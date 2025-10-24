Os 50 Melhores Hotéis do Brasil segundo ranking Casual 2025

“Sense of place” é um dos lemas do Rosewood, vencedor pela segunda vez consecutiva deste ranking. O hotel não é o único da lista que apresenta laços afetivos criados com base em sua localização. Diversas propriedades indicadas em nossa lista procuram realçar a força das culturas regionais, seja em hotéis na montanha, seja em praias paradisíacas, seja em grandes capitais.

No último ano, o Brasil recebeu mais de 6,6 milhões de visitantes internacionais. De janeiro a maio deste ano, foram 4,8 milhões de chegadas e US$ 3,6 bilhões em receita cambial, as melhores marcas da série para o período. Isso representa cerca de 8% da economia nacional, segundo a Embratur, o Ministério do Turismo e o Banco Central do Brasil.

A lista que apresentamos a seguir é reflexo desse momento. A segunda edição do Ranking Casual EXAME 50 Melhores Hotéis do Brasil traz opções em 34 cidades brasileiras.

A formação desta lista foi feita por um júri composto de 29 jornalistas, críticos e influenciadores do setor de turismo e estilo de vida de todo o país (confira lista no final da matéria). Cada um deles indicou dez hotéis em que se hospedaram ou tiveram algum tipo de relacionamento, em eventos ou reportagens, no último ano. Os hotéis que ficaram com o mesmo número de votos aparecem em ordem alfabética, apenas para organização do ranking. Confira os eleitos e programe a sua próxima viagem.

Rosewood | 1o LUGAR → 17 votos

Hotel Rosewood: bandeira americana em prédio histórico de São Paulo (Hotel Rosewood/Divulgação)

Pelo segundo ano consecutivo, o Rosewood é o hotel eleito como o melhor do Brasil pela ­Casual EXAME. Antes mesmo de desembarcar no Brasil, em 2022, o estabelecimento já dava sinais de que a antiga Maternidade Condessa Filomena Matarazzo teria as artes plásticas como destaque. Em 2014, mais de 100 artistas foram convidados para apresentar seus trabalhos no espaço abandonado por décadas na mostra Made by… Feito por Brasileiros.

Para a inauguração da primeira unidade da rede americana no país foram adquiridas e comissionadas mais de 450 obras de arte assinadas por artistas brasileiros. Entre os destaques estão os tapetes que somam mais de 500 metros quadrados que cobrem todo o lobby assinado por Regina Silveira, as gravuras nas paredes dos elevadores feitas por Walmor Correa e os violões assinados por Gilberto Gil disponíveis para os hóspedes nas suítes.

O hotel conta com 181 quartos espalhados pela maternidade restaurada e pela torre vertical com jardim, com assinatura do arquiteto Jean Nouvel e do diretor artístico Philippe Starck. Desde a última edição do ranking, o Asaya foi eleito o melhor spa da América Latina em diversas premiações internacionais. “Criamos um hotel que é uma verdadeira carta de amor a São Paulo, à nação e ao seu povo. Temos prazer em receber para experimentar as ofertas em constante transformação de São Paulo e oferecer um espaço acolhedor onde uma jornada cultural pode começar e terminar”, diz Edouard Grosmangin, vice-presidente regional do Rosewood Hotels & Resorts para o México e a América do Sul.

Serviço: diárias a partir de R$ 3.826 para o mês de outubro. Rua Itapeva, 435, Bela Vista, São Paulo. Reservas: (11) 3797-0500 ou saopaulo@rosewoodhotels.com

Copacabana Palace, A Belmond Hotel | 2o LUGAR → 16 votos

Copacabana Palace: incontáveis histórias e eventos históricos em seus mais de 100 anos (Tomas Rangel/Divulgação)

Os mais de 100 anos do Copacabana Palace reúnem inúmeras histórias e incontáveis eventos históricos. Os quartos já receberam as maiores estrelas da música, do cinema e das novelas. Até Odete Roitman, a vilã da mais recente versão de Vale Tudo, morou lá.

A arte sempre esteve próxima ao hotel, que em 1938 inaugurou a Golden Room, a primeira sala de concertos da América Latina. Neste ano, o hotel presenciou um recorde mundial do maior show já feito no Rio de Janeiro, o de Lady Gaga e os seus mais de 2,5 milhões de espectadores na Praia de Copacabana, um ano depois de Madonna também se apresentar em frente ao hotel para 1,6 milhão de pessoas.

Nos mais de 12 mil metros quadrados estão 220 apartamentos e suítes. Na gastronomia destacam-se o premiado Cipriani, com uma mesa do chef, de onde é possível ver o chef Nello Cassesse em ação, e o asiático MEE, premiado com uma Estrela Michelin de 2015 a 2019.

Serviço: diárias a partir de R$ 3,5 mil, mais taxas (exceto feriados). Café da manhã incluso no Pérgula. Avenida Atlântica, 1.702, Copacabana, Rio de Janeiro. Reservas:(21) 2545-8878 ou belmond.com

Palácio Tangará | 3o LUGAR → 10 votos

Palácio Tangará: café da manhã em meio à natureza e restaurante Michelin (Palácio Tangará/Divulgação)

São Paulo não parece ser a cidade em que é possível tomar café da manhã cercado por pássaros e macaquinhos. No entanto, esse cenário existe no Palácio Tangará. Com a reforma do restaurante Jean-Georges, as refeições podem ser degustadas com uma imersão na natureza. O espaço recebeu recentemente um investimento de R$ 4 milhões para renovação, que inclui cores tropicais, madeiras brasileiras e tecidos fluidos, em interação com os jardins assinados por Roberto Burle Marx que cercam o edifício.

O restaurante que manteve a Estrela Michelin neste ano também apresenta novidades no menu degustação. No cardápio assinado pelo chef francês Jean-Georges Vongerichten e comandado pelo chef Filipe Rizzato, hóspedes e visitantes podem escolher entre as duas opções de menu (R$ 810 e R$ 1.040), ambas com seis etapas. Para além dos destaques gastronômicos, o hotel com assinatura da rede alemã Oetker Hotels oferece 141 quartos espaçosos, sendo 59 suítes, todos com vista para o parque — e toda a sua fauna.

