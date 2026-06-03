Menos joguinho, mais clareza: o que usuários LGBTQIA+ buscam nos dates

Em um cenário marcado por incertezas políticas, sociais e financeiras, usuários LGBTQIA+ têm demonstrado maior clareza sobre o que procuram em relacionamentos, segundo a quarta edição do relatório LGBTQIA+ D.A.T.E. (Dados, Conselhos, Tendências e Expertise), divulgada exclusivamente pelo app de relacionamentos Hinge à EXAME.

O estudo, intitulado “Clareza Cria Química”, foi desenvolvido a partir de insights de mais de 31 mil usuários da plataforma em diversos países. O material também reúne análises de Moe Ari Brown, psicólogo de casais e especialista em amor e conexões do Hinge, e de Logan Ury, cientista líder de relacionamentos da empresa.

Segundo a pesquisa, usuários LGBTQIA+ têm 32% mais probabilidade do que usuários heterossexuais de afirmar que sentem de forma intensa ou significativa os efeitos da incerteza em relação ao cenário atual. Ao mesmo tempo, esse grupo apresenta 23% mais probabilidade de dizer que esse contexto ajuda a esclarecer o que busca em um relacionamento.

A pesquisa aponta uma mudança na forma como usuários LGBTQIA+ conduzem suas experiências de dating, termo utilizado para descrever o processo de conhecer potenciais parceiros românticos. Em vez de seguir cronogramas definidos para o avanço da relação, o grupo afirma priorizar a observação de comportamentos e atitudes ao longo do tempo.

De acordo com o levantamento, 76% dos usuários LGBTQIA+ preferem construir uma conexão de forma gradual, sem seguir uma linha do tempo específica para a relação. Entre usuários heterossexuais, esse percentual é de 64%.

O relatório também mostra que 52% dos usuários LGBTQIA+ afirmam que a incerteza os leva a desacelerar o ritmo dos relacionamentos, enquanto entre usuários heterossexuais esse índice é de 44%.

Fatores externos influenciam a disposição para se relacionar

Entre os participantes LGBTQIA+, a disposição para iniciar ou manter relacionamentos é impactada por diferentes fatores externos. O cenário político foi citado por 54% dos entrevistados, seguido pela percepção sobre os rumos da sociedade, mencionada por 48%, e pela estabilidade financeira, apontada por 38%.

Quando analisam a possibilidade de construir um futuro romântico com alguém, usuários LGBTQIA+ indicam que aspectos ligados à compatibilidade emocional e aos valores pessoais ocupam posição central.

Segundo o estudo, conhecer os valores da outra pessoa é considerado importante por 84% dos entrevistados antes de discutir um futuro em conjunto. O conforto emocional aparece em seguida, com 80%, enquanto a compreensão das intenções do potencial parceiro é citada por 77%.

Por outro lado, fatores tradicionalmente associados ao planejamento de longo prazo aparecem em níveis menores de prioridade. Objetivos de vida são mencionados por 59% dos participantes, dinâmica familiar por 28% e finanças por 26%.

O relatório LGBTQIA+ D.A.T.E. de 2026 reforça uma tendência observada entre usuários da plataforma: a valorização de comportamentos consistentes e da construção gradual de vínculos em um contexto de maior atenção à compatibilidade emocional e aos valores compartilhados.