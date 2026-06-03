Petróleo em alta derruba preço do ouro mesmo com a guerra no Irã

O ouro opera em queda nesta quarta-feira, 3, pressionado por uma combinação de fatores macroeconômicos que tem ofuscado o tradicional papel do metal como porto seguro em momentos de instabilidade, como a guerra no Irã.

O ouro à vista (XAU/USD) recua 0,52%, cotado a US$ 4.464,55, enquanto os contratos futuros para agosto caíam 0,61%, para US$ 4.492,45, por volta das 8h25 (horário de Brasília).

Petróleo sobe, ouro cai

Apesar da escalada da guerra no Oriente Médio, marcada por ataques iranianos ao aeroporto do Kuwait e por ações militares dos Estados Unidos nas proximidades do Estreito de Ormuz, o ouro não conseguiu ganhar tração.

A principal razão está no comportamento do petróleo. O agravamento do conflito reduziu as expectativas de um acordo diplomático rápido entre Washington e Teerã, impulsionando os preços da commodity energética.

O analista sênior da FXTM, Lukman Otunuga, vê que "a diminuição das esperanças de um acordo de paz iminente entre os EUA e o Irã provavelmente manterá os preços do petróleo elevados", em entrevista à Reuters.

Para conter a inflação no cenário de alta do petróleo, os bancos centrais devem permanecer com juros altos por mais tempo, o que reduz a atratividade do ouro, já que ele não oferece rendimento, segundo o Investing.com.

O mercado está atribuindo uma probabilidade de 42% a uma elevação de 0,25 pontos percentuais na taxa básica de juros em dezembro nos EUA, de acordo com dados do CME FedWatch Tool divulgados pela Reuters.

O movimento ganhou força após declarações da presidente do Federal Reserve (Fed) de Cleveland, Beth Hammack, que afirmou que o banco poderá voltar a elevar os juros caso as pressões inflacionárias continuem avançando.

Dólar forte amplia a pressão

Outro fator que pesa sobre o ouro é a valorização do dólar, que avançava cerca de 0,2% no início da manhã de hoje, antes de reverter para perdas de 0,27%, a R$ 5,00.

A moeda, no geral, tem atraído investidores em busca de proteção diante do conflito, sustentada pela percepção de que a economia dos EUA, grande exportadora de energia, estaria mais protegida dos impactos diretos da guerra.

Além disso, as agências internacionais destacaram que um dólar mais forte encarece o ouro para compradores que utilizam outras moedas, reduzindo a demanda global pelo metal.

Otunuga reforça que o ouro está testando a região de suporte em US$ 4.450.

A direção dos preços nos próximos dias deve depender dos indicadores econômicos estadunidenses, como o relatório oficial de emprego de maio, Payroll, previsto para a sexta-feira, 5.