Serviço: diárias a partir de R$ 3,6 mil por casal, com café da manhã. Rua Deputado Laércio Corte, 1.501, Panamby, São Paulo. Reservas: (11) 4904-4001 ou oetkercollection.com/pt/hoteis/palacio-tangara

Hotel das Cataratas, A Belmond Hotel | 4o LUGAR → 9 votos

Hotel das Cataratas: único hotel que fica dentro do Parque Nacional do Iguaçu (Hotel das Cataratas/Divulgação)

Das sete maravilhas da natureza, duas estão no Brasil: a Floresta Amazônica e as Cataratas do Iguaçu, que conta com apenas um hotel dentro do Parque Nacional do Iguaçu. Dentro dos 185 mil hectares de Mata Atlântica, apenas 0,3% da área do parque é aberta ao público. E somente os hóspedes do Hotel das Cataratas podem ter acesso antes da abertura oficial do parque e após o fechamento para o público geral. As exuberantes fauna e flora não estão apenas ao redor do hotel, mas na decoração, como nos apartamentos nas alas Floresta e Jardim, com pinturas assinadas pelas artistas Ludmilla de Montes e Romilda Patez, além de azulejos pintados a mão.

A propriedade do grupo LVMH conta com 176 apartamentos distribuídos em 12 categorias, como a luxuosa Suíte Cataratas. Com 64 metros quadrados divididos entre sala de estar e jantar, banheiro com banheira de imersão, a suíte conta ainda com serviço de menu de travesseiros, decoração com obras de arte originais, tapetes de lã bordados a mão e, é claro, vista para as quedas d’água.

No ano passado, o hotel inaugurou o restaurante Y, em parceria com o premiado chef Luiz Filipe Souza. O menu de Souza passeia por todo o Brasil, com releituras de pratos como a moqueca capixaba e criações como o ovo dourado com tucupi e mandioca. É possível escolher entre o menu degustação de nove tempos (R$ 495) ou com preço fixo (R$ 320), onde é possível determinar os snacks, entradas, pratos principais e sobremesas.

Serviço: diárias a partir de R$ 3.095, mais taxas (exceto feriados). Café da manhã incluso no restaurante Ipê. Rodovia BR-469, km 32, Parque Nacional do Iguaçu, Foz do Iguaçu, Paraná. Reservas: (21) 2545-8878 ou belmond.com

Hotel Ort | 5o LUGAR → 8 votos

Ort: hotel de Campos do Jordão, em São Paulo, passou por revitalização recente (Ort/Divulgação)

Um dos destinos mais badalados do estado de São Paulo para o inverno, Campos do jordão recebe em torno de 4,5 milhões de visitantes por ano. Um dos hotéis preferidos na região é o tradicional Ort, com mais de oito décadas de vida. Em uma área de 40 mil metros quadrados, o hotel possui 60 acomodações e sete casas, as Berg Haus, de até 180 metros quadrados.

Há cinco anos, as instalações passaram por uma revitalização, incluindo a inauguração do restaurante Eins, com menu degustação de dez etapas para apenas oito convidados por noite na mesa do chef. Além desse, há outros dois restaurantes. O Küche é liderado pelo chef Edmar Mendonça, com cardápio inspirado nas gastronomias austríaca, alemã e suíça. Já o Ôpa oferece opções de pizzas com massa artesanal de fermentação natural.

Para uma estadia de relaxamento na montanha, o hotel oferece protocolos como massagens e hidromassagem com vista para a natureza no Pureté Berg Spa.

Serviço: diárias a partir de R$ 1,4 mil. Rua Eng. Gustavo Kaiser, 165, Vila Natal, Campos do Jordão, São Paulo. Reservas: (11) 2824-2000, (12) 99150-0888 ou reservas@orthotel.com.br

Mahré Hotel & Spa | 5o LUGAR → 8 votos

Mahré: 30 suítes com piscina e jardim privativo em São Miguel dos Milagres (Rui Nagae Fotografia/Divulgação)

Um cenário que contempla a segunda maior barreira de corais do mundo, com praias desertas, piscinas naturais e coqueiros a perder de vista, precisa de um hotel à altura. Em São Miguel dos Milagres, litoral alagoano, está o Mahré Hotel & Spa. Inaugurado em 2023, a propriedade oferece 30 suítes com piscina, jardim privativo e massagens no quarto sob demanda, que também podem ser rea­lizadas na varanda, em meio à natureza.

Para explorar os mais de 40 mil metros quadrados da propriedade, que inclui lagoas, manguezais e praias desertas, o hotel coloca à disposição bicicletas. Também é possível conhecer a região em passeios de jangada pelas piscinas naturais de Milagres, que incluem drinques e refeições. A gastronomia é comandada pelo chef Rafa Gomes, vencedor dos realities MasterChef Profissionais e Iron Chef Brasil. A carta de drinques tem assinatura da especialista em destilados Isadora Fornari.

Serviço: diárias a partir de R$ 3.036, com café da manhã. Sítio Monjolo, São Miguel dos Milagres, Alagoas. Reservas: (82) 99381-1515

Casana Hotel | 7o LUGAR → 7 votos

Casana: para aventureiros e para quem quer apenas descansar (Casana/Divulgação)

O dia no Casana pode variar entre duas opções: aventura ou relaxamento. A primeira opção inclui na programação a prática de kitesurfe. Afinal, o hotel está localizado em uma das melhores praias do mundo para a prática, o Preá, no Ceará. Para quem deseja se aventurar no esporte, não é preciso se preocupar com nada. O hotel possui uma escola de kitesurfe com instrutores certificados pelo International Kiteboar­ding Organization e pela Associação Brasileira de Kitesurfing, além de disponibilizar equipamentos da Duotone. Um veículo 4x4 acompanha os hóspedes por todo o caminho.

Para quem prefere uma estadia voltada para o relaxamento, o hotel com apenas sete bangalôs, com duas suítes com piscinas, espalhados em mais de 10 mil metros quadrados, oferece piscinas com borda infinita, spa com método Renata França, três tipos de sauna — seca, úmida e infravermelha —, além de crioterapia, piscina e jacuzzi.

O menu varia, já que o chef Gian Janjacomo desenvolve pratos com os ingredientes mais frescos do dia, entre peixes e frutos do mar da região. As tarifas incluem café da manhã, almoço, snacks e jantar. “Tudo do Casana foi pensado nos mínimos detalhes, com base em tudo de mais incrível que pudemos experienciar durante nossas viagens ao redor do mundo”, afirma Natalia Furland, proprietária do hotel junto com seu marido, Jimmy.

