O CEO que acorda 5h da manhã, tem uma ilha privativa e pratica kitesurf

Richard Branson, fundador do Virgin Group, tem uma rotina que desafia o imaginário comum sobre o dia a dia de um bilionário. Aos 75 anos e com uma fortuna estimada em US$ 2,8 bilhões, segundo a Forbes, ele acorda por volta das 5h da manhã para iniciar o dia com exercícios físicos — de preferência, no mar.

Entre corridas, caminhadas e partidas de tênis, o esporte favorito de Branson é o kitesurf, prática que realiza diretamente em sua ilha privativa: a Necker Island, nas Ilhas Virgens Britânicas. Com cerca de 300 mil metros quadrados, o local funciona tanto como residência quanto resort de luxo, frequentemente visitado por celebridades.

“Movimentar o corpo cedo clareia minha mente e me prepara para o trabalho”, afirma o empresário, que adotou o hábito como parte central de sua produtividade.

Após a atividade física, ele toma café da manhã com a família e usa o tempo restante da manhã para checar e-mails, aproveitando a vantagem do fuso horário para estar ativo antes de seus parceiros comerciais nos Estados Unidos.

Leitura diária e escrita à mão como pilares da produtividade

Branson revelou recentemente, em uma postagem no LinkedIn, que ler notícias todas as manhãs é o hábito que mais moldou sua visão de mundo. Ele diz que busca compreender os temas além das manchetes, desenvolvendo pensamento crítico para enxergar oportunidades mesmo em cenários desafiadores.

Outra prática que o acompanha diariamente é a escrita à mão. Mesmo cercado por tecnologia, o bilionário segue anotando ideias e tarefas em cadernos físicos, método que considera essencial para transformar planos em ações.

Trabalho com leveza e jantares para trocar ideias

Durante o dia, Branson prefere reuniões informais no horário do almoço e encerra a rotina com jantares em grupo, onde compartilha histórias e visões com convidados.

Ele vai dormir por volta das 23h e dorme cerca de seis horas por noite, quantidade que considera suficiente para manter seu ritmo ativo e criativo.