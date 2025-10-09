Esses são os 20 melhores hotéis do Brasil segundo o Guia Michelin — com diárias a partir de R$ 1.500

Chaves Michelin: veja os hotéis brasileiros reconhecidos pelo prêmio (Matthieu Salvaing/ Divulgação Rosewood)
Repórter de Casual
Publicado em 9 de outubro de 2025 às 17h28.
125 anos após a criação do Guia Michelin, a marca anunciou um novo padrão global de excelência no setor hoteleiro, o Chave Michelin. O Brasil, já na nova configuração, foi o país da América do Sul com hotéis mais reconhecidos: 20 instalações — duas delas, inclusive, com as tão almejadas Três Chaves. E as suítes podem passar dos R$ 250 mil por noite.
Assim como as Estrelas Michelin premiam os melhores restaurantes, as Chaves Michelin agora homenageiam hotéis que oferecem experiências excepcionais de estadia ao redor do mundo. A seleção abrange mais de 2.457 hospedagens, com distinções de Uma (1.742), Duas (572) e Três Chaves (143).
No caso do Brasil, o Hotel das Cataratas (Belmond) e o Rosewood São Paulo foram os únicos a receberem o reconhecimento máximo.
A hospedagem paulista tem suítes de luxo que podem passar dos R$ 250 mil por noite, com serviço de mordomo 24h e acesso a um jardim exclusivo.
São avaliados, em todas as chaves, cinco critérios universais: localização, design e arquitetura, serviço, individualidade e capacidade de proporcionar uma experiência extraordinária a um preço justo.
Hotéis que oferecem uma estadia muito especial recebem Uma Chave; Duas Chaves são concedidas a estabelecimentos com uma experiência excepcional; e as Três Chaves destacam hotéis extraordinários, que representam o auge do conforto e elegância.
Os estabelecimentos premiados foram anunciados em uma cerimônia exclusiva no Musée des Arts Décoratifs, em Paris (França), na última quarta-feira, 8. Todos estão disponíveis para reserva através do site e dos aplicativos do Guia Michelin, com serviços de concierge integrados e benefícios VIP.
A América do Sul teve 84 hotéis premiados, com destaque para o Brasil, que teve 20 estabelecimentos reconhecidos. As diárias variam de acordo com o hotel e a localização. Veja abaixo:
*O preço da diária de cada hotel corresponde ao valor mínimo encontrado no Booking.com, com impostos e taxas incluídos, no período de 10 a 11 de novembro.
Além das Chaves Michelin, o Guia também apresenta quatro Prêmios Especiais que reconhecem os hotéis por suas contribuições únicas à hospitalidade, como o Prêmio Michelin Architecture & Design, que foi concedido ao Atlantis The Royal, em Dubai, pelos seus projetos arquitetônicos inovadores.
O Prêmio Michelin Wellness foi para o Bürgenstock Resort Switzerland, pela sua excelência em cuidados com o corpo e bem-estar, enquanto o Prêmio Michelin Local Gateway homenageou o La Fiermontina Ocean, em Marrocos, por proporcionar uma experiência imersiva com a cultura local.