Serviço: mínimo de 3 diárias a partir de R$ 6.995 a diária. Avenida Beira Mar, s/no, Caiçara, Cruz, Ceará. Reservas: (85) 2180-5076 ou reservations@casana.com

Fera Palace Hotel | 7o LUGAR → 7 votos

Fera Palace Hotel: um mergulho na história da Bahia e do Brasil (Rui Nagae Fotografia/Divulgação)

A primeira rua do Brasil, a Rua Chile, em Salvador, também tem outro mérito: lá fica o primeiro hotel de luxo da cidade. Inaugurado em 2017, o Fera Palace Hotel ocupa o edifício em que, em 1934, o comendador Martins Catharino abriu o Palace Hotel. Carmen Miranda, Grande Otelo, Pablo Neruda e ­Orson Welles foram alguns dos hóspedes ilustres do estabelecimento, com arquitetura inspirada no ­Flatiron Building, em Nova York.

Com a restauração comandada pelo arquiteto dinamarquês Adam Kurdahl, a decoração do Fera preservou referências de art déco e referências locais, como o piso em mosaico preto e branco e esculturas feitas com búzios, palhas, miçangas, pastilhas de coco, ouro, prata, contas e figas da artista plástica baiana Nádia Taquary.

“O Fera não é apenas um local de hospedagem, é um ambiente onde os visitantes mergulham na história do Brasil e da Bahia”, diz o CEO Antonio Mazzafera. Neste ano, o hotel com 81 quartos inaugurou uma nova fase gastronômica, com a nomeação do chef Peu Mesquita. “Quero trazer algo leve, elegante, que tenha muita influência do litoral da Bahia, como frutos do mar e peixes. O Fera já é um local que tem uma história muito imponente, e nós queremos valorizar isso também com a cozinha”, diz o chef.

Serviço: diárias a partir de R$ 2.150 + 15% com café da manhã. Rua Chile, 20, Centro Histórico, Salvador. Reservas: (71) 3036-9200 ou reservas@ferahoteis.com

Fasano Salvador | 9o LUGAR → 6 votos

Fasano Salvador: hotel de luxo em prédio histórico tombado na capital baiana (Rui Nagae Fotografia/Divulgação)

Poucos metros separam os dois melhores hotéis do Brasil na capital baiana. Na Praça Castro Alves está instalado um dos nove hotéis Fasano do país. A unidade de Salvador está instalada em um prédio histórico tombado pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (Ipac). Por mais de 45 anos, o edifício em estilo art déco abrigou o jornal A Tarde. A fachada relembra essa história com o letreiro original do jornal, que divide espaço com o sobrenome Fasano.

Com 11 andares, a propriedade possui 70 apartamentos que variam de 26 a 73 metros quadrados, com destaque para o número 106, onde funcionou a antiga sala da presidência do jornal. O apartamento mantém o piso de taco e os painéis de Jacarandá originais, além dos adornos de gesso restaurados. Também foram mantidos o desenho original das portas dos quartos e as janelas superiores das portas (transformadas em luminárias).

No ano passado, o restaurante Gero chegou ao hotel com criações pensadas nos insumos locais, como o spaghettini com camarão ao molho de limão-siciliano, gnocchi com camarão e molho branco, moquecas (de peixe, de camarão e mista), bobó de camarão e cocada de forno.

Serviço: diárias a partir de R$ 2.275. Praça Castro Alves, 5, Salvador. Reservas: (71) 2201-6300 ou ssa@fasano.com.br

W Hotel | 9o LUGAR → 6 votos

W Hotel: referência gastronômica em menos de um ano da operação (Rui Nagae Fotografia/Divulgação)

O W São Paulo, do portfólio da rede americana Marriott Bonvoy, foi inaugurado há menos de um ano. Próximo à Avenida Faria Lima, a torre de 45 andares se divide entre residencial e hotel. A partir do 25o pavimento estão os mais de 179 quartos projetados, incluindo 16 suítes, com vista para o Rio Pinheiros e a cidade. O estilo ousado de decoração da rede segue na primeira unidade brasileira, com interiores que incorporam referências da cultura local, além de acabamentos em madeira e pedras brasileiras.

O país também é representado na cozinha do restaurante Baio Cozinha Sulista, comandado pelo chef Tuca Mezzomo. O menu homenageia as tradições gastronômicas da região. Já no 40o andar, o restaurante L40 Cozinha de Latitude oferece uma vista panorâmica da cidade e pratos inspirados em 16 localidades, incluindo Portugal, Espanha, Itália, Grécia, China, Japão e Estados Unidos.

Serviço: diárias a partir de R$ 3.053. Rua Funchal, 65, Vila Olímpia, São Paulo. Reservas: (11) 2665-9000

11º Barracuda Hotel & Villas | Itacaré

Equilibrando design minimalista sueco e natureza preservada, o Barracuda Hotel & Villas é ideal para quem busca privacidade em Itacaré, na Bahia. No edifício principal do hotel estão o restaurante e os ambientes sociais, interligados com a piscina de borda infinita debruçada sobre o mar e seu deque. Há ainda 17 suítes com amplas varandas e muita luz natural. Totalmente equipadas e com área entre 800 e 1,2 mil metros quadrados, é possível se hospedar também nas vilas (casas) de diferentes tamanhos, que acomodam de oito a 16 pessoas.

Serviço: diárias a partir de R$ 3,5 mil. Rua Pedro Longo, 600, Pituba, Itacaré, Bahia. Reservas em (73) 3199-9025/ reservations@thebarracuda.com.br

11º Casas Brancas Boutique Hotel

Aninhado sobre a Baía da Armação, em Búzios, o hotel oferece nove categorias de acomodação, com quartos projetados individualmente e pensados nos mínimos detalhes. O café da manhã traz produtos feitos no próprio Casas Brancas para a mesa dos hóspedes, que também podem almoçar e jantar no 74 Restaurant. Mais recente, há ainda a 74 Osteria, que está localizada em frente à prestigiada Orla Bardot e apresenta receitas italianas combinadas a ingredientes costeiros.

Serviço: diárias a partir de R$ 1.914. Alto do Humaitá, 10, Centro, Armação dos Búzios, Rio de Janeiro. Reservas em (22) 2623-1458/ info@casasbrancas.com.br

11º Emiliano Rio

Localizado na orla de Copacabana, o Emiliano Rio dispõe de um conceito arquitetônico modernista brasileiro, unindo conforto e sofisticação ao estilo de vida carioca, com um painel de Burle Marx dando as boas-vindas aos hóspedes logo na entrada. Com um time de mordomos altamente qualificados, o hotel se destaca pelo atendimento atento e personalizado, que traz um toque de carisma e calidez, e o local conta ainda com 90 apartamentos, divididos em oito categorias.

