Netshoes lança a NStyle, hub de streetwear premium com 50 marcas

A Netshoes chegou aos 26 anos de varejo digital com um movimento novo. No dia 1º de junho, a empresa lançou a NStyle, uma frente de negócios voltada ao streetwear premium, com ambiente próprio dentro do site e do aplicativo, login e carrinho integrados à operação principal.

A plataforma estreia com 50 marcas no portfólio. Entre os nomes internacionais, estão Adidas Originals, The North Face e a linha Mizuno Sportstyle. No front nacional, aparecem a Piet com sua collab com a Oakley, a Carnan, a Bolovo, a Umbro e a Thunder. A navegação tem um visual mais limpo que o da loja principal, com fotos maiores e mais conceituais, priorizando a estética das marcas.

"Já somos uma autoridade no universo do lifestyle esportivo e nossos resultados vêm mostrando isso a cada trimestre. Esse posicionamento consolidado permitiu identificar uma nova oportunidade no mercado brasileiro: o streetwear premium", disse Graciela Kumruian, CEO da Netshoes.

O território

A proposta é ocupar um espaço específico dentro do guarda-roupa do consumidor urbano: roupas com design e referência de arquivo, que vão além do sneaker isolado. "Atualmente, o consumidor de streetwear vai muito além dos sneakers. A composição do vestuário é algo essencial e consegue transmitir uma identidade completa", afirmou Pedro Rios, diretor comercial de marketplace da Netshoes.

Gabriele Claudino, diretora de marketing, descreve o posicionamento como um cruzamento entre moda, cultura urbana e música. "Na moda, nosso conceito abrange design, pertencimento e autenticidade. Tudo isso sob uma cultura urbana influenciada por diferentes movimentos das artes visuais e musicais, que lê o estilo das ruas e o traduz em uma perspectiva editorial", disse ela.

Os números por trás da aposta

O lançamento acontece num momento de resultado expressivo para a empresa. No primeiro trimestre de 2026, a Netshoes registrou R$ 17 milhões de lucro líquido, três vezes mais do que no mesmo período do ano anterior. A categoria de corrida, um dos principais motores desse desempenho, cresceu 32%. A companhia afirma concentrar 28% do market share nas vendas online de lifestyle esportivo no país.

A presença fora do digital também se ampliou nos últimos anos. A empresa tem a Netshoes Run com nove etapas, patrocina a Maratona do Rio com naming rights na prova de 10 km e mantém ativações na loja da Galeria Magalu, na Avenida Paulista, aberta em 2025. A NStyle é o próximo passo nessa construção de ecossistema.