso acontece, as duas se aniquilam e liberam energia. Para contornar essa dificuldade, os pesquisadores desenvolveram um equipamento chamado cíclotron quântico de um único pósitron.

O processo começa com uma fonte radioativa de sódio-22, que emite pósitrons com alta energia. Para estudá-los, os cientistas precisam reduzir sua temperatura até 300 milikelvins, valor próximo do zero absoluto.

A etapa seguinte envolve a formação temporária de positrônio, uma estrutura composta por um elétron e um pósitron. Como não possui carga elétrica, o positrônio consegue atravessar uma abertura de apenas 625 micrômetros e entrar em uma armadilha.

Dentro do equipamento, um campo elétrico intenso separa as partículas e mantém o pósitron aprisionado.

Capturar uma única partícula leva entre oito e 11 horas. Depois disso, o pósitron pode permanecer isolado por meses, permitindo que os cientistas estudem suas propriedades.

O mistério da antimatéria no Universo

O experimento busca investigar uma questão que desafia os físicos há décadas: por que existe mais matéria do que antimatéria no Universo?

Segundo as previsões do Modelo Padrão da física de partículas, o Big Bang deveria ter produzido quantidades equivalentes das duas. No entanto, o Universo atual é composto predominantemente por matéria. Essa diferença indica que algo rompeu o equilíbrio esperado.

Uma das formas de investigar o problema é comparar o comportamento de partículas e antipartículas. O elétron e o pósitron possuem a mesma massa, mas cargas elétricas opostas. Seus momentos magnéticos também devem apresentar uma correspondência precisa, com sinais opostos.

Caso os cientistas encontrem diferenças nessas propriedades, o resultado poderá questionar princípios fundamentais da física moderna.

Nova técnica pode aumentar a precisão das medições

A equipe já havia alcançado um resultado importante em 2023, quando mediu o fator g do elétron com precisão de 0,13 partes por trilhão. Essa grandeza está relacionada ao momento magnético da partícula e permite testar previsões da física.

Já a principal referência para a comparação entre elétrons e pósitrons foi estabelecida em 1987, com precisão de 2,1 partes por trilhão.

Com o novo cíclotron quântico, os pesquisadores estimam que será possível melhorar em aproximadamente 30 vezes a precisão da medição do momento magnético do pósitron.

O avanço permitirá uma comparação mais rigorosa entre matéria e antimatéria, em busca de possíveis diferenças ainda não identificadas.

O que falta para a descoberta mudar a física?

Apesar do sucesso na captura e no armazenamento da partícula, a equipe ainda não realizou a medição de alta precisão pretendida. Até agora, o experimento demonstrou que o equipamento consegue manter um pósitron isolado por meses, superando uma das dificuldades técnicas desse tipo de pesquisa.

O próximo objetivo será utilizar essa capacidade para investigar as propriedades magnéticas da antipartícula. Se os resultados revelarem diferenças entre elétrons e pósitrons, os cientistas poderão encontrar pistas sobre o desequilíbrio entre matéria e antimatéria no Universo.

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