Serviço: diárias a partir R$ 3 mil. Av. Atlântica, 3804, Copacabana, Rio de Janeiro. Reservas em (21) 3503-6600

11º Fairmont Rio de Janeiro Copacabana

O Fairmont Rio tem 375 quartos confortáveis e com localização privilegiada, de frente para a Praia de Copacabana. Projetados pela arquiteta Patrícia Anastassiadis, com inspiração no Rio de Janeiro dos anos 1950, as acomodações privilegiam o bem-estar e espaços amplos. Os serviços de spa, sauna, massagem e salão de beleza do spa e as incríveis piscinas estão disponíveis para revitalizar as energias. O hóspede também pode desfrutar de atividades como beach tennis, canoa havaiana e stand up paddle.

Serviço: diárias a partir de R$ 2,74 mil. Avenida Atlântica, 4240, Copacabana, Rio de Janeiro. Reservas em (21) 2525-1232

11º Hotel Unique

O Hotel Unique já se tornou cartão-postal da cidade de São Paulo, com projeto arquitetônico único, assinado por Ruy Ohtake, e paisagismo de Gilberto Elkis. São seis andares e 90 apartamentos que variam entre 36 e 312 metros quadrados, todos com vista para o Parque do Ibirapuera ou o bairro dos Jardins. O lugar disponibiliza espaço para eventos para até 800 pessoas, graças a um sistema de divisórias retráteis. Assim, o salão de 2 mil metros quadrados pode ser transformado em diversos ambientes para encontros sociais ou empresariais.

Serviço: diarias a partir de R$ 3 mil. Avenida Brigadeiro Luis Antonio, 4700, Jardim Paulista, São Paulo. Reservas em (11) 3055-4700

11º Nannai Muro Alto

Entre coqueirais e manguezais, o Nannai Muro Alto, em Ipojuca, a uma hora de Recife, equilibra belezas naturais, serviço de qualidade, gastronomia farta e muito conforto a poucos passos da praia. O hotel disponibiliza suítes e apartamentos, mas os bangalôs com piscinas privativas são as opções mais especiais e completas, uma vez que oferecem privacidade e isolamento, com varanda espaçosa e banheira de imersão para momentos de relaxamento. O Nannai apresenta estrutura completa do lado de fora, com piscinas, que se comunicam pelo hotel inteiro, formando 6 mil metros quadrados de águas.

Serviço: diárias a partir de R$ 4,2 mil. Rua Beira Mar, Gleba 07, Área A2B, Muro Alto, Ipojuca, Pernambuco. Reservas em (81) 3552-0100

17º Botanique Hotel

Localizado na Serra da Mantiqueira, região que abraça os municípios de Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí e Campos do Jordão, encontra-se o Botanique Hotel. Com apenas 20 acomodações, o hotel se divide entre amplas suítes com varandas integradas e distribuídas no corpo central do hotel — onde se concentram também bar, restaurante, spa e lounges elegantes — e as vilas, que oferecem privacidade aos hóspedes, ao serem espalhadas pela propriedade e individualmente protegidas pela vegetação.

Serviço: diárias a partir de R$ 4 mil. Rua Elídio Gonçalves da Silva, 4000, Bairro dos Mellos, Campos do Jordão, São Paulo. Reservas em (12) 3662-5800

17º Fasano São Paulo Itaim

O Hotel Fasano São Paulo Itaim dá continuidade à expansão da rede — que nos últimos anos abriu dois novos hotéis: em Nova York, nos Estados Unidos, e em Trancoso, na Bahia. Distribuídos em 20 andares, os 107 apartamentos variam de 30 a 190 metros quadrados e estão divididos em seis categorias. Nos quartos, a escolha dos móveis é um passeio por diferentes gerações do design brasileiro: a poltrona Vronka, de Sergio Rodrigues, é combinada com o sofá Matriz, assinado por Jader Almeida, e com o banco ripado, obra do Studio MK27. As suítes foram decoradas com imagens da Itália antiga, todas angariadas pelo próprio Gero Fasano em suas viagens.

Serviço: diárias a partir de R$ 3,42 mil. Rua Pedroso Alvarenga, 706, Itaim Bibi, São Paulo. Reservas em (11) 3513-7470/reservas.itaim@fasano.com.br

17º Emiliano São Paulo

Cercado por lojas e restaurantes, na Oscar Freire, o Emiliano São Paulo conta com 56 acomodações, sendo apenas três por andar. Cada suíte e apartamento apresenta detalhes únicos, alta tecnologia de automação e amenities de luxo, como banheiros de mármore Carrara e toalhas de algodão egípcio. Entre as opções disponíveis, o hotel oferece a Suíte Cubo com 135 metros quadrados e cama super king size, a Suíte Executiva com 84 metros quadrados e cama super king size, as Suítes Emiliano com 84 metros quadrados e cama super king size, além dos Apartamentos Deluxe com 42 metros quadrados e duas camas queen size.

Serviço: diárias a partir de R$ 3,19 mil. Rua Oscar Freire, 384, Jardim Paulista, São Paulo. Reservas em (11) 3728-2000

17º Mirante do Gavião Amazon Lodge

Às margens do Rio Negro, em frente ao Parque Nacional de Anavilhanas — o segundo maior arquipélago fluvial do mundo — entre os territórios florestais remanescentes mais preservados da Terra, o Mirante do Gavião abriga 13 espaçosos bangalôs erguidos em madeira de lei que remetem a forma de barcos invertidos, e design interior que leva para dentro elementos da floresta. A propriedade é interconectada por 200 metros de caminhos trilhados e passarelas e passou por uma expansão em 2019, incluindo um novo lounge panorâmico com sala de jogos e redário para relaxar com a vista para Anavilhanas.

Serviço: diárias a partir de R$ 6,39 mil (duas noites). Rua Francisco Cardoso, s/n°, Nossa Sra. Auxiliadora. Novo Airão, Amazonas. Reservas em (92) 95003-8634

17º Tivoli Ecoresort Praia do Forte

Situado em um terreno de 300 mil metros quadrados, o Tivoli Ecoresort Praia do Forte é ideal para férias em família. A decoração dos 287 apartamentos, todos voltados para o mar, privilegia o uso de materiais naturais e elementos decorativos criados por artistas locais. A disposição dos móveis foi pensada para destacar a vista de cada um dos quartos e suítes. Além disso, a infraestrutura do hotel apresenta lazer completo com hidromassagem, campo de futebol iluminado, quatro quadras de tênis iluminadas, quadra de vôlei de areia, quadra de beach tennis, anfiteatro, spa e academia.

