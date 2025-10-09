Esses são os 20 melhores hotéis do Brasil segundo o Guia Michelin — com diárias a partir de R$ 1.500

125 anos após a criação do Guia Michelin, a marca anunciou um novo padrão global de excelência no setor hoteleiro, o Chave Michelin. O Brasil, já na nova configuração, foi o país da América do Sul com hotéis mais reconhecidos: 20 instalações — duas delas, inclusive, com as tão almejadas Três Chaves. E as suítes podem passar dos R$ 250 mil por noite.

Assim como as Estrelas Michelin premiam os melhores restaurantes, as Chaves Michelin agora homenageiam hotéis que oferecem experiências excepcionais de estadia ao redor do mundo. A seleção abrange mais de 2.457 hospedagens, com distinções de Uma (1.742), Duas (572) e Três Chaves (143).

No caso do Brasil, o Hotel das Cataratas (Belmond) e o Rosewood São Paulo foram os únicos a receberem o reconhecimento máximo.

A hospedagem paulista tem suítes de luxo que podem passar dos R$ 250 mil por noite, com serviço de mordomo 24h e acesso a um jardim exclusivo.

São avaliados, em todas as chaves, cinco critérios universais: localização, design e arquitetura, serviço, individualidade e capacidade de proporcionar uma experiência extraordinária a um preço justo.

Hotéis que oferecem uma estadia muito especial recebem Uma Chave; Duas Chaves são concedidas a estabelecimentos com uma experiência excepcional; e as Três Chaves destacam hotéis extraordinários, que representam o auge do conforto e elegância.

Os estabelecimentos premiados foram anunciados em uma cerimônia exclusiva no Musée des Arts Décoratifs, em Paris (França), na última quarta-feira, 8. Todos estão disponíveis para reserva através do site e dos aplicativos do Guia Michelin, com serviços de concierge integrados e benefícios VIP.

Hotéis Michelin no Brasil

A América do Sul teve 84 hotéis premiados, com destaque para o Brasil, que teve 20 estabelecimentos reconhecidos. As diárias variam de acordo com o hotel e a localização. Veja abaixo:

Três Chaves

Hotel das Cataratas - Belmond (PR) | a partir de R$ 3.095 por noite

Rosewood São Paulo (SP) | a partir de R$ 3.826 por noite

Duas Chaves

Copacabana Palace - Belmond (RJ) | a partir de R$ 3.500 por noite

Palácio Tangará (SP) | a partir de R$ 3.600 por noite

Uma Chave

Barracuda Hotel & Villas (BA) | a partir de R$ 3.500 por noite

Botanique Hotel & Spa (SP) | a partir de R$ 4.000 por noite

Carmel Taíba Exclusive Resort (CE) | a partir de R$ 1.891 por noite

Emiliano São Paulo (SP) | a partir de R$ 3.190 por noite

Fasano Angra dos Reis (RJ) | a partir de R$ 3.621 por noite

Fasano Boa Vista (SP) | a partir de R$ 3.200 por noite

Fasano Salvador (BA) | a partir de R$ 2.389 por noite*

Fasano São Paulo (SP) | a partir de R$ 3.420 por noite

Fasano Trancoso (BA) | a partir de R$ 3.200 por noite

Fera Palace Hotel (BA) | a partir de R$ 1.880 por noite*

Hotel Santa Teresa Rio MGallery (RJ) | a partir de R$ 3.570 por noite*

Kenoa Exclusive Beach & Spa Resort (AL) | a partir de R$ 3.270 por noite

Ponta dos Ganchos Exclusive Resort (SC) | a partir de R$ 8.675 por noite

Pulso Hotel Faria Lima (SP) | a partir de R$ 3.549 por noite*

Toca da Coruja (RN) | a partir de R$ 1.505 por noite*

Txai Resort (BA) | a partir de R$ 2.400 por noite

*O preço da diária de cada hotel corresponde ao valor mínimo encontrado no Booking.com, com impostos e taxas incluídos, no período de 10 a 11 de novembro.

Além das Chaves Michelin, o Guia também apresenta quatro Prêmios Especiais que reconhecem os hotéis por suas contribuições únicas à hospitalidade, como o Prêmio Michelin Architecture & Design, que foi concedido ao Atlantis The Royal, em Dubai, pelos seus projetos arquitetônicos inovadores.

O Prêmio Michelin Wellness foi para o Bürgenstock Resort Switzerland, pela sua excelência em cuidados com o corpo e bem-estar, enquanto o Prêmio Michelin Local Gateway homenageou o La Fiermontina Ocean, em Marrocos, por proporcionar uma experiência imersiva com a cultura local.