Serviço: diárias a partir de R$ 2.556. Avenida do Farol s/n° Praia do Forte, Bahia. Reservas em (71) 3676-4000/ reservas.tepf@tivolihotels.com

17º Txai Resort Itacaré

Em uma área de 92 hectares de Mata Atlântica, em meio a uma área de proteção ambiental e na rota de passagens de baleias e golfinhos no Sul da Bahia, o resort é cercado por coqueiros e água cristalina. Projetado para ressaltar as belezas da Costa do Cacau, o Txai possui apenas 38 bangalôs, divididos em sete categorias, construídos com o propósito de oferecer comodidade e conforto ao hóspede, criando um ambiente aconchegante à beira mar, em 3 km de praia deserta.

Serviço: diárias a partir de R$ 2,4 mil. Rodovia Ilhéus, Itacaré, Bahia BA 001, km 48. Reservas em (11) 3040-5010/ central.reservas@txairesorts.com

17º Uxua Casa Hotel & Spa

O hotel oferece 24 suítes distribuídas entre 16 casas exclusivas em termos de arquitetura e decoração. Treze casas estão distribuídas em uma área com nove mil metros quadrados de jardins privados, juntamente com uma piscina revestida de Quartzo Aventurino (conhecido por suas propriedades curativas), academia, Uxua Vida Spa & Lab e ateliê com tear antigo – e a poucos passos estão outras três casas. O Uxua ainda oferece restaurante e uma fazenda orgânica.

Serviço: diárias a partir de R$ 2,1 mil. Praça São João Batista, Trancoso, Porto Seguro, Bahia. Reservas em (73) 3668-2277/ info@uxua.com

24º Anttunina Pousada & Spa

Com apenas 20 bangalôs e uma equipe de 118 colaboradores, o atendimento na Anttunina Pousada & Spa é personalizado em cada detalhe — são cerca de seis funcionários por acomodação. Cravada na deslumbrante Praia de Antunes, em Maragogi, a pousada tem uma paisagem repleta de águas cristalinas, areia branca e coqueiros. Música ao vivo todos os dias do ano embala jantares sob o céu estrelado e a gastronomia privilegia fornecedores locais.

Serviço: diárias a partir de R$ 3,8 mil. Sítio Antunes, s/n° Rodovia AL-101 norte, Povoado de Antunes, Maragogi, Alagoas. Reservas em (81) 9322-3041

24º Awasi Santa Catarina

À beira do mar da Costa Esmeralda, em meio a uma península verde com 80 mil metros quadrados de mata preservada, está o Awasi Santa Catarina. O hotel, que levava o nome de Ponta dos Ganchos, passou a integrar, em 2024, o portfólio do grupo sul-americano Awasi. A mudança marca uma nova fase para a propriedade, agora operando no modelo que integra estadia, refeições, bebidas, atividades e traslados. As 25 acomodações são divididas em seis categorias e com metragens entre 90 e 300 metros quadrados.

Serviço: diárias a partir de R$ 8.675. Rua Elpídio Alves do Nascimento, 104, Ganchos de Fora, Gov. Celso Ramos, Santa Catarina. Reservas em (48) 3262-5040

24º B Hotel Brasília

Concebido pelo premiado arquiteto Isay Weinfeld e erguido no Eixo Monumental, as linhas marcantes do projeto do B Hotel permeiam os 302 apartamentos, restaurante, bares e espaços para eventos. Inspirado no movimento modernista brasileiro, a construção se destaca no horizonte do Distrito Federal, já transformando o prédio em um dos cartões-postais de Brasília. Na parte de hospedagem, as acomodações se distribuem ao longo de 15 andares e compartilham entre si a predominância de madeiras claras e decoração minimalista.

Serviço: diárias a partir de R$ 915. SHN Q 5 BL J Lote L, Asa Norte, Brasília, Distrito Federal. Reservas (61) 3962-2000

24º Carmel Charme Resort

A aproximadamente 40 minutos de Fortaleza, no município de Aquiraz, a praia do Barro Preto surpreende pela beleza natural, com areia branca e coqueirais. É na região, em meio a uma sossegada vila de pescadores, que fica o Carmel Charme Resort. Das áreas de convivência às 35 acomodações, os espaços combinam um design moderno com uma estrutura acolhedora. O resort conta com piscinas, sendo uma infantil, jacuzzis aquecidas, academia, sauna, salão de jogos, quadra de tênis de saibro coberta, espaço gramado na praia para jogar vôlei e espaço infantil.

Serviço: diárias a partir de R$ 1.891. Rua 03, s/n°, Quadra 4, Jacaúna, Aquiraz, Ceará. Reservas em (85) 3266-6100/reservas@carmelcharme.com.br

24º Estância Caiman

A Caiman, criada há 35 anos por um conservacionista, é um verdadeiro oásis de 53 mil hectares, que tem como missão conservar a fauna, a flora e a cultura do Pantanal. A estância é a base de projetos pioneiros de preservação, como o Onçafari e o Instituto Arara Azul, e está localizada no Mato Grosso do Sul. Além de ser morada de 500 animais, o lugar oferece pousada principal com 18 apartamentos com varanda, uma piscina, deque com vista para a baía, salas de estar, lareira, redário e restaurante. Para quem deseja mais privacidade, há ainda uma vila privativa, a Baiazinha, com seis quartos e ideal para atender grupos de até 12 pessoas. Entre as atividades inclusas nas diárias, estão os safáris e a focagem noturna.

Serviço: diárias a partir de R$ 5.458 para duas pessoas (pensão completa). Estância Caiman, s/nº, Zona Rural, Miranda – MS. Reservas em (11) 3706-1800 ou (11) 93752-3064

24º Fasano Belo Horizonte

Localizado no bairro de Lourdes, um dos mais charmosos de Belo Horizonte, o hotel, logo na entrada, tem seu pé-direito imponente e a iluminação natural que destacam o lobby, que abriga também o bar Baretto. As 77 suítes variam de 27 a 110 metros quadrados, e contam com varandas, decoradas com jardins externos. O Fasano Belo Horizonte dispõe de academia e spa, que inclui três salas de massagem, sauna úmida e piscina. O Restaurante Gero tem um cardápio similar ao da praça paulista e apresenta ainda uma carta especial de cachaças.

Serviço: diárias a partir de R$ 2,2 mil. Rua São Paulo, 2320, Lourdes, Belo Horizonte. Reservas em (31) 3500-8900

24º Fasano Jardins

A assinatura da decoração do hotel são os tons sóbrios e materiais como madeira, couro, mármore travertino de Roma e tijolos ingleses, além do mobiliário antigo no lobby, que parece uma extensa sala de estar. Para os momentos de descanso a propriedade conta com 60 acomodações, divididas em cinco categorias, todas com camas king size vestidas com lençóis de algodão egípcio de 500 fios e ornadas com travesseiros de plumas de ganso. A decoração traz tapetes persas e vasos de Murano, em lembrança à herança italiana da família Fasano.

Serviço: diárias a partir de R$ 3,47 mil. Rua Vittorio Fasano, 88, Jardins, São Paulo. Reservas (11) 3896-4000

24º Fasano Trancoso

O Grupo Fasano está, desde 2021, no Sul da Bahia, onde aportou com o Hotel Fasano Trancoso na Praia de Itapororoca, levando os pilares e a chancela da marca para um dos trechos mais privilegiados da região. São 40 bangalôs distribuídos por um terreno de 300 hectares — dos quais 100 são área de preservação ambiental —, em meio a um reservado cenário de mata nativa, céu azul e águas quentes. As acomodações variam de 60 a 206 metros quadrados, incluindo opções com sala de estar e dois quartos. Grande parte das unidades conta também com terraço privativo no piso superior, com espreguiçadeiras e chuveiro.

Serviço: diárias a partir de R$ 3,2 mil. Estrada de Itaquena, 3.925, Trancoso, Bahia. Reservas (73) 99818-1091 e reserva.trancoso@fasano.com.br

24º Fasano Rio de Janeiro

Situado na Avenida Vieira Souto, na orla de Ipanema, o Fasano Rio de Janeiro é o primeiro projeto totalmente desenhado pelo arquiteto francês Philippe Starck no Brasil. Desde o mobiliário dos anos 1950 e 1960 aos uniformes vintage exclusivamente desenvolvidos para o hotel, tudo foi pensado a fim de recriar a atmosfera da bossa nova. Divididas em cinco categorias, suas 89 suítes são amplas e oferecem sofisticação e conforto. A maioria das unidades tem vista para a praia de Ipanema, e todas dispõe de varanda. A estrutura do hotel traz, ainda, academia e business center.

Serviço: diárias a partir de R$ 3,5 mil. Avenida Vieira Souto, 80, Rio de Janeiro – RJ. Reservas em (21) 3202-4000 e rio@fasano.com.br

24º Ibiti Projeto

Na Serra da Mantiqueira, em uma rara zona de transição entre a Mata Atlântica, o Cerrado e os Campos Rupestres, o Ibiti Projeto se estende pelos municípios de Lima Duarte, Bias Fortes, Santa Rita do Ibitipoca e Pedro Teixeira, em Minas Gerais, margeando parte do Parque Estadual do Ibitipoca, um dos mais relevantes do Brasil. Ocupando 6 mil hectares, forma um cinturão de preservação desse ecossistema. O projeto oferece três conceitos de hospedagem (Engenho, Village e Remote), com acesso a cerca de 300 km de trilhas exclusivas, dezenas de cachoeiras, lagos, mirantes, grutas e cânion, além de um relevante acervo arquitetônico e artístico.

Serviço: diárias a partir de R$ 3,57 mil (para duas pessoas/pensão completa). Vila Mogol, s/n°, Lima Duarte, Minas Gerais. Reservas (32) 98449-2200/reservas@ibiti.com

24º Janeiro Hotel

O Janeiro Hotel é um hotel que reflete o lifestyle carioca, com assinatura do designer e artista Oskar Metsavaht. Nos 51 apartamentos, as janelas evidenciam as belezas naturais do Rio de Janeiro e do bairro do Leblon. O grande destaque vai para a escadaria espiral na varanda no último andar, com degraus flutuantes soltos e formato de hélice, que é uma referência da arquitetura modernista brasileira. Nas dependências do hotel, o Janeiro Restaurante evidencia cozinha local e fresca, valorizando os pequenos produtores e a sazonalidade dos ingredientes.

Serviço: diárias a partir de R$ 2,5 mil + 15% taxas. Avenida Delfim Moreira, 696, Leblon, Rio de Janeiro. Reservas reservas@janeirohotel.rio ou (21) 2172-1001

35º Anavilhanas Jungle Lodge

Imerso no coração da Floresta Amazônica, o Anavilhanas Jungle Lodge é um pequeno hotel às margens do Rio Negro, em frente ao Parque Nacional de Anavilhanas, um santuário com mais de 3,5 bilhões de metros quadrados de natureza preservada. Por ali, as diárias incluem todos os passeios, refeições à la carte com culinária local e transfer terrestre entre Manaus e o lodge, com duração de cerca de 3 horas por trecho. As 24 acomodações são inspiradas na arquitetura cabocla da região, que se integra à paisagem em total harmonia.

Serviço: diárias a partir de R$ R$ 5,94 mil por casal. Rodovia AM, 352, km 01, Remanso, Novo Airão - AM. Reservas em reservas@anavilhanaslodge.com e (92) 3622-899

35º Casa Brasileira Hotel Galeria

À beira das águas cristalinas da Praia do Patacho, em Porto de Pedras, no litoral Norte de Alagoas, ergue-se a Casa Brasileira, um hotel-galeria concebido para oferecer uma experiência de sofisticação íntima e exclusiva. São apenas sete suítes cuidadosamente decoradas, cada uma com atmosfera própria, criando a sensação de um refúgio privativo diante de um dos cenários mais preservados do litoral brasileiro. O café da manhã artesanal, servido em etapas, é uma experiência em si, ponto de partida para dias de contemplação à beira-mar.

Serviço: diárias a partir de R$ 2,19 mil. Praia do Patacho, Porto de Pedras, Alagoas. Reservas em (82) 99329-1590

35º Casa Grande Hotel Resort & Spa

A apenas 90 km de São Paulo, no Guarujá, o hotel traz um complexo repleto de opções de lazer e gastronomia para toda a família. Recentemente, a área infantil foi ampliada, são 5,8 mil metros quadrados de diversão com o Parque da Criança, aberto das 10h às 17h. O Casa Grande Hotel Resort & Spa oferece 268 acomodações entre apartamentos, suítes e três chalés para famílias, que comporta até seis pessoas, além de toda a estrutura de lazer com piscina, bares, academia, quadras de tênis, quadras de beach tennis, minigolfe e Beach Club — com espreguiçadeiras, bangalôs, DJ aos sábados e serviço de praia completo.

Serviço: diárias a partir de R$ 1.538. Avenida Miguel Stéfano, 1001, Enseada, Guarujá, São Paulo. Reservas (13) 99799-8664 e geralreservas@casagrandehotel.com.br

35º Clara Arte Resort

Inaugurado no ano passado e localizado dentro do Instituto Inhotim, o Clara Arte dispõe de 46 bangalôs, com cama de casal, sofá, banheira e a prática “Copa Baby”, que inclui máquinas Dolce Gusto, micro-ondas, filtro de água e frigobar. O hotel — dentro de um dos maiores museus abertos de arte contemporânea da América Latina — conta ainda com piscina climatizada, sauna, spa, restaurante, brinquedoteca, academia e espaço para eventos. Para 2029, a expectativa é ampliar a estrutura e inaugurar um resort com 150 acomodações, em uma área a 700 metros do Instituto.

Serviço: diárias a partir de R$ 6.717. Portaria Inhotim, Rua B, 20, Conj. Hab. Dona Maria de Souza, Brumadinho, Minas Gerais. Reservas em (31) 2391-5512 e reservas@clararesorts.com.br

35º Clara Ibiúna Resort

O confortável resort une privacidade a um extenso leque de atrativos para todas as idades. O lugar abriga 163 apartamentos, com destaque para o Bloco Vila da Mata, com acomodações que garantem vista especial para a represa. Os apartamentos apresentam uma infraestrutura completa e privativa com banheiro amplo, banheira, frigobar e cafeteira. São quatro categorias, como a Master Garden, que dispõe de lareira, sauna, banheira de hidromassagem dupla, copa e sala de estar. A alimentação traz pensão completa, composta por café da manhã, almoço, café da tarde e jantar, incluindo bebidas não alcoólicas.

Serviço: diárias a partir de R$ 3.434. Estrada da Cachoeira, Estrada Vicinal Campo Verde de Baixo, km 12, Ibiúna, São Paulo. Reservas em reservas@clararesorts.com.br ou (16) 3345-9990

35º Club Med Lake Paradise

Situado a apenas 1 hora e meia da capital paulista, na região do Alto Tietê, o Club Med Lake Paradise é um oásis verde à beira do lago da represa Taiaçupeba. O resort proporciona uma experiência de conforto, lazer e serviço all inclusive. As modalidades esportivas à disposição dos hóspedes são diversas e consideram diferentes públicos, com destaque para os esportes náuticos. São 329 quartos, quatro piscinas, entre elas uma coberta e uma infantil; dez quadras de tênis, 12 quadras de beach tênis, uma quadra poliesportiva, dois campos de futebol profissionais, três restaurantes e um campo profissional de golfe com 18 buracos.

Serviço: diárias a partir de 8x de R$ 582 por adulto (quatro diárias). Rodovia Engenheiro Cândido do Rêgo Chaves, 4500, Jundiapeba, Mogi Das Cruzes, São Paulo. Reservas reservas.br@clubmed.com

35º Fasano Angra dos Reis

Com 60 amplos apartamentos e vista para o mar e campo, o Fasano Angra disponibiliza um sofisticado spa de 2 mil metros quadrados destinado ao bem-estar e a tratamentos voltados ao público adulto e infantil, academia bem equipada, quadras de tênis e poliesportiva, boulevard de lojas, além de pontos gastronômicos de conceitos distintos, para atender a diferentes momentos do dia — entre eles, o Restaurante Praia e o Restaurante Fasano. Outro grande atrativo do hotel é o kids club, área com atividades, brinquedos e piscina exclusiva para crianças.

Serviço: diárias a partir de R$ 3.621. Rodovia Governador Mário Covas, km 512, Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Reservas em (24) 3369-9500 e concierge.ar@fasano.com.br

35º Fasano Boa Vista

Localizado na Fazenda Boa Vista, nos arredores de Porto Feliz, a apenas 100 quilômetros de São Paulo, o hotel foi inaugurado em 2007, com projeto assinado pelo arquiteto Isay Weinfeld. São 3 milhões de metros quadrados cobertos por bosques e jardins de mata nativa e construções totalmente integradas à natureza. As 46 espaçosas acomodações variam de 60 a 180 metros quadrados e todas possuem varanda privativa com vista panorâmica para os jardins da propriedade. A estrutura de lazer inclui piscina externa de borda infinita com raia de 25 metros, quadras poliesportivas, de tênis e de beach tennis, campos de futebol e pista de triatlo com percurso para ciclismo.

Serviço: diárias a partir de R$ 3,2 mil. Rodovia Presidente Castello Branco, Km 102,5, Porto Feliz, São Paulo

35º Hotel JW Marriott

O JW Marriott Hotel São Paulo é o primeiro empreendimento de luxo da Marriott International na capital paulista. O hotel oferece 258 quartos e suítes, divididas em sete categorias, com decoração contemporânea elegante, móveis feitos sob medida e vista para a Ponte Estaiada e o horizonte da cidade. Em parceria com a Vinícola Terrazas de Los Andes, o lugar apresenta uma sala exclusiva de experiências para os amantes de vinho e gastronomia, localizada dentro do restaurante Neto. O JW Marriott Hotel São Paula abriga também um centro de convenções totalmente equipado, com mais de mil metros quadrados.

Serviço: diárias a partir de R$ 2.105. Torre Hotel – Avenida das Nações Unidas, 14401, Chácara Santo Antônio, São Paulo – SP. Reservas em reservas.brasil@marriott.com

35º Jaguaríndia Village

Envolto por dunas e coqueirais, em Fortim, no Ceará, onde o Rio Jaguaribe encontra o mar, o Jaguaríndia Village destaca bangalôs espaçosos integrados à natureza, e combina esportes, regionalidade, bem-estar e alta gastronomia. Inaugurado em 2021, o local dispõe de 30 acomodações, entre vilas e bangalôs — sendo alguns deles com piscina privativa e vistas para as águas calmas e rasas da Praia de Canoé. Um dos pilares do hotel é o bem-estar com o Ywi Spa, que oferece salas de massagens e uma surpreendente gama de terapias corporais, entre esfoliações, banhos aromáticos, drenagem linfática, bambuterapia, ritual da Lua e circuito de geoterapia com argila.

Serviço: diárias a partir de R$ 2,18 mil (para duas pessoas). Rua Praia Canoé Jaguaribe, Canto da Barra, Fortim, Ceará. Reservas em (88) 98145-0841 e reservas@jaguarindiavillage.com

35º Juma Amazon Lodge

Um dos objetivos do Juma Amazon Lodge, hotel de selva em Autazes, a 100 quilômetros de Manaus, é conectar os viajantes às riquezas da cultura amazônica. O lugar conta com 20 bangalôs construídos sobre palafitas na copa das árvores. Sua infraestrutura inclui piscina de rio, restaurante, redário, torre de observação no meio da floresta com 31 metros de altura, museu com informações sobre a Amazônia e energia solar. Além disso, o hotel organiza passeios pela região com guias especializados.

Serviço: diárias a partir de R$ 6.927 para uma pessoa. Margem Esquerda do Rio Juma, Autazes – AM. Reservas em reservas.lodge@jumahoteis.com.br e (11) 3030-7618

35º Kenoa Exclusive Beach Spa & Resort

O Kenoa Exclusive Beach Spa & Resort está localizado na Barra de São Miguel, no litoral sul de Alagoas — 35 km ao sul de Maceió. Com suítes e vilas com design autoral, piscinas infinitas, deques com vista para o mar, luz natural, jardins internos — tudo é pensado para integrar natureza, conforto e estética refinada. O spa, inspirado em cosméticos como Caudalie, oferece terapias sensoriais e rituais de bem-estar que valorizam os cinco sentidos.

Serviço: diárias a partir de R$ R$ 3,27 mil. Rua Escritor Jorge de Lima, 58, Barramar, Barra de São Miguel, Alagoas. Reservas em (82) 3272 1285 e info@kenoaresort.com

35º Kurotel Spa Médico

Fundado em 1982 pelo casal Luís Carlos e Neusa Silveira, em Gramado, o Kurotel consolidou-se ao longo de mais de quatro décadas como um dos endereços mais renomados para quem busca longevidade, equilíbrio e vitalidade. Seu ‘Método Kur’ integra medicina preventiva, tecnologia de ponta e atendimento humanizado, e oferece programas personalizados que contemplam diferentes objetivos — de emagrecimento e detox a fortalecimento imunológico e relaxamento. O Kurotel é membro do Healing Hotels of the World e creditado pela Wellness for Cancer como um dos mais completos centros de tratamento pós-câncer na área de spas.

Serviço: diárias a partir R$ 23,87 mil para o período de sete noites para uma pessoa. Rua Nações Unidas, 533, Bavária, Gramado, Rio Grande do Sul. Reservas em (54) 99121-2132 ou contato@kurotel.com.br

35º Nannai Noronha

Abrigado a poucos metros da Baía do Sueste, uma das mais protegidas de Fernando de Noronha, o hotel possibilita uma visão privilegiada das ilhas do Chapéu e Cabeluda. São apenas dez acomodações, sendo oito bangalôs e dois apartamentos confortáveis, e as três categorias de bangalôs contam com ambiente interno amplo e arejado, além de varanda e cama super king. Nas categorias Frente Mar e Master, há também “day bed”, espreguiçadeira, chuveiro externo, adega e deck trama Nannai — uma peça original, feita de rede, para o hóspede flutuar, sensação que é ampliada pela estrutura do bangalô, elevado do solo por palafitas.

Serviço: diárias a partir de R$ 4 mil. Rod. BR-363 - Vila Do Sueste, Fernando de Noronha, Pernambuco. Reservas em (81) 98690-0903

35º Oiá Casa Lençóis

Primeira marca de hospitalidade brasileira do TP Group, inaugurada em junho de 2023, a Oiá Casa Lençóis está localizada em Santo Amaro, distante 250 km de São Luís e na porta de entrada do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Com oito suítes, a hospedaria fica na antiga Fazenda Boca da Ilha, em uma área de 52,5 mil metros quadrados de vegetação natural e é circundada por lagoas que se formam com as chuvas no primeiro semestre do ano. Com um olhar para o conforto, as cores predominantes da casa remetem às dunas e brasilidades, e a decoração destaca cerâmica e palhas.

Serviço: diárias a partir de R$ 6.215. Rua Boca da Ilha, s/n°, Santo Amaro do Maranhão, MA. Reservas em (11) 91267-8916 e reservations@oia.com.br

35º Tivoli Mofarrej

Ao lado do Parque Trianon, próximo a museus, teatros, restaurantes e a menos de um quarteirão da Avenida Paulista, o Tivoli Mofarrej dispõe de 218 apartamentos, todos com vista para a cidade. Com sofisticação revelada em linhas retas, rasgos de luz, materiais nobres, design moderno e elementos brasileiros, todos os quartos oferecem detalhes e serviços privilegiados, tais como serviço de mordomia, televisão de 42 polegadas, máquina de café Nespresso, além de banheiros com espaçosos boxes, chuveiro com efeito rainshower e amplas bancadas. O hotel ainda dispõe do Anantara Spa São Paulo, primeira unidade do Ocidente da rede tailandesa de spas.

Serviço: diárias a partir de R$ 1,35 mil. Alameda Santos, 1437, Cerqueira César, São Paulo, SP. Reservas em (11) 3146 – 5900/ reservations.tspm@tivolihotels.com

Júri: André Aloi (Bazaar), André Coutinho (BandNews/Band), Anelise Zanoni (Correio do Povo, de Porto Alegre), Anna Laura Wolff (Carpe Mundi), Anna Paula Buchalla (Harper’s Bazaar), Camille Panzera (Melhores Destinos), Carlos Altman (Jornal Estado de Minas), Carolina Gehlen (EXAME), Cecilia Padilha(Sabor & Arte), Daniela Filomeno (CNN Viagem & Gastronomia), Emilim Schmitz (emilim.com.br), Fabrício Brasiliense (Viagem e Turismo), Felipe Almeida (@almeida1984), Gisele Vitoria Machado (Robb Report Brasil), Ivan Padilla (EXAME), Júlia Storch (EXAME), Juliana A. Saad (The Travel Lifestyle), Juliana Simon(UOL), Junior Ferraro (Revista Azul), Larissa Rebelo de Moraes Amaral (Lala Rebelo), Natalie Soares (Sundaycooks), Nô Mello (Vogue Brasil), Otavio Furtado (Maior Viagem e Veja Rio), Renata Araújo Castello Branco (You Must Go!), Renata Menezes (Crescer), Renata Porto (@renataporto), Roberta Malta (jornalista freelancer), Tereza Carvalho (proveieaprovei.com.br e @proveieaprovei) e Tina Bini Bornstein (CNN Viagem & Gastronomia).